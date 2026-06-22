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BSNL Recharge Offer: सरकारी कंपनीची खास ऑफर; ‘या’ प्लॅनवर मिळणार फ्री बोनस डेटा… जाणून घ्या किंमत

Updated On: Jun 22, 2026 | 10:07 AM IST
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सारांश

BSNL Fathers Day Offer: बीएसएनएल सतत त्यांच्या यूजर्ससाठी नवीन रिचार्ज प्लॅन्स आणि रिचार्ज प्लॅन ऑफर्स घेऊन येत असतो. या ऑफर्समध्ये यूजर्सना रिचार्ज प्लॅन्सच्या खरेदीवर जास्तीचे फायदे ऑफर केले जातात. अशीच एक ऑफर कंपनी पुन्हा एकदा घेऊन आली आहे, ज्यामध्ये यूजर्सना जास्तीचा डेटा ऑफर केला जाणार आहे.

BSNL Recharge Offer: सरकारी कंपनीची खास ऑफर; ‘या’ प्लॅनवर मिळणार फ्री बोनस डेटा... जाणून घ्या किंमत

BSNL Recharge Offer: सरकारी कंपनीची खास ऑफर; ‘या’ प्लॅनवर मिळणार फ्री बोनस डेटा... जाणून घ्या किंमत

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विस्तार
  • BSNL ची ही खास ऑफर 21 जून ते 30 जूनपर्यंतच वैध आहे.
  • 997 रुपयांच्या प्लॅनवर ग्राहकांना 5GB बोनस डेटा मिळणार आहे.
  • 1999 रुपयांच्या प्लॅनवर कंपनी 10GB अतिरिक्त डेटा देत आहे.
BSNL Updates: भारतातील सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने फादर्स डे 2026 निमित्त त्यांच्या करोडो यूजर्ससाठी एका खास ऑफरची घोषणा केली आहे. कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत या नव्या ऑफरची घोषणा केली आहे. या ऑफरअंतर्गत दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनच्या खरेदीवर कंपनी जास्तीचा बोनस डेटा मोफत देणार आहे. पण ही ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला घाई करावी लागणार आहे. जे यूजर्स दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनची खरेदी करतात, अशा ग्राहकांसाठी ही ऑफर फायद्याची ठरणार आहे.

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फादर्स डे निमित्त कंपनीची खास ऑफर

बीएसएनएलने त्यांच्या या खास कँपेनला #RechargeForPapa ( रिचार्ज फॉर पापा) असं नाव दिलं आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, यूजर्स त्यांच्या बाबांसाठी किंवा घरातील सदस्यांसाठी रिचार्ज करून या खास ऑफरचा फायदा घेऊ शकतात. पण तुम्हाला या ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी घाई करावी लागणार आहे. कारण ही ऑफर 21 जून ते 30 जून याच कालावधीत उपलब्ध असणार आहे. कोणत्या रिचार्ज प्लॅन्सवर कंपनीची ही खास ऑफर उपलब्ध आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

बीएसएनएलचा 997 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

बीएसएनएल कंपनी त्यांच्या 997 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 150 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर करत आहे. यासोबतच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, रोज 2GB डेटा आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील मिळणार आहे. इतकंच नाही तर हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना फादर्स डे निमित्त सुरु करण्यात आलेल्या खास ऑफरचा फायदा घेण्याची संधी मिळणार आहे. 997 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीचा 5GB बोनस डेटा देखील मिळणार आहे. विशेष म्हणजेच जास्तीचा डेटा मिळवण्यासाठी यूजर्सना कोणताही एक्स्ट्रा चार्ज द्यावा लागणार नाही.

बीएसएनएलचा 1999 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन

997 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅन व्यतिरिक्त कंपनी 1999 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये देखील ग्राहकांना जास्तीचा डेटा ऑफर करत आहे. 1999 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना 330 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. तसेच या प्लॅनमध्ये रोज 1.5GB डेटा आणि रोज 100 एसएमएसची सुविधा देखील मिळणार आहे. तर फादर्स डे निमित्त सुरु असलेल्या ऑफरअंतर्गत या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना एक्स्ट्रा 10GB बोनस डेटा मिळणार आहे.

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ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

कंपनीने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ही प्रमोशनल ऑफर केवळ 21 जून ते 30 जून या कालावधीत उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत 997 रुपये आणि 1999 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एक्स्ट्रा बोनस डेटा मिळणार आहे.

Web Title: Bsnl introduced special offer on the occasion of fathers day users will get extra data

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Published On: Jun 22, 2026 | 10:07 AM

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