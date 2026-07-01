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WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:37 PM IST
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सारांश

WhatsApp च्या नव्या Username फीचरसाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरू होताच सुरक्षा आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या धोक्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संभाव्य सायबर फ्रॉडचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या फीचरच्या सर्व पैलूंची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

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विस्तार
  • WhatsApp Username फीचर अडचणीत?
  • सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क
  • व्हॉट्सॲप युझर आयडी फीचरबद्दल जाणून घ्या
WhatsApp Username Feature : व्हॉट्सॲपने अलीकडेच युजर्ससाठी युझरनेम आरक्षणाची सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेमुळे लोकांना मोबाईल नंबरशिवाय युझर आयडीद्वारे एकमेकांशी संपर्क साधता येतो आणि चॅट करता येते. या सुविधेसाठी आरक्षण सुरू झाल्यानंतर, आता असे समोर आले आहे की केंद्र सरकार या सुविधेची चौकशी करू शकते. या सुविधेमुळे ऑनलाइन फसवणुकीत वाढ होण्याच्या भीतीने, सरकार गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या पैलूंचा अभ्यास करत आहे. या नवीन युझर आयडी सुविधेमुळे फसवणुकीच्या शक्यतेमुळे वाद निर्माण झाला आहे, म्हणूनच सरकार आता या सुविधेच्या प्रत्येक पैलूची चौकशी करणार आहे.

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चौकशीदरम्यान काही अनियमितता आढळल्यास, मेटाला नोटीस पाठवली जाऊ शकते. भारतातील सध्याच्या कायदेशीर पर्यायांच्या आधारे सरकार या नवीन व्हॉट्सॲप सुविधेवर पुढील कार्यवाही करेल. सायबर फसवणुकीच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत आणि फसवणुकीचा धोका लक्षात घेऊन सरकार या नवीन सुविधेचे मूल्यांकन करेल.

या नवीन सुविधेच्या कोणत्या पैलूंबद्दल सरकारला चिंता आहे?

नंबर शेअर न करता कोणाशीही चॅट सुरू करता येईल. ही सुविधा वापरकर्त्याची गोपनीयता सुधारण्याच्या नावाखाली सुरू करण्यात आली होती, परंतु तिच्या गैरवापराचा धोका आहे. प्रत्येक वापरकर्ता एक अद्वितीय युझरनेम आरक्षित करू शकेल, जे अनेक वेळा बदलता येईल. यामुळे युझर आयडी बदलल्यानंतर त्या व्यक्तीला शोधणे अशक्य होते.

व्हॉट्सॲप युझर आयडी फीचरबद्दल जाणून घ्या…

अकाउंट तयार करण्यासाठी आणि व्हेरिफिकेशनसाठी मोबाईल नंबर आवश्यक राहील. युझरनेमचा वापर फक्त संपर्क आणि चॅटसाठी केला जाईल. हे फीचर व्हॉट्सॲपसाठी नवीन असले तरी, असेच एक फीचर त्याच्या प्रतिस्पर्धी ॲप, टेलिग्रामवर आधीपासूनच उपलब्ध आहे. व्हॉट्सॲपवर अशा फीचरच्या आगमनामुळे सायबर घोटाळ्यांच्या घटना वाढू शकतात. शिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, कारण वापरकर्ते त्यांच्या इच्छेनुसार युझरनेम बदलू शकतात.

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Web Title: Whatsapp username feature government review fraud risk security concerns

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Published On: Jul 01, 2026 | 06:37 PM

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