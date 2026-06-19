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Amazon Prime Day Sale 2026: विशलिस्ट तयार केली का? Amazon सेलची तारीख जाहीर; मोठ्या डिस्काऊंटसह शॉपिंगची संधी

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:44 AM IST
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सारांश

Amazon Sale 2026: अखेर ॲमेझॉनने त्यांच्या बहुप्रतिक्षित प्राईम डे सेलची तारीख जाहीर केली आहे. यंदा प्राईम डे सेलचे 10 वे एडीशन आहे. यानिमित्ताने कंपनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी काही खास ऑफर्स देखील घेऊन आली आहे. ग्राहकांना शॉपिंगमध्ये मदत करण्यासाठी एक एआय पावर्ड पर्सनलाइज्ड ‘प्राईम प्लेबॅक’ फीचर ऑफर केलं जाणार आहे.

Amazon Prime Day Sale 2026: विशलिस्ट तयार केली का? Amazon सेलची तारीख जाहीर; मोठ्या डिस्काऊंटसह शॉपिंगची संधी

Amazon Prime Day Sale 2026: विशलिस्ट तयार केली का? Amazon सेलची तारीख जाहीर; मोठ्या डिस्काऊंटसह शॉपिंगची संधी

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विस्तार
  • ॲमेझॉन प्राईम डे सेल 2026 हा 4 ते 6 जुलैदरम्यान 72 तास चालणारा एक्सक्लुझिव्ह शॉपिंग इव्हेंट असेल.
  • एसबीआय आणि ॲक्सिस बँक कार्ड व्यवहारांवर 10% पर्यंत त्वरित डिस्काऊंट, तर ॲमेझॉन पे आयसीआयसीआय कार्डवर 5% पर्यंत कॅशबॅक मिळेल.
  • 10 व्या एडिशननिमित्त प्राईम मेंबरशिपवर मोठी सूट आणि एआय-पावर्ड ‘प्राइम प्लेबॅक’ फीचर सादर करण्यात येणार आहे.
Amazon Prime Day Sale: ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनने त्यांच्या भारतीय ग्राहकांसाठी प्राईम डे सेलची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या या बहुप्रतिक्षित सेलची तारीख आता जाहीर करण्यात आली आहे. या सेलमधे ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

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प्राईम मेंबर्सना मिळणार एक्सक्लुझिव्ह ऑफर्स

ॲमेझॉन प्राईम डे सेल 2026 जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आयोजित करण्यात येणार आहे. 3 दिवस सुरू असणाऱ्या या सेलमधे ॲमेझॉन प्राईम मेंबर्सना विशेष फायदा होणार आहे. सेलमध्ये प्राईम मेंबर्सना एक्सक्लुझिव्ह ऑफर्स मिळणार आहेत. हे भारतातील ॲमेझॉन प्राईम सेलचे 10 वे एडिशन आहे. यानिमित्ताने कंपनी त्यांच्या प्राईम सबस्क्रिप्शनवर देखील डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. ग्राहकांना कार्ड पेमेंटवर जास्तीचे डिस्काउंट मिळावे यासाठी कंपनीने एस आणि ॲक्सिस बँकसोबत हातमिळवणी केली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

4 जुलै पासून सुरू होणार प्राईम डे सेल 2026

ॲमेझॉन प्राईम डे सेल 2026 4 जुलै पासून सुरू होणार आहे. कंपनीने सांगितलं आहे की, अमेझॉन प्राईम डे सेलचे भारतातील 10 वे एडिशन 4 ते 6 जुलै या काळात आयोजित केले जाणार आहे. हा 3 दिवसांचा शॉपिंग ईव्हेंट 4 जुलै रोजी रात्री 12 वाजता सुरू होणार आहे आणि 6 जुलै रोजी रात्री 11.59 वाजता संपणार आहे. यामध्ये प्राईम मेंबर्सना ऑफर्स आणि डिस्काउंटसह शॉपिंग करण्यासाठी 72 तासांचा वेळ मिळणार आहे. सेलदरम्यान एसबीआय आणि ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड आणि ईएमआय व्यवहारांवर 10 टक्क्यांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे. तसेच, ॲमेझॉन पे आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्डचा वापर करणाऱ्या यूजर्सना निवडक खरेदीवर 5 टक्क्यांपर्यंत कॅशबॅक मिळणार आहे.

एआय पावर्ड पर्सनलाइज्ड ‘प्राईम प्लेबॅक’ फीचर

सेलच्या 10 व्या एडीशनच्या निमित्ताने ॲमेझॉन एक एआय पावर्ड पर्सनलाइज्ड ‘प्राईम प्लेबॅक’ फीचर ऑफर करणार आहे, जे यूजर्सच्या शॉपिंग माइलस्टोन्स, सेविंग्स आणि फेवरेट स्ट्रीमिंग कंटेंटला हाइलाइट करणार आहे. हे फीचर 18 जूनपासून निवडक प्राईम मेंबर्सना दिसण्यास सुरुवात होणार आहे. ॲमेझॉनने सांगितलं आहे की, यावर्षी प्राईम डे सेलमध्ये वनप्लस आणि सॅमसंग सारख्या लोकप्रिय ब्रँडचे 500 हून अधिक नवीन प्रोडक्ट्स उपलब्ध असणार आहेत.

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ॲमेझॉन लिमिटेड-टाइम मेंबरशिप ऑफर्स

प्राईम डे च्या 10 व्या एडीशननिमित्त ॲमेझॉन नव्या सब्सक्राइबर्ससाठी लिमिटेड-टाइम मेंबरशिप ऑफर्स घेऊन आला आहे. या ऑफर्सअंतर्गत स्टँडर्ड ॲन्युअल मेंबरशिप आता 1,499 रुपयांऐवजी केवळ 999 रुपयांना मिळणार आहे. तर प्राईम लाईट प्लॅनची किंमत 799 रुपयांऐवजी 599 रुपये प्रति वर्ष होणार आहे. प्राईम शॉपिंग एडीशन प्लॅनची किंमत 399 रुपयांऐवजी 299 रुपये होणार आहे. तसेच ग्राहक प्रोडक्ट्स शोधण्यासाठी आणि ऑर्डर प्लेस करण्यासाठी Rufus सारख्या एआय टूल्सचा देखील वापर करू शकणार आहेत.

Web Title: Amazon announced prime day sale 2026 dates users will get huge discount on products

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:44 AM

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