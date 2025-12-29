Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Congress Second List For Kolhapur Municipal Corporation Elections Has Been Announced

कोल्हापूर महापालिकेसाठी काँग्रेसची दुसरी यादी जाहीर; कोणाला मिळाली संधी?

कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी हालचालींना वेग आला आहे. काँग्रेसने १४ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 06:26 PM
कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप...

कोल्हापुरात 81 पैकी 28 जागांचे निकाल जाहीर; काँग्रेसची आघाडी तर भाजप... (संग्रहित फोटोे)

Follow Us:
Follow Us:
  • कोल्हापूर महापालिकेसाठी राजकीय हालचालींना वेग
  • काँग्रेसच्या उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर
  • कोणाला मिळाली संधी?
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी हालचालींना वेग आला आहे. महायुतीतील काही जागांवर अद्यापही सहमती न झाल्याने राजकीय चित्र धूसर असतानाच काँग्रेसने १४ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. यादीतील सर्व उमेदवारांनी सोमवारी आपले अर्ज दाखल केले, तर दुसरीकडे दिवसभर महायुतीत बैठका सुरू होत्या, तरी अंतिम निर्णय न झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट हस्तक्षेप करावा लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. महायुतीची उमेदवार यादी जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्यामध्ये जनसुराज्य पक्षाला फारशी संधी मिळणार नसल्याचे संकेत स्पष्ट झाले आहेत.

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या राज्य निवड मंडळाच्या मान्यतेने, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, विधानपरिषद गटनेते व जिल्हाध्यक्ष सतेज (बंटी) पाटील यांच्या सूचनेनुसार तसेच जयंत आसगांवकर, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती आणि माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आगामी कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूकीसाठी काँग्रेसच्या १४ उमेदवारांची दुसरी यादी मंजूर करण्यात आली आहे.

आमदार सतेज पाटील यांच्या पुढाकारामुळे महाविकास आघाडीतील उमेदवार निश्चित करण्यात काँग्रेसने आघाडी घेतली असली, तरी मतभेदांमुळे राष्ट्रवादी (शरद पवार), वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पक्ष यांची स्वतंत्र युती आकारास आली आहे. सर्व आघाडी व युतींच्या उमेदवारांच्या घोषणा झाल्यानंतर अनेक इच्छुक अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

माजी नगरसेवक नेजदार यांना डावलले

दुसऱ्या यादीत प्रामुख्याने माजी नगरसेवक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संधी दिली आहे. मात्र माजी नगरसेवक डॉ. संदीप नेजदार यांना यावेळी डावलण्यात आले आहे. माजी महापौर स्वाती यवलुजे, माजी नगरसेवक सुभाष बुचडे, पद्मावती काकासाहेब पाटील, माजी नगरसेवक अजित पोवार यांच्या पत्नी रुपाली पोवार, माजी नगरसेवक हरिश चौगले यांचे पुत्र सचिन चौगले, शिवाजी कवाळे यांचे पुत्र रोहित कवाळे, अॅड. नीलेश नरुटे यांच्या पत्नी पुष्पा नरुटे, सिद्धिविनायक एज्युकेशन सोसायटीचे विनायक कारंडे आणि सरोज सरनाईक यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी दिली आहे.

उद्धवसेना काँग्रेससोबत लढणार

महायुतीची यादी जाहीर होण्यापूर्वीच काँग्रेसने दोन टप्प्यांत उमेदवार घोषित करत आघाडी घेतली आहे. आतापर्यंत एकूण ६१ उमेदवार जाहीर केले आहेत. याशिवाय मनसेच्या एका उमेदवारालाही काँग्रेसकडून पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, ‘मातोश्री’वरून आलेल्या सूचनांनुसार उद्धवसेनेने काँग्रेससोबत सात जागा लढवण्याचा निर्णय मान्य केला आहे. शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी पक्षादेश मान्य करत निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र उद्धवसेनेतील प्रमुख पदाधिकारी शशिकांत बिडकर यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) मध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आपली भूमिका सोमवारी स्पष्ट करणार असल्याचेही संकेत आहेत.

Web Title: Congress second list for kolhapur municipal corporation elections has been announced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 06:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…
1

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
2

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार
3

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?
4

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात राजकीय भूकंप? हसन मुश्रीफांना मोठा धक्का; नेमका विषय काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM