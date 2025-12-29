EPFO Update: पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्यांना आता सरकारकडून मिळणार 15000 रुपये, काय आहे EPFO ची अपडेट

मंत्रालयाने जारी केलेल्या ट्विटनुसार, पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच पहिल्यांदाच EPFO मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत १५,००० मिळतील. या योजनेबद्दल अधिक माहिती तुम्हाला pmvry.labour.gov.in वर मिळेल. मंत्रालयाच्या ट्विटनुसार, ही योजना फक्त पहिल्यांदाच EPFO मध्ये नोंदणी करणाऱ्यांनाच लाभ देईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्ही EPFO मध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही नोकरी सुरू करता तेव्हा तुम्ही EPFO खाते सुरु करावे लागते. एकदा तुम्ही खाते उघडले की, तुम्ही EPFO मध्ये नोंदणीकृत होतात. त्यानंतर ते तुमच्या PF खात्याशी जोडले जाते. त्यानंतर तुम्हाला या योजनेचे फायदे प्रोत्साहन म्हणून मिळतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्ही pmvry.labour.gov.in वर जाऊन स्वतःची नोंदणी करू शकता. तुम्ही ही प्रक्रिया घरबसल्या ऑनलाइन देखील पूर्ण करू शकता.
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए https://t.co/G6lyxmLP2x पर विजिट करें। #MoLE #Employment pic.twitter.com/nw9laLUACn — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 28, 2025
या योजनेचा लाभ फक्त पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी आहे. जर तुम्ही आधीच EPFO मध्ये नोंदणीकृत असाल आणि तुम्हाला तुमच्या PF खात्यातून पैसे काढायचे असतील, तर तुम्ही कधी, किती आणि कसे काढू शकता हे जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे. नवीन PF नियमांनुसार, तुमच्या PF खात्यातून पैसे काढणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. EPFO लवकरच ATM कार्ड काढण्याची सुविधा देणार आहे. नवीन पीएफ नियमांनुसार, तुम्ही तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबाच्या लग्नासाठी, घर खरेदी करण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आजारपणासाठी पैसे काढू शकता.
पैसे काढण्याबाबत यावर चर्चा झाली आहे. पीएफ काढण्याची वेळ आणि रक्कम तुमच्या गरजांवर अवलंबून असते. जर तुम्ही तुमची नोकरी गमावली तर तुम्ही ७५% ताबडतोब आणि उर्वरित २५% १२ महिन्यांनंतर काढू शकता. घर खरेदी करणे, लग्न, आजारपण किंवा निवृत्तीसारख्या विशेष परिस्थितीतही काही अटींच्या अधीन राहून पैसे काढणे शक्य आहे. ७५% पैसे काढणे: नोकरी गमावल्यानंतर तुम्ही तुमच्या एकूण पीएफपैकी ७५% लगेच काढू शकता. १००% पैसे काढण्यासाठी, तुम्ही सलग १२ महिने बेरोजगारीनंतर उर्वरित २५% सह संपूर्ण रक्कम काढू शकता. लग्नाच्या बाबतीत, ७ वर्षांच्या सेवेनंतर तुम्ही स्वतःसाठी किंवा तुमच्या कुटुंबासाठी ५०% पर्यंत पैसे काढू शकता. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी संपूर्ण रक्कम (किंवा ६ महिन्यांचा पगार) काढू शकता, कोणत्याही सेवा कालावधीच्या निर्बंधांशिवाय पैसे काढू शकता.