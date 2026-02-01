Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

गुहागर तालुक्यातील असगोली जिल्हा परिषद गटात विकास कामे झाली नाहीत याठिकाणी मतदार संघात फिरत असताना अनेक समस्या समोर येत आहेत विद्यमान आमदार भास्कर जाधव व प्रतिस्पर्धी उमेदवार विक्रांत जाधब यांनी विकास कामे सोडा रोजगार...

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:52 PM

गुहागर तालुक्यातील असगोली जिल्हा परिषद गटात विकास कामे झाली नाहीत याठिकाणी मतदार संघात फिरत असताना अनेक समस्या समोर येत आहेत विद्यमान आमदार भास्कर जाधव व प्रतिस्पर्धी उमेदवार विक्रांत जाधब यांनी विकास कामे सोडा रोजगार यांच्या दृष्टीने काडी मात्र काम केले नाही ज्यादिवशी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्यावर विरोधक यांनी आक्षेप घेतला तेव्हाचा माझा विजय झाला असल्याचा दावा असगोली जिल्हा परिषद गटातील महायुतीचे उमेदवार संतोष जेतापकर यांनी केला त्यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी निसार शेख यांनी..

Web Title: Ratnagiri is an objection to the application a sign of victory jatapkars claim in the asgoli group

Published On: Feb 01, 2026 | 03:52 PM

