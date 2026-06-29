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गंभीर-अय्यरचा Vaibhav Sooryavnshi वर अन्याय? ‘त्याला संधी दिली…’; सुनील गावस्करांचा जोरदार निशाणा

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

पहिल्या सामन्यात आणि दुसऱ्या सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली जाऊ शकते असे वाटले होते. मात्र त्यांना इंटरनॅशनल डेब्यू करण्याची संधी देण्यात आली नाही.

गंभीर-अय्यरचा Vaibhav Sooryavnshi वर अन्याय? ‘त्याला संधी दिली…’; सुनील गावस्करांचा जोरदार निशाणा

सुनील गावस्करांची संतप्त प्रतिक्रिया (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्याने भडकले सुनील गावस्कर
  • आयर्लंडने 2-0 ने केला भारतीय संघाचा पराभव 
  • दोन्ही सामन्यात वैभवला देण्यात आली नाही संधी 
India Vs Ireland: आयर्लंडविरुद्धच्या सिरिजमध्ये भारताला 2-0 असा पराभव स्वीकारावा लागला. कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाचा दारुण पराभव झाला आहे. पहिल्या सामन्यात 34 आणि दुसऱ्या सामन्यात 1 रन्सने आयर्लंडचा पराभव झाला आहे. दोन्ही सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले नाही. यावर आता भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

पहिल्या सामन्यात आणि दुसऱ्या सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली जाऊ शकते असे वाटले होते. मात्र त्यांना इंटरनॅशनल डेब्यू करण्याची संधी देण्यात आली नाही. प्रिन्स यादव, सुयश शेडगे या दोन खेळाडूंचे डेब्यू झाले. मात्र आयर्लंड दौऱ्यात वैभवला संधी दिली गेली नाही. १५ वर्षांच्या युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला प्लेईंग इलेव्हनमध्ये संधी न दिल्यामुळे गावस्करांनी व्यवस्थापनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आयर्लंडने भारताचा 2-0 ने पराभव केला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या कोणत्याही प्रकारात आयर्लंडने भारताचा पराभव करण्याची पहिलीच वेळ आहे. या सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली जाऊ शकत होती मात्र त्याला ती मिळाली नाही. मात्र इंग्लंडविरुद्ध त्याला पहिल्या सामन्यापासूनच संधी द्यावी लागेल.

कालच्या सामन्यात दोन नवीन खेळाडू होते. प्रिन्स यादवने चांगली गोलंदाजी केली तसेच फलंदाजीत पहिल्याच बॉलवर सिक्सर मारला. वैभव सूर्यवंशी ज्या फॉर्ममध्ये खेळत होता, त्यानुसार त्याला आयर्लंडविरुद्ध खेळवले जाऊ शकत होते. मात्र तसे झाले नाही. असे नाही की वैभव खेळला असता तर सामना जिंकवून दिला असता. तो लगेच आउट पण झाला असता. युवा खेळाडूना संधी देण्यासाठी हे दोन सामने चांगली संधी होती.

Web Title: Sunil gavaskar criticizes to gautam gambhir and shreyas iyer lost series against ireland vaibhav sooiryavanshi

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Published On: Jun 29, 2026 | 02:50 PM

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