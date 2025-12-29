Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

EPFO Update: पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांना आता सरकारकडून मिळणार 15000 रुपये, काय आहे EPFO ची अपडेट

EPFO ने एक महत्त्वाची अपडेट जारी केली आहे. प्रत्येक नोकरदार व्यक्तील कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी संघटना म्हणजे EPFO शी संबंधित नवीन बदलांची जाणीव असणं गरजेचे आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 06:20 PM
पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांना आता सरकारकडून मिळणार 15000 रुपये

  • पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी
  • सरकारकडून मिळणार 15000 रुपये, काय आहे EPFO ची अपडेट
  • काय आहेत नियम जाणून घ्या…
जर तुम्ही नोकरीची सुरूवात करणार असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. यासंदर्भात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ट्विट केले आहे की, प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना (PMVY) अंतर्गत, सरकार आता ₹१५,००० चे प्रोत्साहन देईल. यामध्ये काय आहे अपडेट? जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

मंत्रालयाने जारी केलेल्या ट्विटनुसार, पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच पहिल्यांदाच EPFO ​​मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत १५,००० मिळतील. या योजनेबद्दल अधिक माहिती तुम्हाला pmvry.labour.gov.in वर मिळेल. मंत्रालयाच्या ट्विटनुसार, ही योजना फक्त पहिल्यांदाच EPFO ​​मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांनाच लाभ देईल.

कसा फायदा घ्यायचा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्ही EPFO ​​मध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही नोकरी सुरू करता तेव्हा तुम्ही EPFO ​​खाते सुरु करावे लागते. एकदा तुम्ही खाते उघडले की, तुम्ही EPFO ​​मध्ये नोंदणीकृत होतात. त्यानंतर ते तुमच्या PF खात्याशी जोडले जाते. त्यानंतर तुम्हाला या योजनेचे फायदे प्रोत्साहन म्हणून मिळतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्ही pmvry.labour.gov.in वर जाऊन स्वतःची नोंदणी करू शकता. तुम्ही ही प्रक्रिया घरबसल्या ऑनलाइन देखील पूर्ण करू शकता.

PF पैसे काढण्याचे नियम

या योजनेचा लाभ फक्त पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी आहे. जर तुम्ही आधीच EPFO ​​मध्ये नोंदणीकृत असाल आणि तुम्हाला तुमच्या PF खात्यातून पैसे काढायचे असतील, तर तुम्ही कधी, किती आणि कसे काढू शकता हे जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे. नवीन PF नियमांनुसार, तुमच्या PF खात्यातून पैसे काढणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. EPFO ​​लवकरच ATM कार्ड काढण्याची सुविधा देणार आहे. नवीन पीएफ नियमांनुसार, तुम्ही तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबाच्या लग्नासाठी, घर खरेदी करण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आजारपणासाठी पैसे काढू शकता.

तुम्ही कधी आणि किती पैसे काढू शकता?

पैसे काढण्याबाबत यावर चर्चा झाली आहे. पीएफ काढण्याची वेळ आणि रक्कम तुमच्या गरजांवर अवलंबून असते. जर तुम्ही तुमची नोकरी गमावली तर तुम्ही ७५% ताबडतोब आणि उर्वरित २५% १२ महिन्यांनंतर काढू शकता. घर खरेदी करणे, लग्न, आजारपण किंवा निवृत्तीसारख्या विशेष परिस्थितीतही काही अटींच्या अधीन राहून पैसे काढणे शक्य आहे. ७५% पैसे काढणे: नोकरी गमावल्यानंतर तुम्ही तुमच्या एकूण पीएफपैकी ७५% लगेच काढू शकता. १००% पैसे काढण्यासाठी, तुम्ही सलग १२ महिने बेरोजगारीनंतर उर्वरित २५% सह संपूर्ण रक्कम काढू शकता. लग्नाच्या बाबतीत, ७ वर्षांच्या सेवेनंतर तुम्ही स्वतःसाठी किंवा तुमच्या कुटुंबासाठी ५०% पर्यंत पैसे काढू शकता. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी संपूर्ण रक्कम (किंवा ६ महिन्यांचा पगार) काढू शकता, कोणत्याही सेवा कालावधीच्या निर्बंधांशिवाय पैसे काढू शकता.

Web Title: Epfo will provide incentive of 15000 for first time employees news marathi

Published On: Dec 29, 2025 | 06:20 PM

