Budget Explained: कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर…

करांचा वाटा महसुलाच्या सुमारे ६०-६५% आहे, परंतु कर्जाशिवाय बजेट चालवणे कठीण आहे. म्हणूनच सरकारला वित्तीय तूट सहन करावी लागते. याचा अर्थ सरकार कमाईपेक्षा जास्त कर्ज घेते.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:02 PM
Budget Explained: कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर…

Union Budget 2026: कुठून येतो पैसा आणि कुठे होतो खर्च? कसे असते सरकारी तिजोरीचे गणित; वाचा सविस्तर...

  • केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या तिजोरीचा ताळेबंद
  • सरकारच्या उत्पन्नाचा बहुतांश वाटा करांमधून
  • करांचा वाटा महसुलाच्या सुमारे ६०-६५% आहे, परंतु कर्जाशिवाय बजेट चालवणे कठीण आहे
Government 1 Rupee Spending Breakdown: केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या तिजोरीचा ताळेबंद असतो. जेव्हा आपण १ रुपयाचा विचार करतो, तेव्हा तो सरकारकडे विविध मार्गांनी जमा होतो आणि विविध कामांसाठी खर्च केला जातो. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून पुढील आर्थिक वर्षातील संभाव्य उत्पन्न, त्याचे स्रोत आणि खर्चाचे नियोजन स्पष्ट केले जाते. सरकारच्या प्रत्येक एक रुपयाच्या हिशोबाचा विचार करता, विविध लोककल्याणकारी योजना आणि धोरणे राबवण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. गरिबांसाठीच्या योजना, महामार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तांचे निवृत्तीवेतन यांसारख्या बाबींवर हा निधी खर्च होतो. हा सर्व पैसा प्रामुख्याने विविध कर, उपकर आणि सरकारच्या इतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून जमा केला जातो.

Union Budget 2026 : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषणा, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु

सरकारला १ रुपया कुठून मिळतो?

सरकारच्या उत्पन्नाचा बहुतांश वाटा करांमधून येतो. तर करांव्यतिरिक्त सरकारला महसुलातून उतपन्न मिळते. तर उर्वरित पैसा कर्जाच्या माध्यमातून येतो. सरकारच्या १ रुपयाचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

कर्ज आणि इतर दायित्वे – सरकार या स्रोतातून २४ पैसे कमवते. सरकार बॉण्ड्स, ट्रेझरी बिल (टी-बिल), लघु बचत योजना, आरबीआय, बँका आणि परदेशी कर्जे याद्वारे पैसे कर्ज घेते.

उत्पन्न कर – २२ पैसे. हे पगारदार व्यक्ती, फ्रीलांसर आणि व्यवसायांकडून येते.

जीएसटी आणि अप्रत्यक्ष कर – १८ पैसे. हे वस्तू आणि सेवांवरील करांमधून येते.

कॉर्पोरेट कर – १७ पैसे. यामध्ये कॉर्पोरेट उत्पन्नावरील कर समाविष्ट आहेत.

करेतर महसूल – ९ पैसे. हे सार्वजनिक उपक्रम लाभांश, व्याज, परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम महसूलातून येते.

उपकर – ५ पैसे. यामध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि मद्यावरील उपकर समाविष्ट आहे.

सीमाशुल्क – ४ पैसे. हे आयात आणि निर्यात शुल्कातून येते.

भांडवली पावती – १ पैसा. यामध्ये मालमत्ता विक्री समाविष्ट आहे.

एकूणच, करांचा वाटा महसुलाच्या सुमारे ६०-६५% आहे, परंतु कर्जाशिवाय बजेट चालवणे कठीण आहे. म्हणूनच सरकारला वित्तीय तूट सहन करावी लागते. याचा अर्थ सरकार कमाईपेक्षा जास्त कर्ज घेते.

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार ला

सरकार १ रुपया कुठे खर्च करते?

सरकारी खर्च दोन प्रकारचा असतो: महसूल खर्च (दैनंदिन खर्च) आणि भांडवली खर्च (नवीन मालमत्ता निर्माण करणे). प्रति रुपया सरकारी खर्चाचे विभाजन येथे दिले आहे:

राज्यांचा कर आणि शुल्कातील वाटा – २२ पैसे. यामध्ये जीएसटी आणि आयकर विचलन समाविष्ट आहे.

व्याज देयके – २० पैसे. हे जुन्या कर्जावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी वापरले जाते.

केंद्र सरकारच्या योजना – १६ पैसे. सरकार हे पैसे पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान-किसान आणि आयुष्मान भारत सारख्या योजनांवर खर्च करते.

केंद्र सरकारच्या योजना (केंद्र आणि राज्य एकत्रित) – ८ पैसे.

संरक्षण क्षेत्र – ८ पैसे. हे सैन्य, शस्त्रे खरेदी आणि पेन्शनवर खर्च केले जाते.

राज्यांना हस्तांतरण – ८ पैसे.

सबसिडी – ६ पैसे. हे अन्नधान्य, एलपीजी आणि खतासारख्या अनुदानांवर खर्च केले जाते.

पेन्शन – ४ पैसे. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च केले जाते.

उर्वरित खर्च – ८ पैसे. यामध्ये पगार, कार्यालयीन खर्च आणि प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश आहे.

सरकारी खर्चापैकी सुमारे ३५-४०% व्याज आणि राज्याच्या वाट्याला जातो, उर्वरित विकासासाठी (पायाभूत सुविधा, प्रकल्प आणि संरक्षण) सोडतो.

 कर्ज का आवश्यक असते?

जेव्हा सरकारचे कर संकलन त्यांच्या एकूण खर्चापेक्षा कमी असते, तेव्हा ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घेणे आवश्यक ठरते. या प्रक्रियेमुळे ‘वित्तीय तूट’ निर्माण होते, जी कमीत कमी राखण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असते. अलीकडच्या अर्थसंकल्पांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर, म्हणजेच भांडवली खर्चावर (Capital Expenditure) अधिक भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे देशाची पायाभूत यंत्रणा विस्तारते आणि दीर्घकाळात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होते.

भविष्यात काय बदल होऊ शकतो?

हे विभाजन वार्षिक सरासरीइतकेच आहे, परंतु पुढील अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे बदल (जसे की कर स्लॅब सवलत, भांडवली खर्च वाढ) झाल्यास ते थोडे बदलू शकते.  मूलभूत गणना तीच राहते.

Published On: Feb 01, 2026 | 04:54 PM

