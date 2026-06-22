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चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं ‘ते’ धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:20 AM IST
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सारांश

China Viral Video : सोशल मीडियावर स्वत:ला नेहमी हाय-टेक आणि विकसित देश दाखवणाऱ्या चीनचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत चीनच्या काही भागांतील भीषण परिस्थितीतेचे चित्र पाहायाला मिळत आहे. नेमकं काय आहे व्हिडिओत जाणून घेऊयात?

China Viral Video

चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण? हाय-टेक चीनचं 'ते' धक्कादायक वास्तव जगासमोर, VIRAL VIDEO मुळे खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • चमचमत्या शहरांमागे इतकी घाण?
  • हाय-टेक चीनचं ते धक्कादायक वास्तव जगासमोर
  • VIRAL VIDEO मुळे खळबळ
China Viral Video : चीन नेहमीच स्वत:ला जगातील सर्वात शक्तीशाली आणि विकसित देश म्हणून दाखवत आला आहे. मोठ्या आणि चकाकणाऱ्या इमारती, बुलेट ट्रेन, आधुनिक विमानतळ आणि हाय-टेक तंत्रज्ञानाचे फोटो, व्हिडिओ नेहमीच जगभरात चर्चेत असतात. हे सर्व पाहून चीन किती वेगाने  पुढे निघून गेल असे वाटते. पण नुकत्याच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने चीनच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यामध्ये चमचमत्या शहरांमागचे धक्कादायक वास्तव दिसून आले आहे. नेमकं काय आहे व्हिडिओत जाणून घेऊ.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये बीजिंग शहरातील काही भाग दाखवण्यात आले आहेत. हे भाग पर्यटकांपासून दूर ठेवले जातात. यामध्ये नेहमीच्या सुंदर दिसणाऱ्या, उंची इमारती असणाऱ्या शहरांपेक्षा वास्तव फार वेगळे आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग पडलेले दिसत आहेत. तर काही भागांमध्ये प्रचंड घाण आहे. अनेक ठिकाणचे रस्ते आण पूल खराब अवस्थेत आहे. लोक अत्यंत अडचणीत आणि घाणीत राहताना दिसत आहेत.

तुम्ही यापूर्वी चीनमधील मोठ्या आणि प्रमुख आधुनिक शहरांचे व्हिडिओ पाहिले असतील. ज्यामध्ये मोठ्या इमारती, रुंद रस्ते आणि अत्याधुनिक सेवा-सुविधा पाहायला मिळतात. परंतु काही भागांमध्ये लोकांना अन्न-वस्त्र-निवाऱ्यासाठी देखील संघर्ष करावा लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव या व्हायरल व्हिडिओंमध्ये दिसत आहे. चीनमध्ये देखील श्रीमंत आणि गरीबीत फरक केला जातो असे या व्हिडिओंमधून सांगितले जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

चीन असे का करतो?

मीडिया रिपोर्टनुसार, चीनने गेल्या काही वर्षात मोठी आर्थिक प्रगती केली आहे. अनेक लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले आहे. पण देशांतील काही भागांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मोठ्या शहरांवर पैसा खर्च केला गेला असला तरी ग्रामीण भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकास नाही. मूलभूत सेवा-सुविधांची कमतरता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, चीनने प्रमुख पर्यटन स्थळे आणि मोठी शहरे जास्त सुंदर बनवली आहेत. याचा उद्देश विदेश पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांवर चांगला प्रभाव पाडणे. पण हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असले तरी यांची अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. परंतु या व्हिडिओंवरुन सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: China viral video exposes shocking reality behind modern cities

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:20 AM

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