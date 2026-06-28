महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेने रचला इतिहास; High Jump मध्ये नवा राष्ट्रीय विक्रम, आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे तिकीटही पक्के

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महाराष्ट्राच्या ३१ वर्षीय सर्वेश कुशारेने २७ जून रोजी कलिंगा स्टेडियमवर झालेल्या उंच उडी स्पर्धेत आपल्या दमदार कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले. सर्वेशने उंच उडीमध्ये आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात २.३१ मीटरची उडी मारून इतिहास रचला. त्याने एप्रिल २०१८ मध्ये तेजस्विन शंकरने प्रस्थापित केलेला २.२९ मीटरचा विक्रम मोडला. कुशारेने तिसऱ्या प्रयत्नानंतर २.३५ मीटरची उडी मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. २.३१ मीटरच्या नव्या राष्ट्रीय विक्रमासह, सर्वेश कुशारेने भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाचा पात्रता निकषही सहजपणे पार केला, ज्यामुळे २०२६ च्या आशियाई खेळांमधील त्याच्या सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वेश कुशारे गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंच उडी स्पर्धेत देशातील आघाडीच्या खेळाडूंपैकी एक राहिला आहे. २०१९ मध्ये इंडियन ( Indian Open High Jump) ओपन उंच उडीचे विजेतेपद पटकावल्यावर कुशारेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर त्याने दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले, जिथे त्याने २.२१ मीटर उडी मारून सुवर्णपदक जिंकले. बँकॉक येथे झालेल्या २०२३ च्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये त्याने २.२६ मीटरची उडी मारून रौप्यपदक जिंकले आणि बुडापेस्ट येथील जागतिक चॅम्पियनशिपसाठी पात्रता मिळवली. कुशारेने पॅरिस ऑलिम्पिकमध्येही सहभाग घेतला होता आणि टोकियो येथे २०२५ मध्ये झालेल्या जागतिक ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये उंच उडी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा तो पहिला भारतीय पुरुष खेळाडू ठरला, जिथे त्याने २.२८ मीटर उडी मारून सहावे स्थान पटकावले.
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