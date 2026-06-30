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क्रुरतेची पराकाष्ठा! असहाय्य कुत्र्याला विटेने बांधून नदीत फेकले, माैजेसाठी बांग्लादेशी तरुणांचा धक्कादायक प्रकार; Video Viral

Updated On: Jun 30, 2026 | 11:07 AM IST
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सारांश

Animal Cruelty : स्वत:च्या आनंदासाठी श्वानाचा घेतला बळी, बांग्लादेशी पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई केली असून घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओतील दृष्ये फार हृदयद्रावक असून नेटकऱ्यांनी आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

क्रुरतेची पराकाष्ठा! असहाय्य कुत्र्याला विटेने बांधून नदीत फेकले, माैजेसाठी बांग्लादेशी तरुणांचा धक्कादायक प्रकार; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • व्हायरल व्हिडिओतील दृश्यांनी सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली.
  • घटनेनंतर स्थानिकांनी आरोपींना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचा दावा.
  • व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी कठोर कारवाईची मागणी करत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
अनेकदा आपल्या क्षुल्लक आनंदासाठी मानव प्राण्यांचा बळी घेत आला आहे. अशा घटनांचे अनेक धक्कादायक प्रकार आजवर समोर आले असून अलिकडेच बांग्लादेशातून एक व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये हृदयद्रावक असून ती पाहून तुम्हीला संताप आणि अश्रू दोन्हीही अनावर होईल. अनेकदा आपल्या आनंदासाठी लोक नको ते करायला जातात. प्राण्यांना पीडा देऊन अशा वाईट मनोवृत्तीच्या लोकांना अत्यानंद होतो आणि असेच काहीसे व्हिडिओत घडताना दिसते. चला घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार, हा व्हिडिओ बांग्लादेशातून समोर येत आहे. व्हिडिओत रस्त्याच्या बाजूला काही लोक तरुण श्वानाला त्रास देताना दिसून येतात. कुत्रा प्रचंड घाबरलेला असतो आणि त्यांच्यापासून दूर जाण्यासाठी तो अगदी कोपऱ्याला तोंड लपवून बसलेला असतो. अशातच जमलेल्या तरुणांमधील एकजण श्वानाला उचलतो आणि पुलावरुन थेट खाली फेकून देतो. पुलाच्या खाली एक खोल नदी असते ज्यात श्वानाला निर्दयीपणे फेकून दिले जाते. मुख्य म्हणजे यावेळी त्याच्या गळ्याला एक वीट देखील बांधलेली असते. गळ्याला वीट बांधूनच त्याला खोल नदीत फेकले जाते. नदीत फेकल्यानंतर श्वान पाण्यात बचावासाठी संघर्ष करताना दिसतो पण काहीच सेकंदात त्याची ही धडपड कमी होते. व्हिडिओतील दृष्यांवर आता यूजर्स भडकले असून नेटकऱ्यांनी तरुणांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

स्थानिकांमध्ये असंतोष

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. माहितीनुसार, स्थानिकांनी आरोपींना पकडून त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी आरोपींना माफीही मागायला लावली. पोलिसांनी आरोपींना ताब्याच घेतलं असून त्यांच्यावर लवकरच कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. मुख्य आरोपीसोबतच अन्य व्यक्तींची ओळख पटवून घेतली जात आहे जेणेकरुन त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई केली जाईल.

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घटनेचा व्हिडिओ @Musaltaa नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये, ‘बांगलादेशी तरुणांनी एका निष्पाप रस्त्यावरील कुत्र्याची अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली’ असे लिहिण्यात आले आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “गोड कुत्र्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, त्या दुष्ट राक्षसांनी तुझ्यासोबत जे काही केले, त्याबद्दल मला खूप वाईट वाटत आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बांगलादेशी पोलिसांनी त्याला अटक केल्याचे वाचले” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “एक दिवस तुम्हालाही असाच मृत्यू येईल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Bangladesh viral video youth animal cruelty dog thrown into river with brick police take action

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Published On: Jun 30, 2026 | 11:07 AM

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