Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Smartphone Price Dropped: हीच खरी संधी! हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करा Samsung चा प्रीमियम 5G फोन… जाणून घ्या ऑफर्स
आता चिंता करू नका तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनवर स्लिम आणि पावरफुल अशा आयफोन एअरच्या खरेदीवर मोठ डिस्काउंट ऑफर केलं जात आहे. लाखो रुपयांच्या किमतीत लाँच झालेला हा आयफोन आता अत्यंत कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. ॲमेझॉनवर उपलब्ध असलेल्या या डीलबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आतापर्यंतच्या सर्वात पातळ आयफोनचे 256GB मॉडेल भारतात 1,19,900 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे आयफोन मॉडेल ॲमेझॉनवर केवळ 96,990 रुपयांच्या किमतीत उपलब्ध आहे. म्हणजेच या ऑफरअंतर्गत आयफोन एअर खरेदी केल्यास ग्राहकांना थेट 22,910 रुपयांचे डिस्काउंट मिळणार आहे. तसेच एसबीआय बँक, ॲक्सिस बँक किंवा आयसीआयसीआय बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना 4000 रुपयांपर्यंतचे जास्तीचे डिस्काउंट देखील ऑफर केले जाणार आहे. या सर्व ऑफर्स आणि डिस्काउंटनंतर आयफोन एअरची किंमत केवळ 92,990 रुपये होणार आहे.
तसेच तुम्ही हा आयफोन एअर ईएमआय पर्यायावर देखील खरेदी करू शकता. यासाठी तुम्हाला प्रति महिना केवळ 3,410 रुपये भरावे लागणार आहेत. एवढंच नाही तर तुम्ही तुमची जुने डिव्हाईस एक्सचेंज करून 39,050 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज व्हॅल्यू देखील मिळवू शकता. तुमच्या जुना डिव्हाईसच्या ब्रँड मॉडेल आणि चालू परिस्थितीवर एक्सचेंज व्हॅल्यू अवलंबून असणार आहे.
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या आयफोन मॉडेलमध्ये A19 चिपसेट देण्यात आली आहे याशिवाय हे डिव्हाईस 12GB रॅम आणि 1TB पर्यंत इंटरनल स्टोरेजने सुसज्ज आहे. या स्लिम आयफोनमध्ये अडाप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.5-इंच OLED डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे आणि बाहेरील वापरासाठी याची ब्राईटनेस 3,000 नीट्स पर्यंत सपोर्ट करते. या आयफोन मॉडेलमध्ये 3,100mAh बॅटरी दिली आहे जी 20W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय हे डिव्हाईस 12W च्या MagSafe वायरलेस चार्जरला देखील सपोर्ट करते. स्मार्टफोनच्या रिअरमध्ये 48MP चा फ्युजन कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी आयफोन मॉडेलमध्ये 18MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे.