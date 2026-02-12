Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Karnatak Crime: सासरच्यांच्या वेश्या व्यवसायाच्या दबावाला कंटाळून २२ वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या; कर्नाटकातील घटना

बिदरमध्ये २२ वर्षीय विवाहित महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. सासरच्यांनी वेश्या व्यवसायासाठी जबरदस्ती व मानसिक छळ केल्याचा आरोप माहेरच्यांनी केला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:45 PM
  • २२ वर्षीय अंजनाबाई पाटीलची आत्महत्या
  • सासरच्यांकडून वेश्या व्यवसायासाठी दबावाचा आरोप
  • मानसिक छळामुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय
  • पोलिसांकडून गुन्हा दाखल; हत्या की आत्महत्या याचा तपास सुरू
कर्नाटक: कर्नाटक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २२ वर्षीय महिलेने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तिच्या सासरच्या मंडळींनी वेश्या व्यवसायात जाण्यासाठी जबरदस्ती केल्याने तिने टोकाचे पाऊल उचलले. मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव अंजनाबाई पाटील असे आहे. ही घटना कर्नाटकातील बिदर जिल्ह्यातील ही घटना आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Gondia Crime: ‘लॉलीपॉप’ म्हणाल्याच्या गैरसमजातून शिक्षिकेचा संताप; ९ वर्षीय विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण

काय घडलं नेमकं?

मृतक अंजनाबाईचा विवाह २०२२ माह्ये शेखर पाटील याच्याशी झाला होता. शेखर हा पाणीपुरी विक्रीचा व्यवसाय करतो. या दाम्पत्याला ११ महिन्यांची एक लहान मुलगी देखील आहे. सुखी संसार सुरु असतांना अचानक अंजाबाईने आत्महत्या केली. मुलीच्या मृत्यूची बातमी समजताच माहेरच्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि हा घातपात असल्याचा संशय व्यक्त करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

माहेरच्यांनी केला गंभीर आरोप

मृतकाचे वडील विजयकुमार यांनी दिलेल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले आहे. सासरच्या मंडळींकडून अंजनाबाईचा केवळ मानसिक छळच नाही तर तिला वेश्या व्यवसायासाठी देखील भाग पाडले जात होते. या अनैतिक मागणीला अंजनाबाईचा विरोध होता. तसेच पती शेखर हा व्यवसायानिमित्त रात्री उशिरा 11 ते 12 च्या सुमारास घरी परतत असे, ज्यावर तिने आक्षेप घेतला होता. ही बाब तिने सासू अरुणाबाई आणि सासरे चंद्रकांत यांनाही सांगितली होती, मात्र तिला न्याय मिळण्याऐवजी तिचा छळ वाढला.

हत्या की आत्महत्या

पोलिसांनी या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला असून मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी पाठवला आहे. अंजनाबाईने खरोखरच आत्महत्या केली की तिची हत्या करून मृतदेह लटकवण्यात आला, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पाणी मागून घरात शिरला अन्‌…; रिक्षाचालकाने वृद्धेचा गळा आवळून चोरले दागिने, विश्वासाला तडा!

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: कर्नाटकातील बिदर जिल्ह्यात.

  • Que: आत्महत्येमागे कोणता आरोप आहे?

    Ans: सासरच्यांनी वेश्या व्यवसायासाठी जबरदस्ती व मानसिक छळ केल्याचा आरोप.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: गुन्हा दाखल करून मृत्यू आत्महत्या की हत्या याचा तपास सुरू केला आहे.

