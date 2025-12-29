Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Amit Shah on Congress: काँग्रेसने घुसखोरांना देशात वसवले, आम्ही ईशान्येत….; अमित शाह यांचा आसाममधून घणाघात

Amit Shah News: मोदी सरकारने आसामच्या विकासावर १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ११ वर्षांपासून विकासकाम सुरू आहे, परंतु काँग्रेस पक्षाने कधीही आसामचा विकास केला नाही.

Updated On: Dec 29, 2025 | 06:37 PM
अमित शाह यांचा आसाममधून घणाघात (Photo Credit - X)

अमित शाह यांचा आसाममधून घणाघात (Photo Credit - X)

  • घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलणारच!
  • अमित शाह यांचा काँग्रेसवर घणाघात
  • आसामच्या विकासासाठी १५ लाख कोटींचा हिशोब
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सोमवारी आसाममधील नागाव येथे एका भव्य जाहीर सभेला संबोधित केले. त्यांनी मोदी सरकारच्या (Modi Goverment) कामगिरीचा आढावा घेतला आणि घुसखोरीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्षावरही (Congress) हल्ला चढवला. शहा म्हणाले की, मोदी सरकारने आसामच्या विकासावर १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ११ वर्षांपासून विकासकाम सुरू आहे, परंतु काँग्रेस पक्षाने कधीही आसामचा विकास केला नाही.

काँग्रेसने घुसखोरांना देशात स्थायिक होऊ दिले

अमित शहा पुढे म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाने घुसखोरांना देशात स्थायिक होऊ दिले. घुसखोरांविरुद्ध कारवाई करणे हे मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे. मोदी सरकारने ईशान्येकडील शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, अतिरेकी संघटनांशी शांतता करार केले आहेत. घुसखोरांना हाकलून लावले जात आहे. शाह म्हणाले की, घुसखोरांना संपूर्ण देशातून हाकलून लावले जाईल.

हे देखील वाचा: Amit Shah on Rahul Gandhi: जनतेला आवडणाऱ्या कामांना विरोध करता, मग मतं कुठून मिळणार? अमित शाह यांचा राहुल गांधींना सणसणीत टोला

काँग्रेसने घुसखोरांना आपली “व्होट बँक” बनवले.

अमित शाह यांनी आरोप केला की काँग्रेस पक्षाने आसाममध्ये घुसखोरांना वसवले, त्यांचा “व्होट बँक” म्हणून वापर केला आणि स्थानिक संस्कृतीशी छेडछाड केली. ते म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने आसाम चळवळीतील शहीदांचा कधीही आदर केला नाही. ईशान्येकडील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक अतिरेकी संघटनांसोबत ऐतिहासिक शांतता करार केले आहेत. या करारांमधील ९२% अटी अंमलात आणल्या गेल्या आहेत. सुमारे १०,५०० अतिरेकी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत.

अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री सरमा यांचे केले कौतुक

गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे कौतुक केले आणि सांगितले की राज्यातील १,००,००० बिघाहून अधिक जमीन घुसखोरांपासून मुक्त करण्यात आली आहे. वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव यांचे जन्मस्थान असलेल्या बटद्रवा थानच्या २२७ कोटी रुपयांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन अमित शाह यांनी केले. ते म्हणाले की, पूर्वी घुसखोरांनी व्यापलेले हे ठिकाण आता मुक्त करण्यात आले आहे आणि एका भव्य आध्यात्मिक केंद्रात रूपांतरित झाले आहे. भविष्यात भाजपला पुन्हा संधी मिळाली तर केवळ आसामच नाही तर संपूर्ण देश घुसखोरीमुक्त केला जाईल, असेही शाह म्हणाले. भारतरत्न गोपीनाथ बोरदोलोई यांच्या प्रयत्नांमुळे आसाम आज भारताचा भाग आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

हे देखील वाचा: योगी आदित्यनाथ की अमित शहा? मोदींचा उत्तराधिकारी कोण असेल? RSS प्रमुख मोहन भागवत यांनी दिले स्पष्ट उत्तर

Web Title: Amit shah launches a scathing attack on congress from assam

Published On: Dec 29, 2025 | 06:33 PM

