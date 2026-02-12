मोठी बातमी ! पक्षविरोधात भूमिका घेणाऱ्या 69 कार्यकर्त्यांवर भाजपकडून कारवाई; थेट सहा वर्षांसाठी...

पुणे : महापालिका निवडणुकीत पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या ६९ कार्यकर्त्यांवर भाजपने सहा वर्षासाठी बंदी घातली आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या सूचनेनुसार, शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी ही कारवाई केली आहे.
महापालिका निवडणुकीत पक्षाने उमेदवारी नाकारल्यानंतर अनेक इच्छुकांनी पक्षांतर करत निवडणूक लढवली होती. तर काही जणांनी निवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेशी फारकत घेत काम केले होते. यामध्ये काही माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. यापूर्वी पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी करणाऱ्या एका माजी नगरसेवकावर पुन्हा एकदा कारवाई केली गेली आहे. २०१७ साली या माजी नगरसेवकाला उमेदवारी नाकारली होती. तेव्हा त्याने बंडखोरी केल्याने पक्षाने कारवाई केली होती. त्यानंतर पुन्हा या माजी नगरसेवकाला भाजपमध्ये प्रवेश दिला गेला होता.
यावेळी पुन्हा उमेदवारी नाकारल्यानंतर या माजी नगरसेवकाने बंडखोरी केली होती. त्याच्यावर पुन्हा एकदा कारवाई केली गेली आहे. उमेदवारी नाकारल्यानंतर बंडखोरी करणारे अमोल बालवडकर हे एकमेव नगरसेवक निवडून आले आहे. त्यांच्यावरही भाजपने सहा वर्षांची बंदी घातली आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी ही अधिकृत घोषणा केली असून, या सर्वांवर थेट सहा वर्षांसाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
शिस्तभंग करणाऱ्यांवर कारवाई
निवडणुकीच्या काळात पुण्यातून भाजपच्या तिकिटावर लढण्यासाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी झाली होती. सुमारे अडीच हजार कार्यकर्त्यांनी उमेदवारीसाठी पक्षाकडे साकडे घातलं होतं. मात्र, जागावाटपाचे गणित आणि बाहेरून पक्षात आलेल्या नेत्यांमुळे अनेक निष्ठावंतांना उमेदवारी मिळू शकली नाही. या नाराजीतून काही कार्यकर्त्यांनी थेट बंडाचे निशाण फडकवत निवडणूक लढवली, तर काहींनी पडद्यामागून विरोधी उमेदवारांना मदत करणे पसंत केले. अशा शिस्तभंग करणाऱ्यांवर आता पक्षाने वेचून कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचाही समावेश
यामध्ये जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. मागील पंचवार्षिक निवडून आलेल्या आणि यावेळी पक्षाने उमेदवारी नाकारलेल्या माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. यातील बहुतेकांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ औपचारिकता असल्याचे बोलले जात आहे.
हडपसरमध्ये सर्वाधिक बंडखोर
धीरज घाटे यांनी जाहीर केलेल्या यादीनुसार, सर्वाधिक बंडखोर हे हडपसर विधानसभेतील आहेत. यामध्ये हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील १९ जण निलंबित केले आहेत तर, खडकवासलामधील ९ जण, पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील ९ जण, वडगावशेरीमधील ८ जण, शिवाजीनगरमधील ७ जण, कोथरूड मधील ६ जण, कसबा पेठ मधील ६ जण आणि पर्वतीमधील ४ जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
