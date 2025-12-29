Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Mg Motors Car Resale Value Offer You Can Return Electric Car To Company After Driving It For 5 Years News Marathi

EV Cars : 5 वर्ष चालवल्यानंतर ‘ही’ कार कंपनीला परत करू शकता, ६०% रक्कम मिळवू शकते, कसं ते जाणून घ्या

इलेक्ट्रिक कार खरेदीदारांसाठी पुनर्विक्री मूल्य ही एक मोठी चिंता आहे. कार जुनी झाल्यावर त्याचे काय होईल? हा प्रश्न अनेकांना EV खरेदी करण्यापासून रोखतो. मात्र आता तुम्हाला यावर पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 06:29 PM
5 वर्ष चालवल्यानंतर 'ही' कार कंपनीला परत करू शकता, ६०% रक्कम मिळवू शकते, कसं ते जाणून घ्या

5 वर्ष चालवल्यानंतर 'ही' कार कंपनीला परत करू शकता, ६०% रक्कम मिळवू शकते, कसं ते जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:

JSW MG Motor India देशात नवीन आणि नाविन्यपूर्ण वाहन मालकी कार्यक्रम सादर करण्यासाठी ओळखले जाते. दरम्यान, MG Motor ने भारतात BaaS (सेवा म्हणून बॅटरी) किंमत मॉडेल सादर करणारे पहिले होते. कंपनीने तीन वर्षांनंतर हमी पुनर्विक्री मूल्याची हमी देणारा एक निश्चित बायबॅक कार्यक्रम देखील सुरू केला.

आता, कंपनीने व्हॅल्यू प्रॉमिस नावाचा विस्तारित निश्चित बायबॅक कार्यक्रम सुरू करून एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा कार्यक्रम आता मागील तीन वर्षांपेक्षा पाच वर्षांपर्यंत बायबॅक कव्हर प्रदान करेल. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट भारतातील EV खरेदीदारांसाठी पुनर्विक्रीच्या चिंता कमी करणे आहे, कारण इलेक्ट्रिक कार बाजार अजूनही बाल्यावस्थेत आहे.

महिला प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! ओला-उबरसाठी सरकारचा नवा नियम; सुरक्षेसाठी मिळणार ‘खास’ पर्याय

एमजीचा एक्सटेंडेड अ‍ॅश्युअर्ड बायबॅक प्रोग्राम

ऑटो उद्योगात पहिल्यांदाच, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाने ईव्ही खरेदीदारांसाठी व्हॅल्यू प्रॉमिस नावाचा ५ वर्षांचा अ‍ॅश्युअर्ड बायबॅक प्रोग्राम सुरू केला आहे. पूर्वी, कंपनी फक्त ३ वर्षांचा बायबॅक ऑफर करत होती, ज्यामध्ये ईव्ही मालकांना तीन वर्षांनंतर वाहनाच्या अ‍ॅश्युअर्ड मूल्याच्या ६०% पर्यंत हमी दिली जात होती. आता, व्हॅल्यू प्रॉमिस अंतर्गत, हा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्राहकांना ४०% ते ६०% पर्यंत हमी पुनर्विक्री मूल्य मिळेल. हे मूल्य निवडलेल्या योजनेवर अवलंबून असेल. वेगवेगळ्या योजनांमध्ये ३ वर्षे, ४ वर्षे आणि ५ वर्षांसाठी वेगवेगळी अ‍ॅश्युअर्ड मूल्ये असतील. एमजी म्हणते की हा बायबॅक प्रोग्राम कोणत्याही कर्ज किंवा वित्त योजनेपासून वेगळा आहे.

काय आहे कंपनीची अट

पूर्वी, ही अ‍ॅश्युअर्ड बायबॅक फक्त खाजगी ग्राहकांसाठी होती, परंतु आता ती व्यावसायिक झेडएस ईव्ही मालक आणि फ्लीट ऑपरेटरसाठी वाढवण्यात आली आहे. ही सुविधा ३ वर्षांपर्यंतच्या आणि ६०,००० किलोमीटरपर्यंत वार्षिक मायलेज असलेल्या वाहनांना लागू होईल. कंपनीचा नवीन व्हॅल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम झुनो जनरल इन्शुरन्सच्या सहकार्याने राबवला जात आहे. ईव्ही खरेदीदारांना ५ वर्षांपर्यंत घसारा होण्याच्या जोखमीपासून संरक्षण प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्राहक त्यांचे वाहन ठेवणे, ते परत करणे किंवा दुसऱ्या एमजी वाहनात अपग्रेड करणे निवडू शकतात.

मार्केट हादरणार! Kia India ने सुरू केले ‘या’ लय भारी एसयूव्हीचे उत्पादन; नवीन वर्षात जाहीर होणार…

Web Title: Mg motors car resale value offer you can return electric car to company after driving it for 5 years news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 06:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
1

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
2

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
3

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार
4

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM