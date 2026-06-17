बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Commodore Callback 8020 Launched Starting Price Is Less Than 50 Thousand Read Features

सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ स्मार्टफोन… फीचर्स वाचून व्हाल चकित

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

Commodore Callback 8020 Launched: सोशल मीडियापासून आणि इंटरनेटचा वापर कमी करता यावा, या उद्देशाने Commodore ने एक नवीन फोन लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 47,100 रुपये ठेवण्याच आली आहे. या डिव्हाईसचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा 'डिजिटल डिटॉक्स' स्मार्टफोन... फीचर्स वाचून व्हाल चकित

सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा 'डिजिटल डिटॉक्स' स्मार्टफोन... फीचर्स वाचून व्हाल चकित

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Commodore Callback 8020 हा रेट्रो फ्लिप डिझाइनसह लाँच करण्यात आला असून तो सोशल मीडिया आणि पारंपरिक वेब ब्राउझिंग मर्यादित करून डिजिटल डिटॉक्सला प्रोत्साहन देतो.
  • या फोनमध्ये 3.25-इंच टचस्क्रीन, 1.77-इंच कव्हर डिस्प्ले, 48MP कॅमेरा, 4GB RAM आणि 64GB स्टोरेज देण्यात आले आहे.
  • Callback 8020 ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 47,100 रुपये असून प्री-ऑर्डर 30 जूनपासून सुरू होणार आहेत.
Commodore Callback 8020 Digital Detox Flip Phone: 1980 च्या दशकातील लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Commodore ने एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. Commodore Callback 8020 हा नवा स्मार्टफोन फ्लिप डिझाईनसह लाँच करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दोन स्क्रीन दिली आहे. कंपनीने हा स्मार्टफोन ‘डिजिटल डिटॉक्स’ फोन स्वरुपात लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमुळे यूजर्सना नोकियाच्या जुन्या रेट्रो स्टाइलवाल्या फ्लिप डिझाईनचा अनुभव मिळणार आहे.

एंट्री होताच वेधलं लक्ष! पावरफुल बॅटरी आणि मोठ्या डिस्प्लेसह नवा Tecno 4G स्मार्टफोन लाँच, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या खास फीचर्स

खरं तर Commodore हे 1980 च्या दशकात कंप्यूटिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगातील एक प्रतिष्ठित नाव होते. ओरिजनली पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशनची सुरुवात करण्यासाठी हा ब्रँड ओळखला जात होतो. मात्र यानंतर काही वर्षांनी आर्थिक अस्थिरतेमुळे या कंपनीला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला होता आणि याचे प्रोडक्शन पूर्णपणे बंद करण्यात आले. 2015 मध्ये कंपनीने काही अयशस्वी अँड्रॉइड फोन्ससाठी आपल्या नावाचा परवानाही दिला होता. या सर्वांनंतर आता कंपनीने जोरदार कमबॅक करत Commodore Callback 8020 हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा एक रेट्रो-इंस्पायर्ड फ्लिप फोन आहे, जो डिजिटल डिटॉक्स डिव्हाईस स्वरुपात डिझाईन करण्यात आला आहे.  (फोटो सौजन्य – Commodore) 

Commodore Callback 8020 ची किंमत आणि उपलब्धता

Commodore Callback 8020 च्या स्टँडर्ड मॉडेलची किंमत $499 म्हणजेच सुमारे 47,100 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे व्हेरिअंट बेज, व्हाइट आणि सिल्वर कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनचे एक ट्रांसलूसेंट ब्लू व्हेरिअंट देखील लाँच केले आहे. ज्याची किंमत $549.99 म्हणजेच सुमारे 52,000 रुपये आहे. तसेच, गोल्ड फिनिश असलेल्या लिमिटेड-एडिशन ‘फाउंडर्स एडिशन’ मॉडेलची किंमत $640 म्हणजेच सुमारे 60,500 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, स्मार्टफोनची प्री ऑर्डर 30 जूनपासून सुरु होणार आहे. तर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत स्मार्टफोन खरेदीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

Commodore Callback 8020 के फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा नवीन स्मार्टफोन डिजिटल वेल-बीइंग (डिजिटल आरोग्य आणि सुस्थिती) लक्षात ठेऊन डिझाईन करण्यात आला आहे. कंपनीने हे नवीन डिव्हाईस एक ‘डिजिटल डिटॉक्स’ फ्लिप-स्टाइल फोन म्हणून लाँच केले आहे. हे डिव्हाईस गरजेपेक्षा जास्त स्क्रीन टाईम आणि सोशल मीडियाचा वापर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. यासाठी हँडसेट पारंपारीक वेब ब्राउजर्स आणि सोशल मीडिया अ‍ॅप्सना ब्लॉक करते. या डिव्हाईसध्ये व्हॉट्सॲप, सिग्नल, स्पॉटिफाय, क्यूआर कोड टूल्स, नेविगेशन अ‍ॅप्स आणि ओपन-सोर्स मेसेजिंग अ‍ॅप ओपनबबल सारख्या महत्त्वाच्या सेवांचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.

कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये Sailish ऑपरेटिंग सिस्टिम दिली आहे. यामध्ये Linux बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टिम आहे. Callback 8040 मध्ये कंपनीने 1.77 इंच कवर डिस्प्ले दिला आहे. यामध्ये 3.25 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये टचस्क्रीनला बाईडिफॉल्ट डिसेबल करण्यात आले आहे आणि केवळ सपोर्टेड ॲप्ससोबतच त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. यामध्ये फिजिकल कीपॅड देण्यात आले आहे. ज्याचा वापर कॉलिंग आणि मेसेज इत्यादीसाठी केला जाऊ शकतो.

भारतातील Telegram बंदीनंतर सिईओ Pavel Durov यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, पेपरलीक थांबणार….

या स्मार्टफोनमध्ये LED नोटिफिकेशन इंडिकेटर देण्यात आला आहे. याचे रियर कवर कस्टमाइज करण्याची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. हा फ्लिप स्टाइल फोन मीडियाटेक हेलिओ चिपसेटवर आधारित आहे. यामध्ये 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज देण्यात आले आहे. लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनचे स्टोरेज माइक्रोएसडी कार्डद्वारे 512GB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. कंपनीने त्यांच्या नवीन फोनसह 32GB मेमरी कार्ड देखील दिले आहे. Commodore Callback 8020 मध्ये 48MP चा रिअर कॅमेरा दिला आहे. सेल्फीसाठी देखील यामध्ये एक कॅमेरा दिला आहे. नवीन फोन 1,550mAh डिव्हाईसने सुसज्ज आहे.

Web Title: Commodore callback 8020 launched starting price is less than 50 thousand read features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एंट्री होताच वेधलं लक्ष! पावरफुल बॅटरी आणि मोठ्या डिस्प्लेसह नवा Tecno 4G स्मार्टफोन लाँच, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या खास फीचर्स
1

एंट्री होताच वेधलं लक्ष! पावरफुल बॅटरी आणि मोठ्या डिस्प्लेसह नवा Tecno 4G स्मार्टफोन लाँच, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या खास फीचर्स

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत
2

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या
3

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क
4

नव्या Honor स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप! 8,560mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… रंग पर्याय पाहून व्हाल थक्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ स्मार्टफोन… फीचर्स वाचून व्हाल चकित

सोशल मीडियापासून दूर राहणं झालं सोपं! या कंपनीने लाँच केला अनोखा ‘डिजिटल डिटॉक्स’ स्मार्टफोन… फीचर्स वाचून व्हाल चकित

Jun 17, 2026 | 01:19 PM
Marathi Serial: ‘कृष्णाईच्या लेकी’च्या सेटवर तेजश्री प्रधान-निवेदिता सराफ यांची भेट; रंगल्या ‘अग्गंबाई सासूबाई’च्या आठवणी!

Marathi Serial: ‘कृष्णाईच्या लेकी’च्या सेटवर तेजश्री प्रधान-निवेदिता सराफ यांची भेट; रंगल्या ‘अग्गंबाई सासूबाई’च्या आठवणी!

Jun 17, 2026 | 01:18 PM
पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात मोर्चा, भगवंत मान आता…

पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात मोर्चा, भगवंत मान आता…

Jun 17, 2026 | 01:16 PM
IND vs AFG Second ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून मोठा निर्णय, टीम इंडियात मोठे बदल; प्रिन्स यादवची एन्ट्री

IND vs AFG Second ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून मोठा निर्णय, टीम इंडियात मोठे बदल; प्रिन्स यादवची एन्ट्री

Jun 17, 2026 | 01:10 PM
Adhik Maas 2026: अधिक महिना संपताच पापांचा नाश आणि आत्मशुद्धीसाठी अवश्य करा धार्मिक उपाय

Adhik Maas 2026: अधिक महिना संपताच पापांचा नाश आणि आत्मशुद्धीसाठी अवश्य करा धार्मिक उपाय

Jun 17, 2026 | 01:00 PM
निकोटीनचे सेवन, सतत झोपेची कमतरता आणि बर्नआउटचा पुरुषांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? जाणून घ्या सविस्तर

निकोटीनचे सेवन, सतत झोपेची कमतरता आणि बर्नआउटचा पुरुषांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? जाणून घ्या सविस्तर

Jun 17, 2026 | 01:00 PM
US-Israel : अमेरिकेने अवघ्या 48 तासांत इस्रायलला दिले 4 मोठे धक्के; PM बेंजामिन नेतान्याहू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे एकाकी

US-Israel : अमेरिकेने अवघ्या 48 तासांत इस्रायलला दिले 4 मोठे धक्के; PM बेंजामिन नेतान्याहू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे एकाकी

Jun 17, 2026 | 12:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा