NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : इटलीसमोर इंग्लंडला झुलवणाऱ्या नेपाळचे आव्हान! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय  

NEP vs ITA, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज १७ वा सामना नेपाळ आणि इटली यांच्यात खेळला जाणार आहे. मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्यात इटली संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर नेपाळ संघ प्रथम फलंदाजीला मैदानात उतरणार आहे.
इटलीचा कर्णधार हॅरी मॅनेंटीने टॉस जिंकल्यावर प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, “आज आम्ही गोलंदाजी करू. अर्थातच, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या कोणत्याही सामन्याप्रमाणे, काही चिंता होत्या. मला वाटते की त्या दिवशी आमच्यासाठी ते कामी आले नाही. काही गोष्टी आमच्यासाठी स्पष्टपणे चुकीच्या मार्गाने गेल्या. आमचा कर्णधार वेन मॅडसेन गमावणे हा कदाचित एक टर्निंग पॉइंट होता आणि नंतर खेळाच्या महत्त्वाच्या काळात आम्हाला ती गती परत मिळवता आली नाही. स्कॉटलंड एक चांगली टीम आहे आणि आज आम्ही नेपाळमध्ये आणखी एका चांगल्या टीमचा सामना करू, म्हणून आम्ही खरोखर त्याची वाट पाहत आहोत. मुंबईत येऊन काही प्रभावी संघांशी खेळणे खूप रोमांचक आहे – अर्थातच नेपाळ त्यापैकी एक आहे. खरोखरच चांगल्या माणसांच्या या संघाचे नेतृत्व करणे माझ्यासाठी एक भाग्य आहे.”
टॉस गमावणाऱ्या नेपाळ संघाचा कर्णधार रोहित पौडेल म्हणाला की, “खरं सांगायचं तर आम्ही गोलंदाजी केली असती. नाणेफेक ही अशी गोष्ट आहे जी आमच्या नियंत्रणात नाही. आम्ही प्रथम फलंदाजीचा पुरेपूर फायदा घेऊ. ही तीच विकेट आहे जिथे शेवटचा सामना खेळला गेला होता आणि दुसऱ्या डावात ती फिरकीला आली पाहिजे, म्हणून आम्ही त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करू. वानखेडेवर आमचे सर्व सामने खेळल्याने मदत होते आणि आम्ही त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू. इंग्लंडच्या सामन्यानंतर, ( आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६) आम्ही अनेक सोशल मीडिया पोस्ट पाहिल्या ज्यामध्ये नेपाळमध्ये लोक आम्हाला लाईव्ह पाहताना दाखवत होते. त्यामुळे सर्व मुलांना खूप प्रेरणा मिळते.
दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे
इटली प्लेइंग इलेव्हन : अँथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, हॅरी मॅनेन्टी (कर्णधार), बेन मॅनेन्टी, मार्कस कॅम्पोपियानो, ग्रँट स्टीवर्ट, जियान मीड (डब्ल्यू), जसप्रीत सिंग, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन
नेपाळ प्लेइंग इलेव्हन : कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (w), रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग आयरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी