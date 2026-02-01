Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sanjay Shirsat: “माणूस हरला आणि खुर्ची जिंकली…”, सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर मंत्री संजय शिरसाटांची बोचरी टीका; राजकारणात खळबळ

राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. "या सगळ्यात माणूस हरला आणि खुर्ची जिंकली," अशा बोचऱ्या शब्दांत त्यांनी महायुतीतील या निर्णयावर टीका केली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 04:54 PM
सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर मंत्री संजय शिरसाटांची बोचरी टीका (Photo Credit- X)

Maharashtra Politics: अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अपघाती निधनानंतर केवळ तीन दिवसांतच त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या घाईघाईने घडलेल्या राजकीय घडामोडींवर राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. “या सगळ्यात माणूस हरला आणि खुर्ची जिंकली,” अशा बोचऱ्या शब्दांत त्यांनी महायुतीतील या निर्णयावर टीका केली आहे.

“अजित पवारांची राख सावडण्यापूर्वीच शपथविधी?”

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर इतक्या वेगाने हालचाली होतील असे वाटले नव्हते. “अजित पवारांची राख सावडण्याचा विधी झाल्यानंतर लगेच सुनेत्रा पवार मुंबईला जातात आणि शपथ घेतात, या गोष्टी मनाला पटणाऱ्या नाहीत. शासकीय दुखवटा देखील तीन दिवसांचा असतो, तो संपण्यापूर्वीच या घडामोडी घडल्या. यात थोडा वेळ द्यायला हवा होता,” असे शिरसाट यांनी नमूद केले.

Maharashtra Politics: “… मन अक्षरशः भरून येतंय”; DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

सर्वसामान्यांच्या भावनांचा अनादर?

शिरसाट यांनी या परिस्थितीला दुर्दैवी ठरवत म्हटले की, राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात माणसापेक्षा खुर्चीला अधिक महत्त्व दिल्याचे हे चित्र आहे. “राजकारणात खुर्ची जिंकली पण माणुसकी हरली, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. सर्वसामान्य जनतेला या गोष्टी अजिबात भावलेल्या नाहीत,” अशी टीका त्यांनी केली.

राष्ट्रवादीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) घेतलेल्या या निर्णयावर शिरसाट यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “हा निर्णय का आणि कोणत्या परिस्थितीत घ्यावा लागला, यावर जरी प्रश्नचिन्ह असले तरी हा निर्णय झाला आहे हे सत्य आहे. पण यामुळे लोकांच्या मनात चुकीचा संदेश गेला आहे,” असेही ते म्हणाले.

शपथविधीचा निर्णय राष्ट्रवादी, त्यात आमची ढवळाढवळ नाही; भाजप नेते मंत्री बावनकुळे यांंनी स्पष्टच सांगितलं

Published On: Feb 01, 2026 | 04:54 PM

