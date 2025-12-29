Mumbai : विकासाच्या मुद्द्यांवरच निवडणूक हवी, काँग्रेस-वंचित आघाडीवर वर्षा गायकवाडांचं वक्तव्य

काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात झालेल्या युतीबाबत बोलताना काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी समाधान व्यक्त केले. ही निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यांवर झाली पाहिजे, अशी काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका असून जाती-धर्माचे राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस–वंचित युती ऐतिहासिक असून ही आघाडी मुंबईच्या विकासाला नवी दिशा देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
