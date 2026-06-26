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IND vs IRE 1st T20: बेलफास्टमध्ये भारत-आयर्लंड सामना; पहिल्याच सामन्यात पाऊस घालणार खोळंबा? सामना रद्द होणार? जाणून घ्या अपडेट

Updated On: Jun 26, 2026 | 04:02 PM IST
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सारांश

IND vs IRE 1st t20 Weather Report will rain affect in belfast: भारत-आयर्लंड टी-२० मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. पहिला सामना बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब मैदानावर खेळला जाणार आहे. परंतु, या सामन्यात पावसाचे सावट आहे त्यामुळे सामना रद्द होणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

IND vs IRE 1st T20: बेलफास्टमध्ये भारत-आयर्लंड सामना; पहिल्याच सामन्यात पाऊस घालणार खोळंबा? सामना रद्द होणार? जाणून घ्या अपडेट

ind vs ire weather report

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विस्तार
  • भारत-आयर्लंड पहिला टी-20
  • बेलफास्टमध्ये पावसाचे सावट
  • सामना रद्द होणार?
भारत आणि आयर्लंड (IND vs IRE) यांच्यातील टी- २० मालिकेला आजपासून सुरुवात आहे. या दौऱ्यावर सर्वांचे लक्ष १५ वर्षीय भारतीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशीवर असणार आहे. त्याला आज भारतीय संघात पदार्पण करण्याची संधी मिळू शकते. जर वैभव आज मैदानात उतरला, तर तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरेल. पदार्पण करताच तो महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा विक्रमही मोडू शकतो. पहिला सामना शुक्रवारी २६ जून रोजी बेलफास्ट येथील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब मैदानावर खेळला जाणार आहे. परंतु, बेलफास्टमधील हवामान खराब असून पावसाची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान बेलफास्टमध्ये हवामान कसे असेल,जाणून घेऊयात.

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पावसामुळे सामना रद्द होणार?

भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ६:०० वाजता सुरू होणार आहे, तर स्थानिक वेळेनुसार तो दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल. AccuWeather नुसार, बेलफास्टमध्ये दिवसभर ढगाळ वातावरण असून ते ४:०० या वेळेत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. यामुळे सामन्याच्या सुरुवातीस विलंब होऊ शकतो आणि खेळादरम्यान पावसामुळे वारंवार व्यत्यय येऊ शकतो. त्यानंतर हवामान स्वच्छ होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आज पूर्ण २० षटकांचा सामना पाहायला न मिळण्याचीही शक्यता आहे.

हवामान अहवालानुसार, दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास पाऊस पडण्याची ५० टक्के शक्यता आहे, जी पुढील दोन तासांत आणखी वाढू शकते. बेलफास्टमध्ये आज दुपारी २ वाजता पावसाची शक्यता ५९% आणि दुपारी ३ वाजता ५१% आहे. जरी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास हवामान निवळण्याची शक्यता असली तरी, खेळ सुरू होण्यापूर्वी मैदान सुकवण्यासाठी फारच कमी वेळ शिल्लक राहील. परिणामी, भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना पावसामुळे रद्द होऊ शकतो.

पहिला टी२० सामना किती वाजता सुरू होईल?

भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल. बेलफास्ट आणि भारतीय वेळेत ४:१५ तासांचा फरक आहे. त्यामुळे सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६:०० वाजता सुरू होईल.

दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा

आयर्लंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कर्णधार), गॅरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कॅलिट्झ, मॅथ्यू हम्फ्रीज, रुबेन विल्सन आणि गॅविन होए

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Web Title: Ind vs ire 1st t20 belfast weather report rain will affect match playing 11 vaibhav suryavanshi debut

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Published On: Jun 26, 2026 | 04:02 PM

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