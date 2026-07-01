WhatsApp Username फीचर अडचणीत? सुरक्षा आणि फसवणुकीच्या मुद्द्यावर सरकार सतर्क

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चौकशीदरम्यान काही अनियमितता आढळल्यास, मेटाला नोटीस पाठवली जाऊ शकते. भारतातील सध्याच्या कायदेशीर पर्यायांच्या आधारे सरकार या नवीन व्हॉट्सॲप सुविधेवर पुढील कार्यवाही करेल. सायबर फसवणुकीच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत आणि फसवणुकीचा धोका लक्षात घेऊन सरकार या नवीन सुविधेचे मूल्यांकन करेल.
नंबर शेअर न करता कोणाशीही चॅट सुरू करता येईल. ही सुविधा वापरकर्त्याची गोपनीयता सुधारण्याच्या नावाखाली सुरू करण्यात आली होती, परंतु तिच्या गैरवापराचा धोका आहे. प्रत्येक वापरकर्ता एक अद्वितीय युझरनेम आरक्षित करू शकेल, जे अनेक वेळा बदलता येईल. यामुळे युझर आयडी बदलल्यानंतर त्या व्यक्तीला शोधणे अशक्य होते.
अकाउंट तयार करण्यासाठी आणि व्हेरिफिकेशनसाठी मोबाईल नंबर आवश्यक राहील. युझरनेमचा वापर फक्त संपर्क आणि चॅटसाठी केला जाईल. हे फीचर व्हॉट्सॲपसाठी नवीन असले तरी, असेच एक फीचर त्याच्या प्रतिस्पर्धी ॲप, टेलिग्रामवर आधीपासूनच उपलब्ध आहे. व्हॉट्सॲपवर अशा फीचरच्या आगमनामुळे सायबर घोटाळ्यांच्या घटना वाढू शकतात. शिवाय, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, कारण वापरकर्ते त्यांच्या इच्छेनुसार युझरनेम बदलू शकतात.
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