स्टायलिश लूकसह नवा Realme स्मार्टफोन लाँच! 8,000mAh बॅटरीने सुसज्ज... किंमत आणि फीचर्समुळे यूजर्समध्ये वाढली उत्सुकता

नव्या Redmi 17C स्मार्टफोनची चीनमध्ये एंट्री! 120Hz डिस्प्ले आणि 5160mAh बॅटरीने सुसज्ज… किंमत 15 हजारांहून कमी
मलेशियामध्ये रिअलमी पी 4 एक्स 4G स्मार्टफोन 4GB+256GB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. ज्याची किंमत MYR 799 म्हणजेच सुमारे 15,100 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन रॅली व्हाईट आणि फँटम ब्लू रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकतात. हा नवीन फोन मलेशियामध्ये शोपी, लाझाडा आणि टिकटॉकद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
रिअलमी पी 4 एक्स अँड्रॉईड 16 वर आधारित ‘रिअलमी यूआय’ वर चालतो. यामध्ये 90.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियोसह 6.8-इंच एचडी+ (720×1,570 पिक्सल) एलसीडी पॅनल देण्यात आला आहे, जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेटला सपोर्ट करतो. दावा करण्यात आला आहे की, डिस्प्ले हाय ब्राइटनेस मोडमध्ये 900 निट्स आणि नॉर्मलमध्ये 700 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो. डिस्प्लेला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासची कोटिंग दिली आहे.
रिअलमी पी 4 एक्स मध्ये युनिसॉक T7250 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो आर्म माली-जी57 जीपीयू, 4GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत ईएमएमसी 5.1 स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे. स्मार्टफोनचे स्टोरेज मेमरी कार्डचा वापर करून वाढवले जाऊ शकते. पाणी आणि धूळीपासून वाचवण्यासाठी स्मार्टफोनमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे.
रिअलमी पी 4 एक्स मध्ये f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस सपोर्ट आणि 76-डिग्री फील्ड ऑफ व्यूसह 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला f/2.2 अपर्चरसह 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे.
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स्मार्टफोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे आणि हे डिव्हाईस फेशियल रिकग्निशन (फेस अनलॉक) ला देखील सपोर्ट करतो. या स्मार्टफोनमध्ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर आणि जायरोस्कोप सारखे सेंसर्स समाविष्ट आहे. कनेक्टिविटी ऑप्शन्समध्ये वायफाय 5 (802.11ac), ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी आणि 3.5mm चे ऑडियो जॅक समाविष्ट आहे.
स्मार्टफोनमध्ये 45W सुपरव्हूक फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे.