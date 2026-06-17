FIFA World Cup 2026: मैदानावर फुटबॉल नव्हे, थेट विषारी साप! जर्मनीची टीम थोडक्यात बचावली

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जर्मन संघाचा कर्णधार, जोशुआ किमिच याने बीबीसी स्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये दिसलेल्या सापाबद्दल चिंता व्यक्त केली. तो म्हणाला की, “जर्मनीमध्ये तुम्ही रणनीती, दुखापती आणि पुढच्या प्रतिस्पर्ध्याचा विचार करता. इथे, गवतात काय दडलेले असू शकते याचाही विचार करावा लागतो. जर्मन कर्णधाराने स्पष्ट केले की त्याने ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये साप पाहिला होता. त्याला सांगण्यात आले होते की तो साप इतका विषारी आहे की त्याच्या दंशामुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागू शकते. जर्मन कर्णधाराच्या मते, सापाचे विष प्राणघातक नसले तरी ते निश्चितच धोकादायक आहे.
फिफा विश्वचषकादरम्यान सापांबद्दल चिंता व्यक्त करणारा जर्मनी हा एकमेव संघ नाही. नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंडलाही तेथील सापांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. स्विस संघ सॅन दिएगोमध्ये थांबला आहे, जिथे सराव मैदानाजवळील एक मोठा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. सापांच्या धोक्यामुळे खेळाडूंना त्या परिसरात जाऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. हरवलेला बॉल आणायला जाण्यासही त्यांना मनाई आहे.
अर्लिंग हालंड आणि मार्टिन ओडेगार्ड यांसारखे स्टार खेळाडू असलेल्या नॉर्वेच्या संघालाही नॉर्थ कॅरोलिनामधील सापांबाबत इशारा देण्यात आला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी खेळाडूंना दिसणाऱ्या कोणत्याही सापांना त्रास न देण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण या परिसरात अशा प्राण्यांशी सामना होणे सामान्य आहे.
जर्मन संघाने आपल्या पहिल्या सामन्यात शानदार कामगिरी करत क्युराकाओला ७-१ ने पराभूत केले, परंतु विजयाच्या जल्लोषादरम्यान संघाच्या ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये सापाच्या प्रवेशाने वातावरण बदलले. अमेरिकेतील असलेल्या संघाच्या ट्रेनिंग कॅम्पजवळ विषारी साप दिसल्याच्या बातमीने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफची चिंता वाढली आहे.
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