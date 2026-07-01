बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

Updated On: Jul 01, 2026 | 02:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

Vodafone Idea Recharge Plan: व्हिआयने आतापर्यंतचा सर्वात महागडा रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. ज्याची किंमत 4 हजार रुपयांहून अधिक आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंगसह दर 28 दिवसांनी 300GB डेटा ऑफर केला जातो.

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • व्होडाफोन आयडियाने 4,600 रुपयांचा नवीन वार्षिक रिचार्ज प्लॅन निवडक शहरांमध्ये लाँच केला आहे.
  • या प्लॅनमध्ये 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, दर 28 दिवसांनी 300GB डेटा आणि रोज 100 एसएमएस मिळतात.
  • किंमत जिओ आणि एअरटेलच्या 3,999 रुपयांच्या वार्षिक प्लॅनपेक्षा जास्त असली तरी या प्लॅनमध्ये कोणतेही ओटीटी फायदे दिलेले नाहीत.
Recharge Plan Update: देशातील खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांपैकी एक असलेल्या वोडाफोन आयडिया म्हणजेच व्हिआयने एक नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या प्लॅनमध्ये संपूर्ण वर्षभराची व्हॅलिडिटी आणि अनेक जबरदस्त फायदे ऑफर केले जातात. मात्र कंपनीने लाँच केलेल्या या रिचार्ज प्लॅनची किंमत जिओ आणि एअरटेलच्या रिचार्ज प्लॅनपेक्षा जास्त आहे.

Tech Tips: अचानक हँग होतोय स्मार्टफोन? ही असू शकतात कारणं… जाणून घ्या सविस्तर

कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड कॉलिंगसह अनलिमिटेड डेटा आणि इतर फायदे देखील ऑफर केले जाणार आहेत. ज्यामुळे यूजर्स कोणत्याही टेंशनशिवाय मोबाईल इंटरनेटचा वापर करू शकतात. वोडाफोन आयडियाने त्यांचा नवीन रिचार्ज प्लॅन काही निवडक शहरांमध्ये लाँच केला आहे. या रिचार्ज प्लॅनची किंमत आणि यामध्ये कोणते फायदे ऑफर केले जाणार, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य: Pinterest)

वोडाफोन आयडियाच्या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत

वोडाफोन आयडियाच्या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 4600 रुपये ठेवण्यात आली आहे. इतर खाजगी कंपन्यांच्या प्लॅन्सच्या तुलनेत ही किंमत फार जास्त आहे.

वोडाफोन आयडियाच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये मिळणार हे फायदे

या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना संपूर्ण भारतात कुठेही अनलिमिटेड कॉलिंगचा फायदा मिळणार आहे. याशिवाय यूजर्स मोफत नॅशनल रोमिंगचा देखील फायदा घेऊ शकतात. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना संपूर्ण एका वर्षाची म्हणजेच 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. या प्लॅनमध्ये रोज मोफत 100 एसएमएस देखील ऑफर केले जातात. इतकंच नाही तर यूजर्सना प्रत्येक 28 दिवसांसाठी 300GB डेटा दिला जाणार आहे. हा डेटा यूजर्स 4G किंवा 5G कोणत्याही नेटवर्कवर वापरू शकतात. मात्र कंपनी त्यांच्या सर्वात महागड्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये कोणतेही ओटीटी फायदे ऑफर करत नाही.

जिओ आणि एअरटेलचे महागडे रिचार्ज प्लॅन

रिलायंस जियोच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात महागड्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 3999 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 365 दिवसांची म्हणजेच संपूर्ण एका वर्षाची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. याशिवाय, हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना रोज 2.5GB हाय स्पीड डेटाचा फायदा देखील मिळणार आहे. यूजर्स संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा वापरू शकतात. यासोबतच रोज मोफत 100 एसएमएसचा फायदा देखील मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये फॅनकोड, जिओटिव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडसारखे फायदे देण्यात आले आहेत.

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा ‘ही’ सोपी प्रोसेस

एअरटेलच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात महागड्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 3,999 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. यासोबतच या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग आणि फ्री नॅशनल रोमिंगचे फायदे मिळतात. एवढंच नाही तर या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 2.5GB डेटा देखील मिळतो. कंपनी आपल्या प्लॅनसोबत वापरकर्त्यांना अनलिमिटेड 5G डेटा देते. याव्यतिरिक्त, यामध्ये अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियमचे 12 महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन समाविष्ट आहे.

Web Title: Vodafone idea launched most expensive recharge plan with many benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Tips: अचानक हँग होतोय स्मार्टफोन? ही असू शकतात कारणं… जाणून घ्या सविस्तर
1

Tech Tips: अचानक हँग होतोय स्मार्टफोन? ही असू शकतात कारणं… जाणून घ्या सविस्तर

Tech Tips: अँड्रॉईडमध्ये Battery Saver ऑन करताच फोनमध्ये काय बदल होतो? चुकीच्या वापरामुळे परफॉर्मन्सवर होऊ शकतो परिणाम
2

Tech Tips: अँड्रॉईडमध्ये Battery Saver ऑन करताच फोनमध्ये काय बदल होतो? चुकीच्या वापरामुळे परफॉर्मन्सवर होऊ शकतो परिणाम

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा ‘ही’ सोपी प्रोसेस
3

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा ‘ही’ सोपी प्रोसेस

Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप
4

Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

Recharge Plan: वर्षभर रिचार्जचे नो टेंशन! Vi ने लाँच केला नवा प्लॅन; इंटरनेट डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे

Jul 01, 2026 | 02:36 PM
IND Vs ENG Live: ‘…तर ५ वर्षांनंतर भारत करणार ‘त्या’ लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद’; अय्यरची अग्निपरीक्षा

IND Vs ENG Live: ‘…तर ५ वर्षांनंतर भारत करणार ‘त्या’ लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद’; अय्यरची अग्निपरीक्षा

Jul 01, 2026 | 02:33 PM
General Dheeraj Seth: पदभार स्वीकारताच लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या ‘या’ कृतीने का जिंकली सर्वांची मने?

General Dheeraj Seth: पदभार स्वीकारताच लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या ‘या’ कृतीने का जिंकली सर्वांची मने?

Jul 01, 2026 | 02:19 PM
Explainer: मनरेगा योजना रद्द, केंद्राचा मोठा निर्णय; देशात आजपासून नवी ‘VB-G RAM JI’ रोजगार योजना लागू

Explainer: मनरेगा योजना रद्द, केंद्राचा मोठा निर्णय; देशात आजपासून नवी ‘VB-G RAM JI’ रोजगार योजना लागू

Jul 01, 2026 | 02:17 PM
इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् फजिती करुन बसला; पहा काय घडलं? Video Viral

इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् फजिती करुन बसला; पहा काय घडलं? Video Viral

Jul 01, 2026 | 02:11 PM
UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील

UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील

Jul 01, 2026 | 02:11 PM
पंढरपूरच्या विकास आराखड्याला वेग! निविदा प्रक्रिया राबवा; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरासाठी वास्तुविशारद नेमा

पंढरपूरच्या विकास आराखड्याला वेग! निविदा प्रक्रिया राबवा; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरासाठी वास्तुविशारद नेमा

Jul 01, 2026 | 02:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा