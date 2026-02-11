Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Ahilyanagar Divyang Board Employees Strike In Ahilyanagar Divyang Brothers Suffer

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयातील दिव्यांग बोर्डच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जिल्हाभरातील हजारो दिव्यांग रुग्णांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:38 PM

Follow Us:

अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयातील दिव्यांग बोर्डच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जिल्हाभरातील हजारो दिव्यांग रुग्णांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. काही संघटनांकडून खोटे आरोप करून दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी केली जात आहे.

Follow Us:

अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयातील दिव्यांग बोर्डच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जिल्हाभरातील हजारो दिव्यांग रुग्णांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. काही संघटनांकडून खोटे आरोप करून दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी केली जात आहे.

Web Title: Ahilyanagar divyang board employees strike in ahilyanagar divyang brothers suffer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
1

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

मासेमारी बंदीमुळे वसईत खळबळ! मत्स्यबीज वाढवण्याच्या नावाखाली कोळ्यांवर अन्यायाचा आरोप
2

मासेमारी बंदीमुळे वसईत खळबळ! मत्स्यबीज वाढवण्याच्या नावाखाली कोळ्यांवर अन्यायाचा आरोप

नम्रता गायकवाड–तुषार कावळेच्या डेटिंग चर्चेला उधाण, व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त घेऊन येणार ‘काहीतरी वेगळे’ गाणं
3

नम्रता गायकवाड–तुषार कावळेच्या डेटिंग चर्चेला उधाण, व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त घेऊन येणार ‘काहीतरी वेगळे’ गाणं

थिएटरनंतर ‘असंभव’चा ओटीटीवर धमाका; ॲमेझॉन प्राईमवर थरारक कथेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद
4

थिएटरनंतर ‘असंभव’चा ओटीटीवर धमाका; ॲमेझॉन प्राईमवर थरारक कथेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती

सार्वजनिक विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीसाठी कार्यपद्धती जाहीर; UGC निकषांवर आधारित भरती

Feb 11, 2026 | 05:37 PM
Pune News: येरावड्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात! मैदानावर भंगाराचे साम्राज्य, प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

Pune News: येरावड्यात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात! मैदानावर भंगाराचे साम्राज्य, प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

Feb 11, 2026 | 05:29 PM
काँग्रेस खासदारांची ओम बिर्लांना शिवीगाळ; किरेन रिजीजू म्हणाले, “ते चांगल्या मनाचे नाहीतर…”

काँग्रेस खासदारांची ओम बिर्लांना शिवीगाळ; किरेन रिजीजू म्हणाले, “ते चांगल्या मनाचे नाहीतर…”

Feb 11, 2026 | 05:28 PM
Maharashtra Politics : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग

Maharashtra Politics : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच; बहुमतानंतर सत्तासमीकरणांची लगबग

Feb 11, 2026 | 05:24 PM
Vasai Virar Municipal Corporation: अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला गेलेल्या महापालिका पथकावर हल्ला!

Vasai Virar Municipal Corporation: अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला गेलेल्या महापालिका पथकावर हल्ला!

Feb 11, 2026 | 05:24 PM
तिचे कष्ट अन् तिचे त्याग, मात्र क्रेडिट घेतलं पुरुषांनी! त्या सहा जणी ज्यांनी देशहितासाठी दिलं मोठं योगदान

तिचे कष्ट अन् तिचे त्याग, मात्र क्रेडिट घेतलं पुरुषांनी! त्या सहा जणी ज्यांनी देशहितासाठी दिलं मोठं योगदान

Feb 11, 2026 | 05:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM