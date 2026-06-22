चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं ‘ते’ धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये बीजिंग शहरातील काही भाग दाखवण्यात आले आहेत. हे भाग पर्यटकांपासून दूर ठेवले जातात. यामध्ये नेहमीच्या सुंदर दिसणाऱ्या, उंची इमारती असणाऱ्या शहरांपेक्षा वास्तव फार वेगळे आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग पडलेले दिसत आहेत. तर काही भागांमध्ये प्रचंड घाण आहे. अनेक ठिकाणचे रस्ते आण पूल खराब अवस्थेत आहे. लोक अत्यंत अडचणीत आणि घाणीत राहताना दिसत आहेत.
तुम्ही यापूर्वी चीनमधील मोठ्या आणि प्रमुख आधुनिक शहरांचे व्हिडिओ पाहिले असतील. ज्यामध्ये मोठ्या इमारती, रुंद रस्ते आणि अत्याधुनिक सेवा-सुविधा पाहायला मिळतात. परंतु काही भागांमध्ये लोकांना अन्न-वस्त्र-निवाऱ्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव या व्हायरल व्हिडिओंमध्ये दिसत आहे. चीनमध्ये देखील श्रीमंत आणि गरीबीत फरक केला जातो असे या व्हिडिओंमधून सांगितले जात आहे.
China 🇨🇳 often boasts that more than 90% of its population owns a home. Looking at this, should this be counted as homeownership? pic.twitter.com/Rpe9F8B9d2 — WarrenVsCCP | 🇺🇸🇹🇼🇺🇸 (@WarrenVsCCP) June 16, 2026
मीडिया रिपोर्टनुसार, चीनने गेल्या काही वर्षात मोठी आर्थिक प्रगती केली आहे. अनेक लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले आहे. पण देशांतील काही भागांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मोठ्या शहरांवर पैसा खर्च केला गेला असला तरी ग्रामीण भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकास नाही. मूलभूत सेवा-सुविधांची कमतरता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, चीनने प्रमुख पर्यटन स्थळे आणि मोठी शहरे जास्त सुंदर बनवली आहेत. याचा उद्देश विदेश पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांवर चांगला प्रभाव पाडणे. पण हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असले तरी यांची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. परंतु या व्हिडिओंवरुन सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.
The real China hidden behind The Great Firewall. 🇨🇳 pic.twitter.com/59fJPztXQH — Sharroh (@Sharroh45) June 18, 2026
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.