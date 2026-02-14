Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Railways Modi Cabinet Approves 3 Multitracking Projects Railway Network Increase 389 Kilometers In Four States

Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने १८,५०९ कोटी रुपयांचे तीन मोठे रेल्वे प्रकल्प मंजूर केले आहेत.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:49 PM
मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क (फोटो सौजन्य-Gemini)

मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे रेल्वे प्रकल्प मंजूर झाले. या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांचा खर्च अंदाजे १८,५०९ कोटी रुपये असेल. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे रेल्वे नेटवर्क मजबूत होईल आणि रेल्वे वाहतूक सुलभ होईल. सरकारने ज्या मार्गांवर काम मंजूर केले आहे त्यात कसारा-मनमाड, दिल्ली-अंबाला आणि बल्लारी-होसापेटे विभागांचा समावेश आहे. या सर्व मार्गांवर तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग टाकला जाईल, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल.

९.७ दशलक्ष लोकांना फायदा होईल

या प्रकल्पांचा फायदा दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील १२ जिल्ह्यांना होईल. अंदाजे ३८९ किलोमीटर लांबीचे एक नवीन नेटवर्क तयार केले जाईल. यामुळे ३,९०२ गावांसाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि अंदाजे ९.७ दशलक्ष लोकांना थेट फायदा होईल.

हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business…

रेल्वेचा विलंब कमी होणार

सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजना भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. नवीन मार्गांच्या बांधकामामुळे रेल्वेचा विलंब कमी होईल आणि सेवा अधिक विश्वासार्ह होतील. हे प्रकल्प पंतप्रधान गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत विकसित केले गेले आहेत. या योजनेचा उद्देश देशभरात चांगली कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स सिस्टम विकसित करणे आहे, ज्यामुळे लोक आणि वस्तूंची जलद आणि सुलभ वाहतूक सुनिश्चित होईल.

पर्यटनाला चालना मिळेल

सुधारित रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे भावली धरण, श्री घाटंडेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री माता वैष्णोदेवी कटरा/श्रीनगर आणि हंपी (युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ), बल्लारी किल्ला, दारोजी स्लॉथ बेअर अभयारण्य, तुंगभद्र धरण, केंचनगुड्डा आणि विजया विठ्ठल मंदिर यासह देशभरातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांशी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.

मालवाहतुकीसाठी महत्त्वाचे प्रकल्प

हे प्रकल्प मालवाहतुकीसाठी देखील महत्त्वाचे आहेत. कोळसा, पोलाद, सिमेंट, अन्नधान्य आणि खते यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक आता अधिक जलद गतीने होईल. सरकारच्या मते, यामुळे दरवर्षी ९६ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता वाढेल. सरकारचा दावा आहे की या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणालाही फायदा होईल. रेल्वे वाहतुकीमुळे तेल आयात कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. या उपक्रमामुळे देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होईल.

भायखळ्यात नवे म्युझिअम! मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप; उभारणीला गती

Web Title: Railways modi cabinet approves 3 multitracking projects railway network increase 389 kilometers in four states

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 06:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?
1

भारत-बांगलादेश मैत्रीत नवा ट्विस्ट! Tarique Rahman यांच्या शपथविधीला पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित?

Narendra Modi : “काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार…”, पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र
2

Narendra Modi : “काँग्रेसने आसामला अशांतता, हिंसाचार…”, पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र

Seva Teerth Inagurated: PM नरेंद्र मोदी यांचा पत्ता बदलला; आता ‘सेवा तीर्थ’वरून चालणारा देशाचा कारभार
3

Seva Teerth Inagurated: PM नरेंद्र मोदी यांचा पत्ता बदलला; आता ‘सेवा तीर्थ’वरून चालणारा देशाचा कारभार

Railway RPF: वर्षभरात ८८ अल्पवयीन बालकांची सुटका, ऑपरेशन ‘नन्हे फरिश्ते’ची फलश्रुति
4

Railway RPF: वर्षभरात ८८ अल्पवयीन बालकांची सुटका, ऑपरेशन ‘नन्हे फरिश्ते’ची फलश्रुति

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

Railway News: मोदी सरकारकडून तीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी, चार राज्यांमध्ये ३८९ किलोमीटरचे नवीन रेल्वे नेटवर्क

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार: दुष्काळग्रस्त भागांत 1500 अतिरिक्त जलसाठ्यांचे होणार संवर्धन

Feb 14, 2026 | 06:48 PM
Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

Feb 14, 2026 | 06:30 PM
Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

IND Vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोत पावसाची एंट्री, रविवारी रद्द होणार स्फोटक मॅच?

Feb 14, 2026 | 06:25 PM
महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर उपवासाचे पदार्थ महाग; सध्याचे दर जाणून घ्या सविस्तर

Feb 14, 2026 | 06:18 PM
रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी

रणवीर सिंहनंतर आता Himanshi Khuranaला जीवे मारण्याची धमकी, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने केली १० कोटींची मागणी

Feb 14, 2026 | 06:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM