रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Ncrb Launches Abhigyan App To Help Police Check Criminal Records Via Fingerprint Scan On Smartphones

रस्त्यावरच गुन्हेगारांची ओळख पटणार! पोलिसांसाठी ‘अभिज्ञान’ फिंगरप्रिंट अ‍ॅप लाँच, काही सेकंदांतच मिळणार संशयितांची माहिती

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

देशभरातील पोलिस आणि तपास यंत्रणांसाठी लवकरच ‘अभिज्ञान’ हे नवे तंत्रज्ञान मोठी मदत ठरणार आहे. या अ‍ॅपच्या मदतीने रस्त्यावरच संशयितांचे फिंगरप्रिंट स्कॅन करून त्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड थेट स्मार्टफोनवर तपासणे शक्य होणार आहे.

रस्त्यावरच गुन्हेगारांची ओळख पटणार! पोलिसांसाठी ‘अभिज्ञान’ फिंगरप्रिंट अ‍ॅप लाँच, काही सेकंदांतच मिळणार संशयितांची माहिती

रस्त्यावरच गुन्हेगारांची ओळख पटणार! पोलिसांसाठी ‘अभिज्ञान’ फिंगरप्रिंट अ‍ॅप लाँच, काही सेकंदांतच मिळणार संशयितांची माहिती

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • NCRB ने विकसित केलेले ‘अभिज्ञान’ अ‍ॅप 1.3 कोटी संशयित गुन्हेगार आणि दोषींच्या राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट डेटाबेसशी जोडले जाणार आहे.
  • या अ‍ॅप पमुळे पोलिसांना रस्त्यावरच संशयितांचे बोटांचे ठसे स्कॅन करून काही सेकंदांत त्यांची गुन्हेगारी नोंद तपासता येणार आहे.
  • गुन्हेगारांना वेळेत शिक्षा मिळावी यासाठी बोटांचे ठसे, डीएनए, चेहऱ्याची ओळख आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
देशभरातील पोलीस आणि तपास यंत्रणांना लवकरच एक असे महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे काम लक्षणीयरीत्या सोपे होईल. हे तंत्रज्ञान एक पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे, जे १.३ कोटी संशयित गुन्हेगार आणि दोषींच्या राष्ट्रीय डेटाबेसशी जोडलेले आहे. यामुळे संशयितांना रस्त्यावर थांबवून त्यांचे बोटांचे ठसे घेऊन त्यांची गुन्हेगारी नोंद थेट त्यांच्या स्मार्टफोनवर तपासता येईल.

Smartphone Price Dropped: हीच खरी संधी! हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करा Samsung चा प्रीमियम 5G फोन… जाणून घ्या ऑफर्स

ही नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने (एनसीआरबी) ‘अभिज्ञान’ अ‍ॅप विकसित केले आहे, जे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते लाँच करण्यात आले. हे अ‍ॅप राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीशी (एनएएफआयएस) जोडले जाईल, जी आरोपी, दोषी आणि कैद्यांचे बोटांचे ठसे एका केंद्रीय प्लॅटफॉर्मवर साठवते.

रस्त्यावरच तपासणी शक्य

या अ‍ॅपद्वारे पोलीस रस्त्यावर असतानाच संशयितांची बायोमेट्रिक तपासणी करू शकतील, ज्यामुळे पाहिजे असलेल्या गुन्हेगारांना पकडणे सोपे होईल. यामुळे पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना संशयिताच्या जुन्या नोंदी काही सेकंदात मिळवणे शक्य होईल. या अ‍ॅपच्या डेमोमध्ये असे दिसून येते की, केवळ ३५ सेकंदात बोटांचे ठसे डेटाबेसशी जुळवले जातात.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

पोलिसांचे आधुनिकीकरण

अभिज्ञान अ‍ॅपचे अनावरण करताना शाह म्हणाले की, गुन्हेगारांना पकडणेच नव्हे, तर त्यांना ठराविक वेळेत शिक्षा देणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की, आरोपपत्रांमध्ये बोटांचे ठसे, डीएनए, मोबाईल टॉवर डेटा, चेहऱ्याची ओळख आणि डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन यांसारखे पुरावे शास्त्रीय पद्धतीने सादर केल्यास गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Telegram बॅन होताच वेगाने वाढली VPN ची डाउनलोड संख्या! कसं करत काम अ‍ॅप? जाणून घ्या सविस्तर

स्मार्टफोनवर रिअल-टाईम ओळख

अहवालानुसार, सध्या देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये स्थापित केलेल्या केवळ १,५५६ वर्कस्टेशन्सवरच बोटांच्या ठशांची पडताळणी उपलब्ध आहे. सध्या बोटांचे ठसे जुळवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात आणणे आवश्यक आहे. मात्र, अभिज्ञान अ‍ॅपमुळे पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा आता थेट त्यांच्या फोनवर गुन्हेगारी नोंदी शोधू शकतील. हे अ‍ॅप टू-स्टेप ऑथेंटिकेशनने सुरक्षित असेल आणि रिअल टाईममध्ये निकाल देईल. राष्ट्रीय स्वयंचलित बोटांच्या ठशांच्या ओळख प्रणालीच्या डेटाबेसमध्ये ९.९१ लाख अंमली पदार्थ तस्कर, ३.६५ लाख मानवी तस्करीची प्रकरणे आणि एक मोठा तुरुंग डेटाबेस समाविष्ट आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Ncrb launches abhigyan app to help police check criminal records via fingerprint scan on smartphones

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 01:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WhatsApp Update: चॅट न उघडताच दिसणार ऑनलाइन स्टेटस? लवकरच येणार Instagram सारखे ग्रीन डॉट फीचर…
1

WhatsApp Update: चॅट न उघडताच दिसणार ऑनलाइन स्टेटस? लवकरच येणार Instagram सारखे ग्रीन डॉट फीचर…

Telegram बॅन होताच वेगाने वाढली VPN ची डाउनलोड संख्या! कसं करत काम अ‍ॅप? जाणून घ्या सविस्तर
2

Telegram बॅन होताच वेगाने वाढली VPN ची डाउनलोड संख्या! कसं करत काम अ‍ॅप? जाणून घ्या सविस्तर

Father’s Day 2026: वडिलांसाठी Google ची खास भेट, फादर्स डे निमित्त शेअर केलं अनोखं Doodle
3

Father’s Day 2026: वडिलांसाठी Google ची खास भेट, फादर्स डे निमित्त शेअर केलं अनोखं Doodle

International Yoga Day 2026: आंतरराष्ट्रीय योग दिनासाठी काही मिनिटांत तयार करा प्रोफेशनल फोटो! वापरा हे Gemini Prompts
4

International Yoga Day 2026: आंतरराष्ट्रीय योग दिनासाठी काही मिनिटांत तयार करा प्रोफेशनल फोटो! वापरा हे Gemini Prompts

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रस्त्यावरच गुन्हेगारांची ओळख पटणार! पोलिसांसाठी ‘अभिज्ञान’ फिंगरप्रिंट अ‍ॅप लाँच, काही सेकंदांतच मिळणार संशयितांची माहिती

रस्त्यावरच गुन्हेगारांची ओळख पटणार! पोलिसांसाठी ‘अभिज्ञान’ फिंगरप्रिंट अ‍ॅप लाँच, काही सेकंदांतच मिळणार संशयितांची माहिती

Jun 21, 2026 | 01:36 PM
राम मंदिर देणगीचे सीसीटीव्ही बॅकअपच गायब; तपास यंत्रणांची डोकेदुखी वाढणार

राम मंदिर देणगीचे सीसीटीव्ही बॅकअपच गायब; तपास यंत्रणांची डोकेदुखी वाढणार

Jun 21, 2026 | 01:35 PM
Trump on Hormuz : होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराण कराराबाबत ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितलं

Trump on Hormuz : होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराण कराराबाबत ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितलं

Jun 21, 2026 | 01:27 PM
Israel Lebanon War : ‘अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी…’ ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इस्रायली मंत्री भडकला; लेबनॉन सीमेवर पुन्हा तणाव

Israel Lebanon War : ‘अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी…’ ट्रम्प यांच्या दाव्यावर इस्रायली मंत्री भडकला; लेबनॉन सीमेवर पुन्हा तणाव

Jun 21, 2026 | 01:20 PM
व्यावासयिक विशाल अगरवालच्या अडचणीत वाढ? जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांची न्यायालयात धाव

व्यावासयिक विशाल अगरवालच्या अडचणीत वाढ? जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांची न्यायालयात धाव

Jun 21, 2026 | 01:19 PM
Ind A vs Sl A Final: Vaibhav Sooryavanshi ची वादळी खेळी! श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना धू-धू धुतले; 20 वर्षांचा विश्वविक्रम मोडला

Ind A vs Sl A Final: Vaibhav Sooryavanshi ची वादळी खेळी! श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना धू-धू धुतले; 20 वर्षांचा विश्वविक्रम मोडला

Jun 21, 2026 | 01:16 PM
Mangal Dosh: मंगळ दोष दूर करण्यासाठी करा उपाय, वैवाहिक जीवनातील अडथळे होतील दूर

Mangal Dosh: मंगळ दोष दूर करण्यासाठी करा उपाय, वैवाहिक जीवनातील अडथळे होतील दूर

Jun 21, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा