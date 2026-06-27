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भारतातील Apple यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीने वाढवल्या या डिव्हाईसच्या किंमती… आता ग्राहकांना मोजावे लागणार अधिक पैसे

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

Apple Price Hike In India: अ‍ॅपलने भारतातील ग्राहकांना मोठा झटका दिला आहे. कंपनीने भारतात मॅकबुक आणि आयपॅडच्या किंमतीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता हे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहे. डिव्हाईसच्या नवीन किंमती जाणून घेऊया.

भारतातील Apple यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीने वाढवल्या या डिव्हाईसच्या किंमती... आता ग्राहकांना मोजावे लागणार अधिक पैसे

भारतातील Apple यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीने वाढवल्या या डिव्हाईसच्या किंमती... आता ग्राहकांना मोजावे लागणार अधिक पैसे

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विस्तार
  • Apple ने भारतात मॅकबुक आणि आयपॅडच्या निवडक मॉडेल्सच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ केली आहे.
  • काही डिव्हाईसच्या किमतींमध्ये 70 हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
  • नव्या किमतींमुळे ग्राहकांना मॅकबुक आणि आयपॅड खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
टेक जायंट कंपनी असलेल्या अ‍ॅपलने त्यांच्या भारतातील ग्राहकांना एक मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीने ते भारतात त्यांच्या मॅकबुक आणि आयपॅड लाईनच्या किंमतीत वाढ केली आहे. यामध्ये काही डिव्हाईसच्या किंमती आता तब्बल एक लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

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मॅकबुक आणि आयपॅडच्या किंमती वाढल्या

काही दिवसांपूर्वी कंपनीचे सीईओ टीम कुक यांनी म्हटले होते की, आगामी आयफोनच्या किंमती वाढवल्या जाऊ शकतात. या वाढत्या किंमती टाळणं अशक्य आहे. त्यांनी केलेल्या या विधानानंतर आता भारतात मॅकबुक आणि आयपॅडच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. बदललेल्या किंमती आता अ‍ॅपलच्या इंडिया वेबसाईटवर देखील दिसत आहे. बदलत्या किमतींचा परिणाम मॅकबुक एअर आणि मॅकबुक प्रो या दोन्ही व्हेरिएंट्ससह कंपनीने लाँच केलेल्या बजेट लॅपटॉपवर देखील होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

जाणून घ्या डिव्हाईसच्या नवीन किंमती

समोर आलेल्या एका रिपोर्ट नुसार, M5 चीपवाला मॅक बुक एअर भारतात 1,19,900 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आला होता मात्र आता डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना 1,49,900 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजे अत्यंत कमी काळात या डिवाइसची किंमत सुमारे 30 हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. तसेच 15 इंचवाला मॅक बुक एअर व्हेरिअंट 1,44,900 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र आता कंपनीने या डिव्हाईसची किंमत 1,79,900 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच अत्यंत कमी काळच कंपनीने या डिवाइसची किंमत 35,000 रुपयांनी वाढवली आहे.

मॅकबुक प्रो लाईनअपमधील किंमतीमध्ये आणखी मोठा बदल करण्यात आला आहे. M5 चीप आणि 16GB रॅम असलेल्या 14 इंच मकबूक प्रो ची लाँच किंमत 1,69,900 रुपये ठेवण्यात आली होती. मात्र आता हे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना तब्बल 2,39,900 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. या डिव्हाईसची किंमत कंपनीने थेट 70,000 रुपयांनी वाढवली असल्याचे समोर आले आहेत.

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आयपॅड प्रोची किंमत देखील वाढली

M4 प्रोसेसर असलेल्या 11- इंच आयपॅड एअर खरेदी करण्यासाठी आता ग्राहकांना 89,900 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर हे डिव्हाईस भारतात 64,900 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आले होते. या डिव्हाईसच्या किमतीत कंपनीने सुमारे 25 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. याशिवाय आयपॅड प्रोची किंमत देखील वाढवण्यात आली आहे. M5 चीप आणि बेस 256 स्टोरीज असलेले मॉडेल भारतात 99,990 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता या डिव्हाईसची किंमत 1,39,900 रुपये झाली आहे. म्हणजेच आता हे डिव्हाईस खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना जास्तीचे 39,910 रुपये मोजावे लागणार आहेत.

Web Title: Apple increase macbook and ipad prices in india read about new prices of devices

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:43 AM

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