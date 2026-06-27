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RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:41 PM IST
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सारांश

चिपळूण तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विविध पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष सोनल लक्ष्मी घाग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

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चिपळूण तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विविध पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष सोनल लक्ष्मी घाग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. त्याच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी निसार शेख यांनी

Follow Us:
विस्तार

 

चिपळूण तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या विविध पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष सोनल लक्ष्मी घाग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. त्याच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी निसार शेख यांनी

Web Title: Ratnagiri chiplun congress organizational strengthening responsibilities assigned to new office bearers

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:41 PM

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