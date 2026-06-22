BSNL Recharge Offer: सरकारी कंपनीची खास ऑफर; ‘या’ प्लॅनवर मिळणार फ्री बोनस डेटा... जाणून घ्या किंमत

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बीएसएनएलने त्यांच्या या खास कँपेनला #RechargeForPapa ( रिचार्ज फॉर पापा) असं नाव दिलं आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, यूजर्स त्यांच्या बाबांसाठी किंवा घरातील सदस्यांसाठी रिचार्ज करून या खास ऑफरचा फायदा घेऊ शकतात. पण तुम्हाला या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी घाई करावी लागणार आहे. कारण ही ऑफर 21 जून ते 30 जून याच कालावधीत उपलब्ध असणार आहे. कोणत्या रिचार्ज प्लॅन्सवर कंपनीची ही खास ऑफर उपलब्ध आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
From your first word to life’s biggest milestones, Dad has always been there. This Father’s Day, stay connected with extra data from BSNL and make every moment count. Recharge smart via #BReX
👉 https://t.co/41wNbHpQ5c#BSNLIndia #StayConnected #BSNLServices #SmartIndia… pic.twitter.com/j9E8HwmmhH — BSNL India (@BSNLCorporate) June 20, 2026
बीएसएनएल कंपनी त्यांच्या 997 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 150 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करत आहे. यासोबतच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, रोज 2GB डेटा आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील मिळणार आहे. इतकंच नाही तर हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना फादर्स डे निमित्त सुरु करण्यात आलेल्या खास ऑफरचा फायदा घेण्याची संधी मिळणार आहे. 997 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीचा 5GB बोनस डेटा देखील मिळणार आहे. विशेष म्हणजेच जास्तीचा डेटा मिळवण्यासाठी यूजर्सना कोणताही एक्स्ट्रा चार्ज द्यावा लागणार नाही.
997 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅन व्यतिरिक्त कंपनी 1999 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये देखील ग्राहकांना जास्तीचा डेटा ऑफर करत आहे. 1999 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना 330 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. तसेच या प्लॅनमध्ये रोज 1.5GB डेटा आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील मिळणार आहे. तर फादर्स डे निमित्त सुरु असलेल्या ऑफरअंतर्गत या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना एक्स्ट्रा 10GB बोनस डेटा मिळणार आहे.
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कंपनीने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ही प्रमोशनल ऑफर केवळ 21 जून ते 30 जून या कालावधीत उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत 997 रुपये आणि 1999 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एक्स्ट्रा बोनस डेटा मिळणार आहे.