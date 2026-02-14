Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Ahilyanagar Balaji Festival Concludes In Ahilyanagar 20 Years Of Tradition Of Balaji Devasthan Trust

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

बालाजी देवस्थान ट्रस्ट आणि नळकांडे परिवाराच्या वतीने गेल्या २० वर्षांपासून हा उपक्रम राबवला जात आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 06:49 PM

अहिल्यानगरच्या कल्याण रोड परिसरात बालाजी उत्सव मोठ्या थाटामाटात पार पडला. बालाजी देवस्थान ट्रस्ट आणि नळकांडे परिवाराच्या वतीने गेल्या २० वर्षांपासून हा उपक्रम राबवला जात आहे. या सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण असते सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे. आजपर्यंत ४६ हुन अधिक जोडप्यांचे विवाह या विवाह सोहळ्यात झाले असून त्यांना संसारोपयोगी वस्तू भेट देण्यात येतात.

Web Title: Ahilyanagar balaji festival concludes in ahilyanagar 20 years of tradition of balaji devasthan trust

Published On: Feb 14, 2026 | 06:49 PM

