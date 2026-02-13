Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

अकोला शहरातील उड्डाणपुलावर वारंवार होणारे अपघात टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. National Highways Authority of India (NHAI) आणि शहर वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे प्रथमच ‘स्पाइक स्पीड ब्रेकर’ बसवले आहेत. या स्पीड ब्रेकर मुळे विरुद्ध दिशेने पुलावर चढणाऱ्या वाहनांना प्रभावीपणे रोखता येणार आहे. मागील काही महिन्यांत उड्डाणपुलावर उलट्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांमुळे अनेक गंभीर अपघात झाले होते. काहींना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनाही घडल्या. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि घाईच्या वेळेत नियम मोडून वाहन चालवणाऱ्यांमुळे धोका वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर NHAI आणि वाहतूक पोलिसांनी परिस्थितीचा आढावा घेत हा निर्णय घेतला. स्पाइक स्पीड ब्रेकर हे असे उपकरण आहे की, योग्य दिशेने येणाऱ्या वाहनांना अडथळा होत नाही; मात्र विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या वाहनांचे टायर पंक्चर होऊन वाहन पुढे जाऊ शकत नाही.वाहतूक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि जीव धोक्यात घालणारे प्रकार टाळावेत. या नव्या उपाययोजनेमुळे उड्डाणपुलावरील अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
