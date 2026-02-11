Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

पनवेलमध्ये राज्यातील पहिल्या खाजगी पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. महात्मा एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून उभे राहिलेले हे विद्यापीठ कौशल्याधारित आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर भर देणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेकडे वळवण्याचा उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. ड्रोन, AI आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या आधुनिक अभ्यासक्रमांमुळे शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी व शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
