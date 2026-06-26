शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ireland Team Gareth Delany And Lorcan Tucker 183 Runs To India First T20 Match

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रित केल्यावर आयर्लंडकडून टिम टेक्टर आणि रॉस अडायर यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र त्यांना चांगली सुरुवात आयर्लंडला करून देता आली नाही.

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

भारत विरुद्ध आयर्लंड (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यात वैभवला संधी नाही 
  • श्रेयस अय्यरने प्रथम घेतला होता गोलंदाजीचा निर्णय 
  • अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर अभिषेकने सोडला कॅच 
India Vs Ireland Live: आज भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील टी 20 सिरिजमधील पहिला सामना खेळवला जात आहे. भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पॉवरप्लेमध्ये भारतीय गोलंदाजांनी अत्यंत अचूक आणि भेदक मारा केला. अखेर प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडने रन्स केल्या आहेत. भारताला विजयासाठी 183 रन्सची गरज असणार आहे.

आयर्लंडची फलंदाजी

भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रित केल्यावर आयर्लंडकडून टिम टेक्टर आणि रॉस अडायर यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र त्यांना चांगली सुरुवात आयर्लंडला करून देता आली नाही. दोन्ही फलंदाज अनुक्रमे 12 आणि 17 रन्स करून आउट झाले. त्यानंतर हॅरी टेक्टर खेळण्यासाठी आला. मात्र तो शून्यावर आउट झाला. त्यानंतर कर्णधार लॉर्कन टकर खेळण्यासाठी आला. बेंजामिन कॅलिट्झ 15 रन्स करून आउट झाला. कर्णधार लॉर्कन टकरने अर्धशतकी खेळी केली. जॉर्ज डॉकरेल 19 रन्स करून आउट झाला. गॅरेथ डेलानीने 49 रन्सची आक्रमक खेळी केली.

भारताची गोलंदाजी

भारताकडून हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंगने गोलंदाजीला सुरुवात केली. दोन्ही गोलंदाजाण पॉवर प्लेमध्ये शानदार गोलंदाजी केली. दोघांना चांगला स्विंग मिळाल्याचे पाहायला मिळाले. हर्षित राणाने टिम टेक्टर आणि रॉस अडायरला आउट केले. तर अर्शदीप सिंगने हॅरी टेक्टरची विकेट पटकावली. तर शिवम दुबेने गोलंदाजी करत बेंजामिन कॅलिट्झला आउट केले. हर्षित राणाने एकूण 3 विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलने शेवटच्या ओव्हर्समध्ये विकेट घेतली.

चाहत्यांच्या भावनांचा अपमान? पहिल्या सामन्यात Vaibhav Sooryvanshi ला संघात स्थान नाही, कारण काय?

दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा.

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी

आयर्लंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कर्णधार), गॅरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कॅलिट्झ, मॅथ्यू हम्फ्रीज, रुबेन विल्सन आणि गॅविन होए.

Web Title: Ireland team gareth delany and lorcan tucker 183 runs to india first t20 match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 07:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चाहत्यांच्या भावनांचा अपमान? पहिल्या सामन्यात Vaibhav Sooryvanshi ला संघात स्थान नाही, कारण काय?
1

चाहत्यांच्या भावनांचा अपमान? पहिल्या सामन्यात Vaibhav Sooryvanshi ला संघात स्थान नाही, कारण काय?

‘बापू’ घालणार धुमाकूळ! Ireland विरुद्ध 3 विकेट्स घेताच Axar Patel च्या नावावर होणार ‘हा’ महारेकॉर्ड
2

‘बापू’ घालणार धुमाकूळ! Ireland विरुद्ध 3 विकेट्स घेताच Axar Patel च्या नावावर होणार ‘हा’ महारेकॉर्ड

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी
3

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला पराभूत करण्यासाठी श्रेयस अय्यर सज्ज; प्रथम करणार गोलंदाजी

IND vs IRE 1st T20: बेलफास्टमध्ये भारत-आयर्लंड सामना; पहिल्याच सामन्यात पाऊस घालणार खोळंबा? सामना रद्द होणार? जाणून घ्या अपडेट
4

IND vs IRE 1st T20: बेलफास्टमध्ये भारत-आयर्लंड सामना; पहिल्याच सामन्यात पाऊस घालणार खोळंबा? सामना रद्द होणार? जाणून घ्या अपडेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

Jun 26, 2026 | 07:44 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Jun 26, 2026 | 07:31 PM
Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

Deool Band 2 : प्रवीण तरडेंसाठी लांजेकरांची खास पोस्ट! ‘मराठी सिनेमाचा झेंडा…’ सिनेसृष्टीतून कौतुकाची थाप

Jun 26, 2026 | 07:28 PM
Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

Ketan Murder Case उघडकीस आणणारे संदीप सिंग आहेत कोण? प्रोफेसर पद सोडून IPS बनले, UPSC मध्ये 143 वी रँकिंग…

Jun 26, 2026 | 07:22 PM
भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

Jun 26, 2026 | 07:20 PM
Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

Jun 26, 2026 | 07:20 PM
Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Jun 26, 2026 | 07:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा