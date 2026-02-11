Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

जळगाव जिल्हा पोलीस दलात 171 जागांसाठी भरती होत आहे. या भरतीमध्ये तब्बल 12 हजारांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आज पासून मैदानी चाचणीला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण मैदान सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या कक्षेत ठेवण्यात आले आहे. 171 जागांसाठी 12 हजारांपेक्षा अधिक अर्ज आले असून त्यात उच्चशिक्षित उमेदवारांचा समावेश आहे.
