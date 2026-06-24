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स्टायलिश लूकसह नवा Realme स्मार्टफोन लाँच! 8,000mAh बॅटरीने सुसज्ज… किंमत आणि फीचर्समुळे यूजर्समध्ये वाढली उत्सुकता

Updated On: Jun 24, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

Realme P4x 4G Launched: रिअलमीने बजेट सेगमेंटमध्ये नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 20 हजारांपेक्षा कमी किमतीत येणाऱ्या या फोनमध्ये 8,000mAh बॅटरीसह 120Hz डिस्प्ले आणि 50MP कॅमेरा मिळतो. ग्राहक हा स्मार्टफोन रॅली व्हाईट आणि फँटम ब्लू रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकतात.

स्टायलिश लूकसह नवा Realme स्मार्टफोन लाँच! 8,000mAh बॅटरीने सुसज्ज... किंमत आणि फीचर्समुळे यूजर्समध्ये वाढली उत्सुकता

स्टायलिश लूकसह नवा Realme स्मार्टफोन लाँच! 8,000mAh बॅटरीने सुसज्ज... किंमत आणि फीचर्समुळे यूजर्समध्ये वाढली उत्सुकता

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विस्तार
  • रिअलमी पी 4 एक्स 4G मलेशियात MYR 799 म्हणजेच सुमारे 15,100 रुपयांत लाँच झाला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 45W फास्ट चार्जिंगसह 8,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
  • या फोनमध्ये 120Hz डिस्प्ले, Unisoc T7250 प्रोसेसर आणि 50MP रियर कॅमेरा मिळतो.
स्मार्टफोन कंपनी Realme ने निवडक जागतिक बाजारात Realme P4x 4G हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने स्मार्टफोन दोन रंगांच्या पर्यायांत लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 20 हजारांहून कमी आहे. बजेट फ्रेंडली सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरीसह अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहे. नव्या स्मार्टफोनची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.

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रिअलमी पी 4 एक्स ची किंमत

मलेशियामध्ये रिअलमी पी 4 एक्स 4G स्मार्टफोन 4GB+256GB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. ज्याची किंमत MYR 799 म्हणजेच सुमारे 15,100 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन रॅली व्हाईट आणि फँटम ब्लू रंगांच्या पर्यायांत खरेदी करू शकतात. हा नवीन फोन मलेशियामध्ये शोपी, लाझाडा आणि टिकटॉकद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

रिअलमी पी 4 एक्स चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

रिअलमी पी 4 एक्स अँड्रॉईड 16 वर आधारित ‘रिअलमी यूआय’ वर चालतो. यामध्ये 90.4% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियोसह 6.8-इंच एचडी+ (720×1,570 पिक्सल) एलसीडी पॅनल देण्यात आला आहे, जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेटला सपोर्ट करतो. दावा करण्यात आला आहे की, डिस्प्ले हाय ब्राइटनेस मोडमध्ये 900 निट्स आणि नॉर्मलमध्ये 700 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो. डिस्प्लेला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासची कोटिंग दिली आहे.

प्रोसेसर

रिअलमी पी 4 एक्स मध्ये युनिसॉक T7250 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो आर्म माली-जी57 जीपीयू, 4GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 256GB पर्यंत ईएमएमसी 5.1 स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे. स्मार्टफोनचे स्टोरेज मेमरी कार्डचा वापर करून वाढवले जाऊ शकते. पाणी आणि धूळीपासून वाचवण्यासाठी स्मार्टफोनमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे.

कॅमेरा

रिअलमी पी 4 एक्स मध्ये f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस सपोर्ट आणि 76-डिग्री फील्ड ऑफ व्यूसह 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला f/2.2 अपर्चरसह 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे.

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कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

स्मार्टफोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे आणि हे डिव्हाईस फेशियल रिकग्निशन (फेस अनलॉक) ला देखील सपोर्ट करतो. या स्मार्टफोनमध्ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर आणि जायरोस्कोप सारखे सेंसर्स समाविष्ट आहे. कनेक्टिविटी ऑप्शन्समध्ये वायफाय 5 (802.11ac), ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी आणि 3.5mm चे ऑडियो जॅक समाविष्ट आहे.

बॅटरी

स्मार्टफोनमध्ये 45W सुपरव्हूक फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे.

Web Title: Realme p4x 4g launched with 8000mah battery read features and specifications

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Published On: Jun 24, 2026 | 02:32 PM

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