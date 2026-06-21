Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

मीरा-भाईंदर शहरातील बहुचर्चित बॉटलनेक ब्रिजचे अखेर उद्घाटन करण्यात आले आहे. आमदार Narendra Mehta यांच्या हस्ते झालेल्या या लोकार्पणामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उद्घाटनावेळी हा पूल पूर्णपणे सुरक्षित असून वाहतुकीसाठी सज्ज असल्याचा दावा करण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या मीरा-भाईंदर दौऱ्यानंतर आवश्यक परवानगी मिळाल्याने पुलाचे उद्घाटन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. दरम्यान, या पुलाच्या उद्घाटनावरून राजकीय वातावरण तापले होते. Maharashtra Navnirman Sena (मनसे) ने 48 तासांच्या आत पूल सुरू न केल्यास स्वतः उद्घाटन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्यापूर्वीच पुलाचे उद्घाटन झाल्याने आता या प्रकल्पाच्या श्रेयावरून राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना मात्र वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मीरा-भाईंदर शहरातील बहुचर्चित बॉटलनेक ब्रिजचे अखेर उद्घाटन करण्यात आले आहे. आमदार Narendra Mehta यांच्या हस्ते झालेल्या या लोकार्पणामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उद्घाटनावेळी हा पूल पूर्णपणे सुरक्षित असून वाहतुकीसाठी सज्ज असल्याचा दावा करण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या मीरा-भाईंदर दौऱ्यानंतर आवश्यक परवानगी मिळाल्याने पुलाचे उद्घाटन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. दरम्यान, या पुलाच्या उद्घाटनावरून राजकीय वातावरण तापले होते. Maharashtra Navnirman Sena (मनसे) ने 48 तासांच्या आत पूल सुरू न केल्यास स्वतः उद्घाटन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्यापूर्वीच पुलाचे उद्घाटन झाल्याने आता या प्रकल्पाच्या श्रेयावरून राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना मात्र वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.