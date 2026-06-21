रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Iphone Air Price Dropped At Amazon By 22 Thousand Know About Offers And Features

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

आता नाही तर कधीच नाही! स्वप्नातील आयफोन घरी घेऊन येण्याची हीच योग्य वेळ आहे. ॲमेझॉनवर आयफोन एअरच्या खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट मिळणार आहे. तसेच जुना फोन एक्स्चेंज केल्यास आणखी फायदा होणार आहे. खास ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असल्याचे सांगितंल जात आहे.

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ॲमेझॉनवर iPhone Air वर 22,910 रुपयांपर्यंत थेट डिस्काउंट मिळत आहे.
  • बँक ऑफरनंतर या फोनची किंमत 92,990 रुपयांपर्यंत खाली येते.
  • A19 चिप, 48MP कॅमेरा आणि 120Hz डिस्प्लेमुळे हा फोन प्रीमियम फीचर्ससह येतो.
टेक जायंट कंपनी Apple चा सर्वात पातळ आयफोन एअर लाँच झाल्यापासून नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. स्लिम डिझाईन आणि दमदार फीचर्समुळे हा आयफोन मॉडेल नेहमीच चर्चेत असतो. अनेकजण हा आयफोन खरेदी करण्याचा विचार देखील करतात. मात्र बजेटमुळे संपूर्ण प्लॅन रद्द होतो. तुम्ही देखील आयफोन एअर खरेदी करण्याचा प्लॅन करत आहात का? पण बजेटमुळे संपूर्ण गणित बिघडलं आहे का?

Smartphone Price Dropped: हीच खरी संधी! हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करा Samsung चा प्रीमियम 5G फोन… जाणून घ्या ऑफर्स

आता चिंता करू नका तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनवर स्लिम आणि पावरफुल अशा आयफोन एअरच्या खरेदीवर मोठ डिस्काउंट ऑफर केलं जात आहे. लाखो रुपयांच्या किमतीत लाँच झालेला हा आयफोन आता अत्यंत कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. ॲमेझॉनवर उपलब्ध असलेल्या या डीलबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

अ‍ॅप्पलचा आयफोन एअर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी

आतापर्यंतच्या सर्वात पातळ आयफोनचे 256GB मॉडेल भारतात 1,19,900 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आले होते. मात्र आता हे आयफोन मॉडेल ॲमेझॉनवर केवळ 96,990 रुपयांच्या किमतीत उपलब्ध आहे. म्हणजेच या ऑफरअंतर्गत आयफोन एअर खरेदी केल्यास ग्राहकांना थेट 22,910 रुपयांचे डिस्काउंट मिळणार आहे. तसेच एसबीआय बँक, ॲक्सिस बँक किंवा आयसीआयसीआय बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना 4000 रुपयांपर्यंतचे जास्तीचे डिस्काउंट देखील ऑफर केले जाणार आहे. या सर्व ऑफर्स आणि डिस्काउंटनंतर आयफोन एअरची किंमत केवळ 92,990 रुपये होणार आहे.

तसेच तुम्ही हा आयफोन एअर ईएमआय पर्यायावर देखील खरेदी करू शकता. यासाठी तुम्हाला प्रति महिना केवळ 3,410 रुपये भरावे लागणार आहेत. एवढंच नाही तर तुम्ही तुमची जुने डिव्हाईस एक्सचेंज करून 39,050 रुपयांपर्यंतची एक्सचेंज व्हॅल्यू देखील मिळवू शकता. तुमच्या जुना डिव्हाईसच्या ब्रँड मॉडेल आणि चालू परिस्थितीवर एक्सचेंज व्हॅल्यू अवलंबून असणार आहे.

WhatsApp Update: चॅट न उघडताच दिसणार ऑनलाइन स्टेटस? लवकरच येणार Instagram सारखे ग्रीन डॉट फीचर…

स्लिम आयफोन एअरचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

या आयफोन मॉडेलमध्ये A19 चिपसेट देण्यात आली आहे याशिवाय हे डिव्हाईस 12GB रॅम आणि 1TB पर्यंत इंटरनल स्टोरेजने सुसज्ज आहे. या स्लिम आयफोनमध्ये अडाप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.5-इंच OLED डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे आणि बाहेरील वापरासाठी याची ब्राईटनेस 3,000 नीट्स पर्यंत सपोर्ट करते. या आयफोन मॉडेलमध्ये 3,100mAh बॅटरी दिली आहे जी 20W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. याशिवाय हे डिव्हाईस 12W च्या MagSafe वायरलेस चार्जरला देखील सपोर्ट करते. स्मार्टफोनच्या रिअरमध्ये 48MP चा फ्युजन कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी आयफोन मॉडेलमध्ये 18MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे.

Web Title: Iphone air price dropped at amazon by 22 thousand know about offers and features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 02:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smartphone Price Dropped: हीच खरी संधी! हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करा Samsung चा प्रीमियम 5G फोन… जाणून घ्या ऑफर्स
1

Smartphone Price Dropped: हीच खरी संधी! हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करा Samsung चा प्रीमियम 5G फोन… जाणून घ्या ऑफर्स

लवरकच लाँच होणार Tecno Camon Slim! कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केला नवा टीजर; जाणून घ्या फीचर्स
2

लवरकच लाँच होणार Tecno Camon Slim! कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केला नवा टीजर; जाणून घ्या फीचर्स

iPhone Price Hike: नवा आयफोन ग्राहकांच्या खिशाला लावणार कात्री? लाँचपूर्वीच Tim Cook यांनी दिली मोठी हिंट
3

iPhone Price Hike: नवा आयफोन ग्राहकांच्या खिशाला लावणार कात्री? लाँचपूर्वीच Tim Cook यांनी दिली मोठी हिंट

पावरफुल OnePlus स्मार्टफोनचे नवे व्हेरिअंट लाँच! Snapdragon प्रोसेसर अन् 7400mAh बॅटरीने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत
4

पावरफुल OnePlus स्मार्टफोनचे नवे व्हेरिअंट लाँच! Snapdragon प्रोसेसर अन् 7400mAh बॅटरीने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Smartphone Price Dropped: iPhone खरेदीची हीच योग्य वेळ! Amazon वर मिळतंय जबरदस्त डिस्काऊंट, नवी किंमत पाहून थक्क व्हाल

Jun 21, 2026 | 02:05 PM
International Yoga Day 2026 : डिजिटल तणावावर योगाचं प्रभावी औषध; स्क्रीन टाईम, फोमो अन् बर्नआउटपासून मिळेल दिलासा

International Yoga Day 2026 : डिजिटल तणावावर योगाचं प्रभावी औषध; स्क्रीन टाईम, फोमो अन् बर्नआउटपासून मिळेल दिलासा

Jun 21, 2026 | 02:04 PM
Ride Malfunction: हवेत 3 तास मृत्यूशी झुंज! न्यूयॉर्कच्या नामांकित पार्कमध्ये थरारक अपघात; मुलांनी Apple Watch वरून मागितली मदत

Ride Malfunction: हवेत 3 तास मृत्यूशी झुंज! न्यूयॉर्कच्या नामांकित पार्कमध्ये थरारक अपघात; मुलांनी Apple Watch वरून मागितली मदत

Jun 21, 2026 | 02:03 PM
‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज

‘अल निनो’मुळे संभाजीनगरवर पाणीटंचाईचं संकट! गावात दवंडी देण्याचे आदेश; जिल्हा प्रशासनाचा मोठा प्लॅन सज्ज

Jun 21, 2026 | 02:03 PM
‘माझ्या पक्षाचे खासदार निवडून आले नाहीत, हेच बरे’; राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

‘माझ्या पक्षाचे खासदार निवडून आले नाहीत, हेच बरे’; राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

Jun 21, 2026 | 02:03 PM
Pune Crime: वानवडीत पोलिस-सराईत गुन्हेगारामध्ये गोळीबार; 30 गुन्ह्यांचा आरोपी अटकेत

Pune Crime: वानवडीत पोलिस-सराईत गुन्हेगारामध्ये गोळीबार; 30 गुन्ह्यांचा आरोपी अटकेत

Jun 21, 2026 | 02:00 PM
डोळ्यांखाली आलेल्या डार्क सर्कल्समुळे चेहरा थकल्यासारखा वाटतो? स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल स्वच्छ

डोळ्यांखाली आलेल्या डार्क सर्कल्समुळे चेहरा थकल्यासारखा वाटतो? स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांच्या वापरामुळे त्वचा होईल स्वच्छ

Jun 21, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा