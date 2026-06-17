FIFA World Cup च्या बॉलमध्ये लपली आहे 'ही' खास टेक्नोलॉजी! प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा पाठवते डेटा... वाचा सविस्तर

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Adidas च्या या हाय-टेक बॉलमध्ये 500Hz ची इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) मोशन सेंसर चिप लावली आहे, जी प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा बॉलची स्पीड, स्पीन आणि डायरेक्शन संबंधित डेटा रेकॉर्ड करू शकते. यानंतर हा सर्व डेटा थेट एआय आणि व्हिडीओ असिस्टंट रेफरी म्हणजेच VAR सिस्टिमपर्यंत पोहोचवला जातो. या सर्व प्रोसेसमुळे वादग्रस्त निर्णय घेणे देखील सोपे होते. (फोटो सौजन्य – X)
कनेक्टेड बॉलमधील टेक्नोलॉजीच्या मदतीने सेंसर बॉल किक होण्याची योग्य वेळ मिलीसेकंड लेवलवर रेकॉर्ड करू शकतो. यामुळे VAR टीमला ऑफसाइड रेषा निश्चित करणं अधिक सोपं होतं. तसेच, जर बॉल एखाद्या खेळाडूच्या हाताल स्पर्श करते, तेव्हा सेसंर इम्पॅक्ट आणि दिशेतील बदल काही मिनिटांतच ओळखतो.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या खास बॉलमध्ये सेंसर चिप फिट केल्यानंतर देखील याचे वजन आणि बॅलेंसवर कोणताही परिणाम होत नाही. हे साध्य करण्यासाठी ॲडिडासने खास इंजीनियरिंगचा वापर केला आहे. पॅनलमध्ये ज्या बाजूला सेंसर फीट करण्यात आला आहे, त्याला बॅलेंस करण्यासाठी उर्वरित तीन पॅनेल्समध्ये त्याच वजनाचे काउंटर-वेट्स बसवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व बाजूला वजन समान राहते आणि बॅलेंसवर कोणताही परिणाम होत नाही.
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फिफा वर्ल्ड कपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या या स्मार्ट बॉलमध्ये बसवण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक चिपला पावरची गरज पडते. यासाठी मॅच सुरु होण्यापूर्वी मॅचमध्ये वापरले जाणारे सर्व बॉल्स खास वायरलेस चार्जिंग डॉकवर ठेऊन चार्ज केले जातात. सिंगल चार्जमध्ये बॉल 6 तासापर्यंत सतत डेटा प्रसारित करू शकतात.