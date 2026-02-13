Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

सांगली जिल्हा परिषदेत महायुतीचा अध्यक्ष होणार,या मंत्री चंद्रकांत पाटलांच्या विधानावर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटलांनी थेट हात जोडले, चंद्रकांत दादा माझे सगळ्यात मोठे हितचिंतक आहेत,दादांनी घोषणाचं केली आहे,त्यावर मी बोलून काय उपयोग आहे ? दादांच्या विरोधात मी काही बोलत नाही, दादांनी एखादे विधान केले,तर त्यावर बोलणं मला योग्य वाटत नाही,अस मिश्कील शालू जोडा देखील जयंत पाटलांनी लगावला आहे.
