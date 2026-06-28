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महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेने रचला इतिहास; High Jump मध्ये नवा राष्ट्रीय विक्रम, आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे तिकीटही पक्के

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:28 PM IST
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सारांश

Maharashtra Sarvesh kushare new national record in high jump: सर्वेश कुशारेने उंच उडीमध्ये राष्ट्रीय विक्रम मोडून इतिहास रचला. भुवनेश्वर येथे झालेल्या ६५ व्या राष्ट्रीय आंतर-राज्य वरिष्ठ ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये सर्वेशने तेजस्विन शंकरचा जुना राष्ट्रीय विक्रम मोडला आणि आगामी आशियाई खेळांमध्ये आपले स्थानही निश्चित केले.

महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेने रचला इतिहास; High Jump मध्ये नवा राष्ट्रीय विक्रम, आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे तिकीटही पक्के
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विस्तार
  • महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेने रचला इतिहास
  • High Jump मध्ये नवा राष्ट्रीय विक्रम
  • आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे तिकीटही पक्के
भुवनेश्वर येथील कलिंगा स्टेडियममध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आंतरराज्यीय ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये सर्वेश कुशारेने पुरुषांच्या उंच उडी (High Jump) स्पर्धेत नवीन राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. कुशारेने २.३१ मीटर उंची पार करून सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेने तेजस्विन शंकरचा ८ वर्षे जुना २.२९ मीटरचा विक्रम मोडला. यासोबतच, सर्वेश कुशारेने जपानमध्ये होणाऱ्या २०२६ च्या आशियाई खेळांमधील आपले स्थानही निश्चित केले आहे.

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कुशारेने तिसऱ्या प्रयत्नात रचला इतिहास

महाराष्ट्राच्या ३१ वर्षीय सर्वेश कुशारेने २७ जून रोजी कलिंगा स्टेडियमवर झालेल्या उंच उडी स्पर्धेत आपल्या दमदार कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले. सर्वेशने उंच उडीमध्ये आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात २.३१ मीटरची उडी मारून इतिहास रचला. त्याने एप्रिल २०१८ मध्ये तेजस्विन शंकरने प्रस्थापित केलेला २.२९ मीटरचा विक्रम मोडला. कुशारेने तिसऱ्या प्रयत्नानंतर २.३५ मीटरची उडी मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. २.३१ मीटरच्या नव्या राष्ट्रीय विक्रमासह, सर्वेश कुशारेने भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाचा पात्रता निकषही सहजपणे पार केला, ज्यामुळे २०२६ च्या आशियाई खेळांमधील त्याच्या सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०१९ मध्ये इंडियन ओपन जिंकून ओळख निर्माण केली

सर्वेश कुशारे गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंच उडी स्पर्धेत देशातील आघाडीच्या खेळाडूंपैकी एक राहिला आहे. २०१९ मध्ये इंडियन ( Indian Open High Jump) ओपन उंच उडीचे विजेतेपद पटकावल्यावर कुशारेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर त्याने दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले, जिथे त्याने २.२१ मीटर उडी मारून सुवर्णपदक जिंकले. बँकॉक येथे झालेल्या २०२३ च्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये त्याने २.२६ मीटरची उडी मारून रौप्यपदक जिंकले आणि बुडापेस्ट येथील जागतिक चॅम्पियनशिपसाठी पात्रता मिळवली. कुशारेने पॅरिस ऑलिम्पिकमध्येही सहभाग घेतला होता आणि टोकियो येथे २०२५ मध्ये झालेल्या जागतिक ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये उंच उडी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा तो पहिला भारतीय पुरुष खेळाडू ठरला, जिथे त्याने २.२८ मीटर उडी मारून सहावे स्थान पटकावले.

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Web Title: Sarvesh kushare high jump national record asian games 2026 qualification

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Published On: Jun 28, 2026 | 07:28 PM

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