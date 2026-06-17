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FIFA World Cup च्या बॉलमध्ये लपली आहे ‘ही’ खास टेक्नोलॉजी! प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा पाठवते डेटा… वाचा सविस्तर

Updated On: Jun 17, 2026 | 02:02 PM IST
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सारांश

FIFA World Cup Ball Technology: फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये वापरला जाणारा फुटबॉल हा केवळ एक सामान्य बॉल नसून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेला स्मार्ट बॉल आहे. या बॉलमधील सेन्सर आणि AI तंत्रज्ञानामुळे रेफ्रींना अचूक निर्णय घेण्यात मोठी मदत मिळते.

FIFA World Cup च्या बॉलमध्ये लपली आहे 'ही' खास टेक्नोलॉजी! प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा पाठवते डेटा... वाचा सविस्तर

FIFA World Cup च्या बॉलमध्ये लपली आहे 'ही' खास टेक्नोलॉजी! प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा पाठवते डेटा... वाचा सविस्तर

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ॲडिडास स्मार्ट बॉलमध्ये 500Hz IMU मोशन सेन्सर असून तो प्रत्येक सेकंदाला 500 वेळा डेटा रेकॉर्ड करतो.
  • या स्मार्ट बॉलमुळे VAR टीमला ऑफसाइड आणि हँडबॉलसारखे निर्णय अधिक अचूकपणे घेणे शक्य होते.
  • वायरलेस चार्जिंगवर चालणारा हा बॉल एकदा चार्ज केल्यानंतर तब्बल 6 तास सतत डेटा प्रसारित करू शकतो.
FIFA World Cup: सध्या सर्वत्र फुटबॉलचे सर्वात मोठे टूर्नामेंट फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची क्रेझ पाहायला मिळत आहे. फिफा वर्ल्ड कपमधील सर्वात विशेष गोष्ट असते यामध्ये वापरला जाणारा बॉल. जसं की सर्वांना माहिती आहे की, फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरला जाणारा बॉल कोणताही सामान्य बॉल नसतो, तर हा अ‍ॅडव्हांस टेक्नोलॉजीने सुसज्ज एक ‘स्मार्ट बॉल’ असतो.

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Adidas च्या या हाय-टेक बॉलमध्ये 500Hz ची इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) मोशन सेंसर चिप लावली आहे, जी प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा बॉलची स्पीड, स्पीन आणि डायरेक्शन संबंधित डेटा रेकॉर्ड करू शकते. यानंतर हा सर्व डेटा थेट एआय आणि व्हिडीओ असिस्टंट रेफरी म्हणजेच VAR सिस्टिमपर्यंत पोहोचवला जातो. या सर्व प्रोसेसमुळे वादग्रस्त निर्णय घेणे देखील सोपे होते. (फोटो सौजन्य – X) 

ऑफसाइड आणि हँडबॉल निर्णय घेण्यात करतो मदत

कनेक्टेड बॉलमधील टेक्नोलॉजीच्या मदतीने सेंसर बॉल किक होण्याची योग्य वेळ मिलीसेकंड लेवलवर रेकॉर्ड करू शकतो. यामुळे VAR टीमला ऑफसाइड रेषा निश्चित करणं अधिक सोपं होतं. तसेच, जर बॉल एखाद्या खेळाडूच्या हाताल स्पर्श करते, तेव्हा सेसंर इम्पॅक्ट आणि दिशेतील बदल काही मिनिटांतच ओळखतो.

बॅलेंस राखण्यासाठी खास डिझाईन

फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या खास बॉलमध्ये सेंसर चिप फिट केल्यानंतर देखील याचे वजन आणि बॅलेंसवर कोणताही परिणाम होत नाही. हे साध्य करण्यासाठी ॲडिडासने खास इंजीनियरिंगचा वापर केला आहे. पॅनलमध्ये ज्या बाजूला सेंसर फीट करण्यात आला आहे, त्याला बॅलेंस करण्यासाठी उर्वरित तीन पॅनेल्समध्ये त्याच वजनाचे काउंटर-वेट्स बसवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व बाजूला वजन समान राहते आणि बॅलेंसवर कोणताही परिणाम होत नाही.

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बॉलला लागते चार्जिंगची गरज

फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या स्मार्ट बॉलमध्ये बसवण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक चिपला पावरची गरज पडते. यासाठी मॅच सुरु होण्यापूर्वी मॅचमध्ये वापरले जाणारे सर्व बॉल्स खास वायरलेस चार्जिंग डॉकवर ठेऊन चार्ज केले जातात. सिंगल चार्जमध्ये बॉल 6 तासापर्यंत सतत डेटा प्रसारित करू शकतात.

Web Title: This special technology use in fifa world cup ball is shares data every second

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Published On: Jun 17, 2026 | 02:02 PM

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