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Vaibhav Sooryavanshi: ‘माझा विश्वासच बसत नाही…’, मायकल वॉन भडकला; वैभवला न घेतल्यामुळे टीम इंडियाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:22 PM IST
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सारांश

वैभव सूर्यवंशीच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी भारत विरुद्ध आयर्लंड टी-२० मालिकेची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती. पदार्पण न झाल्याने मायकल वॉनने संघ व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

वैभव सूर्यवंशीला न खेळवल्याने मायकल वॉन भडकला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीला न खेळवल्याने मायकल वॉन भडकला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीला का खेळविण्यात आले नाही 
  • मायकल वॉन भडकला, व्यवस्थापनावर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह 
  • चाहत्यांचीही निराशा 
भारत विरुद्ध आयर्लंड टी-२० मालिका वैभव सूर्यवंशीच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणासाठी उत्सुकतेने वाट पाहिली जात होती. आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा केल्यानंतर त्याची भारतीय संघात निवड झाली होती. प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याला वैभवला पहिल्यांदा भारतीय जर्सीमध्ये पाहण्याची आशा होती. मात्र, नाणेफेकीनंतर त्यांची निराशा झाली. इंग्लंडचा माजी कर्णधार मायकल वॉनने या प्रकरणी भारतीय संघाच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

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मायकल वॉनने संघ व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले

मायकल वॉनने आयपीएल २०२६ दरम्यान म्हटले होते की, इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली पाहिजे. अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळाले नाही तरी त्याला संघात नक्कीच स्थान दिले पाहिजे. पुन्हा एकदा, वॉनने सूर्यवंशीच्या बाजूने आपले मत मांडले आहे. वैभवची निवड झाली नाही यावर त्याचा विश्वास बसत नाही, असे तो म्हणाला. तो म्हणाला, “माझा विश्वास बसत नाही की भारताने वैभव सूर्यवंशीची निवड केली नाही… जो सध्या जगातील सर्वोत्तम टी-२० खेळाडू आहे.” यामुळे भारत विरूद्ध आयर्लंड सामन्यात वैभव खेळताना दिसला नाही. 

श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलले

श्रेयस अय्यरला वैभव सूर्यवंशीबद्दल विचारण्यात आले. यावर भारतीय कर्णधार म्हणाला, “आमच्याकडे असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. योग्य वेळ आल्यावर वैभवला संधी मिळेल, पण आत्ता नाही.” तो म्हणाला, “दुर्दैवाने, नाही. आमच्याकडे खूप चांगले खेळाडू आहेत. आम्ही अशा बहुतेक खेळाडूंवर अवलंबून आहोत ज्यांनी अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. तो एक महान खेळाडू आहे आणि योग्य वेळ आल्यावर त्याला संधी मिळेल. पण सध्या, आम्ही तीन अस्सल वेगवान गोलंदाज, एक अष्टपैलू आणि दोन फिरकी गोलंदाजांसह खेळत आहोत.”

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वैभव सूर्यवंशी अप्रतिम फॉर्ममध्ये आहे

अवघ्या १५ वर्षांच्या वयात, वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फलंदाजीने जगाला मोहित केले आहे. त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये १९८ च्या स्ट्राईक रेटने ७७६ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली. अलीकडेच, त्याने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात २९ चेंडूंमध्ये ९४ धावा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. मात्र, रविवारी होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात वैभवला पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे.

Web Title: Michael vaughan raised question on vaibhav sooryavanshi exclusion from ind vs ire match exclusion

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Published On: Jun 26, 2026 | 08:22 PM

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