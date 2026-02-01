Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

नालासोपारा पूर्वेतील अलकापुरी परिसरात दिवसाढवळ्या अमली पदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:03 PM

नालासोपारा पूर्वेतील अलकापुरी परिसरात दिवसाढवळ्या अमली पदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. गांजा आणि चरस खरेदीसाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये अलकापुरी भागात नशेच्या पदार्थांची खरेदी-विक्री कोणत्याही भीतीशिवाय सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकार दिवसाढवळ्या घडत असतानाही संबंधित आचोळे पोलीस ठाण्याचा कुठलाही धाक दिसून येत नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि समाजसेवकांकडून केला जात आहे.

