Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

कोल्हापूरात महायुतीने महापालिकेची सत्ता मिळवल्यानंतर आता महापौर पदाचा फार्म्युला ठरविण्यात आलायं.

Updated On: Feb 01, 2026 | 04:49 PM

कोल्हापूरात महायुतीने महापालिकेची सत्ता मिळवल्यानंतर आता महापौर पदाचा फार्म्युला ठरविण्यात आलायं.कोल्हापूर महापालिकेत दर दहा महिन्याला नवीन महापौर देण्याचा निर्णय महायुतीच्या गोपनीय बैठकीत घेण्यात आलायं..त्यामुळे पाच वर्षात कोल्हापूर शहराला सहा महापौर मिळणार असल्याने भाजप आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी तीन महापौर होणार आहेत..शिवाय सव्वा वर्षाचा देखील महापौर होण्याची शक्यता आहे..याबाबत नेत्यांनी मात्र मौन बाळगलं आहे.. परंतु भाजप पदाधिकाऱ्यांनी दहा महिने ऐवजी सव्वा वर्षाचा महापौर होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.. त्यामुळे महापौर पदाच्या कालावधीबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 04:49 PM

