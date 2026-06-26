IND vs IRE 1st T20: बेलफास्टमध्ये भारत-आयर्लंड सामना; पहिल्याच सामन्यात पाऊस घालणार खोळंबा? सामना रद्द होणार? जाणून घ्या अपडेट

Ind vs Ire1st T20: भारत-आयर्लंड पहिला टी-20 सामना आज; अय्यरच्या नेतृत्वाची कसोटी, बेलफास्टची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? जाणून घ्या
भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ६:०० वाजता सुरू होणार आहे, तर स्थानिक वेळेनुसार तो दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल. AccuWeather नुसार, बेलफास्टमध्ये दिवसभर ढगाळ वातावरण असून ते ४:०० या वेळेत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. यामुळे सामन्याच्या सुरुवातीस विलंब होऊ शकतो आणि खेळादरम्यान पावसामुळे वारंवार व्यत्यय येऊ शकतो. त्यानंतर हवामान स्वच्छ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आज पूर्ण २० षटकांचा सामना पाहायला न मिळण्याचीही शक्यता आहे.
हवामान अहवालानुसार, दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास पाऊस पडण्याची ५० टक्के शक्यता आहे, जी पुढील दोन तासांत आणखी वाढू शकते. बेलफास्टमध्ये आज दुपारी २ वाजता पावसाची शक्यता ५९% आणि दुपारी ३ वाजता ५१% आहे. जरी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास हवामान निवळण्याची शक्यता असली तरी, खेळ सुरू होण्यापूर्वी मैदान सुकवण्यासाठी फारच कमी वेळ शिल्लक राहील. परिणामी, भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना पावसामुळे रद्द होऊ शकतो.
भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल. बेलफास्ट आणि भारतीय वेळेत ४:१५ तासांचा फरक आहे. त्यामुळे सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६:०० वाजता सुरू होईल.
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा
आयर्लंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कर्णधार), गॅरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कॅलिट्झ, मॅथ्यू हम्फ्रीज, रुबेन विल्सन आणि गॅविन होए
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