IND Vs IRE Live: आयर्लंडला दुबळं समजणं पडलं महागात! ‘या’ फलंदाजांनी धू-धू धुतले, भारताला 183 रन्सची गरज

आयर्लंडची फलंदाजी
भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रित केल्यावर आयर्लंडकडून टिम टेक्टर आणि रॉस अडायर यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र त्यांना चांगली सुरुवात आयर्लंडला करून देता आली नाही. दोन्ही फलंदाज अनुक्रमे 12 आणि 17 रन्स करून आउट झाले. त्यानंतर हॅरी टेक्टर खेळण्यासाठी आला. मात्र तो शून्यावर आउट झाला. त्यानंतर कर्णधार लॉर्कन टकर खेळण्यासाठी आला. बेंजामिन कॅलिट्झ 15 रन्स करून आउट झाला. कर्णधार लॉर्कन टकरने अर्धशतकी खेळी केली. जॉर्ज डॉकरेल 19 रन्स करून आउट झाला. गॅरेथ डेलानीने 49 रन्सची आक्रमक खेळी केली.
Wicket on his very first ball 💪 Now that's a nice birthday present for Shivam Dube! 🥳 Ireland 4️⃣ down now Updates ▶️ https://t.co/gdoXw2dAKR#TeamIndia | #IREvIND | @IamShivamDube pic.twitter.com/4XiKJgu0Ra — BCCI (@BCCI) June 26, 2026
भारताची गोलंदाजी
भारताकडून हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंगने गोलंदाजीला सुरुवात केली. दोन्ही गोलंदाजाण पॉवर प्लेमध्ये शानदार गोलंदाजी केली. दोघांना चांगला स्विंग मिळाल्याचे पाहायला मिळाले. हर्षित राणाने टिम टेक्टर आणि रॉस अडायरला आउट केले. तर अर्शदीप सिंगने हॅरी टेक्टरची विकेट पटकावली. तर शिवम दुबेने गोलंदाजी करत बेंजामिन कॅलिट्झला आउट केले. हर्षित राणाने एकूण 3 विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलने शेवटच्या ओव्हर्समध्ये विकेट घेतली.
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दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा.
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आयर्लंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कर्णधार), गॅरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कॅलिट्झ, मॅथ्यू हम्फ्रीज, रुबेन विल्सन आणि गॅविन होए.