EV Cars : 5 वर्ष चालवल्यानंतर ‘ही’ कार कंपनीला परत करू शकता, ६०% रक्कम मिळवू शकते, कसं ते जाणून घ्या

JSW MG Motor India देशात नवीन आणि नाविन्यपूर्ण वाहन मालकी कार्यक्रम सादर करण्यासाठी ओळखले जाते. दरम्यान, MG Motor ने भारतात BaaS (सेवा म्हणून बॅटरी) किंमत मॉडेल सादर करणारे पहिले होते. कंपनीने तीन वर्षांनंतर हमी पुनर्विक्री मूल्याची हमी देणारा एक निश्चित बायबॅक कार्यक्रम देखील सुरू केला.
आता, कंपनीने व्हॅल्यू प्रॉमिस नावाचा विस्तारित निश्चित बायबॅक कार्यक्रम सुरू करून एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा कार्यक्रम आता मागील तीन वर्षांपेक्षा पाच वर्षांपर्यंत बायबॅक कव्हर प्रदान करेल. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट भारतातील EV खरेदीदारांसाठी पुनर्विक्रीच्या चिंता कमी करणे आहे, कारण इलेक्ट्रिक कार बाजार अजूनही बाल्यावस्थेत आहे.
ऑटो उद्योगात पहिल्यांदाच, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाने ईव्ही खरेदीदारांसाठी व्हॅल्यू प्रॉमिस नावाचा ५ वर्षांचा अॅश्युअर्ड बायबॅक प्रोग्राम सुरू केला आहे. पूर्वी, कंपनी फक्त ३ वर्षांचा बायबॅक ऑफर करत होती, ज्यामध्ये ईव्ही मालकांना तीन वर्षांनंतर वाहनाच्या अॅश्युअर्ड मूल्याच्या ६०% पर्यंत हमी दिली जात होती. आता, व्हॅल्यू प्रॉमिस अंतर्गत, हा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्राहकांना ४०% ते ६०% पर्यंत हमी पुनर्विक्री मूल्य मिळेल. हे मूल्य निवडलेल्या योजनेवर अवलंबून असेल. वेगवेगळ्या योजनांमध्ये ३ वर्षे, ४ वर्षे आणि ५ वर्षांसाठी वेगवेगळी अॅश्युअर्ड मूल्ये असतील. एमजी म्हणते की हा बायबॅक प्रोग्राम कोणत्याही कर्ज किंवा वित्त योजनेपासून वेगळा आहे.
पूर्वी, ही अॅश्युअर्ड बायबॅक फक्त खाजगी ग्राहकांसाठी होती, परंतु आता ती व्यावसायिक झेडएस ईव्ही मालक आणि फ्लीट ऑपरेटरसाठी वाढवण्यात आली आहे. ही सुविधा ३ वर्षांपर्यंतच्या आणि ६०,००० किलोमीटरपर्यंत वार्षिक मायलेज असलेल्या वाहनांना लागू होईल. कंपनीचा नवीन व्हॅल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम झुनो जनरल इन्शुरन्सच्या सहकार्याने राबवला जात आहे. ईव्ही खरेदीदारांना ५ वर्षांपर्यंत घसारा होण्याच्या जोखमीपासून संरक्षण प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्राहक त्यांचे वाहन ठेवणे, ते परत करणे किंवा दुसऱ्या एमजी वाहनात अपग्रेड करणे निवडू शकतात.