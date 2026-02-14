Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

दरवर्षी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून नालेसफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येतो. पण इतका निधी खर्च करून नाल्यांची खरंच सफाई होते का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मीरा गावठाण येथील ऑर्बिट हॉस्पिटलच्या बाजूला असलेल्या नाल्यात मोठ्या प्रमाणात कचरा साचला असून सांडपाणी तुंबल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी येत आहे.
