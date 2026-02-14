Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

कोल्हापूरात पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या भीमा कृषी व पशु प्रदर्शनास सुरुवात झालीये.दरम्यान भारतातील सर्वात मोठा आठ वर्षाचा पाच फुटी अमेरिकन इग्वाना सरडा या प्रदर्शनाचं खास आकर्षण ठरत आहे.शिवाय चार वर्षाचा आणि पाच महिन्याचा सरडाही या प्रदर्शनाचं लक्ष वेधून घेत आहे..त्यामुळे इग्वाना सरडा पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांची मोठी गर्दी होत आहे.या आठ वर्षाच्या पाच फुटी सरड्याचं वजन 22 किलो असून तो पूर्णपणे शाकाहारी आहे..त्यामुळे भोपळा, कोथिंबीर, मेथीची भाजीसह अन्य भाजीपाला या सरड्याचं अन्न आहे.दिवसातून सकाळी आणि रात्री त्यांना खाद्यपदार्थ द्यावं लागतात.दरम्यान मूळचा कोल्हापूरातील असणाऱ्या आणि सध्या मुंबई इथं महापालिकेत अग्निशामक दलात नोकरीला असणाऱ्या किशोर वसंत चव्हाण यांनी लहानपणापासून सरडा पाळण्याचा छंद जोपासलायं.यावेळी हा सरडा घरातील एक सदस्य असल्याची भावना किशोर चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
कोल्हापूरात पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या भीमा कृषी व पशु प्रदर्शनास सुरुवात झालीये.दरम्यान भारतातील सर्वात मोठा आठ वर्षाचा पाच फुटी अमेरिकन इग्वाना सरडा या प्रदर्शनाचं खास आकर्षण ठरत आहे.शिवाय चार वर्षाचा आणि पाच महिन्याचा सरडाही या प्रदर्शनाचं लक्ष वेधून घेत आहे..त्यामुळे इग्वाना सरडा पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांची मोठी गर्दी होत आहे.या आठ वर्षाच्या पाच फुटी सरड्याचं वजन 22 किलो असून तो पूर्णपणे शाकाहारी आहे..त्यामुळे भोपळा, कोथिंबीर, मेथीची भाजीसह अन्य भाजीपाला या सरड्याचं अन्न आहे.दिवसातून सकाळी आणि रात्री त्यांना खाद्यपदार्थ द्यावं लागतात.दरम्यान मूळचा कोल्हापूरातील असणाऱ्या आणि सध्या मुंबई इथं महापालिकेत अग्निशामक दलात नोकरीला असणाऱ्या किशोर वसंत चव्हाण यांनी लहानपणापासून सरडा पाळण्याचा छंद जोपासलायं.यावेळी हा सरडा घरातील एक सदस्य असल्याची भावना किशोर चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.