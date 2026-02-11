Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

कल्याण नाका परिसरातील सिटी झोन या मोबाईल दुकानातून मोबाईल, लॅपटॉपसह इतर साहित्य चोरी झाल्याची घटना 6 फेब्रुवारी रोजी घडली होती. याप्रकरणी शांतीनगर पोलीस ठाण्यात 8 फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास शांतीनगर पोलिसांकडून करण्यात आला.याप्रकरणी शांतीनगर पोलिसांनी साहिद आणि उजेर या दोन आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून 108 मोबाईल, एक लॅपटॉप व इतर साहित्य असा एकूण 23 लाख 45 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात यश मिळवले आहे.
