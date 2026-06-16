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चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस; म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का.., मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल

Updated On: Jun 16, 2026 | 02:23 PM IST
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सारांश

Devendra Fadanvis Interview : सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मुलाखतीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. फडणवीस पनवेल दौऱ्यावर गेले असताना तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील एका विद्यार्थीनीने त्यांची मुलाखत घेतली जी अनेकांनी भावली आहे.

Devendra Fadnavis Viral Interview

चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस; म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का.., मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • चिमुकल्या विद्यार्थीनी पत्रकारासमोर गोंधळले CM फडणवीस
  • म्हणाले सोपे प्रश्न विचारा बरं का..
  • मुलाखतीचा VIDEO व्हायरल
Devendra Fadnavis Viral Interview : सोशल मीडिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांची एक मुलाखत व्हायरल होत आहे. एका चिमुकल्या विद्यार्थीनीने ही मुलाखत घेतली असून अनेकांना ती भावली आहे. पनवेलच्या वहाळ येथील पीएम श्री रायगड जिल्हाय परिषद प्राथमिक शाळेत सोमवारी (१५ जून) एका विद्यार्थीनीने ही मुलाखत घेतली होती.

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सुरुवातीला विद्यार्थीनी अत्यंत आत्मविश्वासाने फडणवीसांचे स्वागत केले. त्यांनी हसत हसत सोपे प्रश्न विचारा बरं का अशी विनवणी केली. मुलीने त्यांचे पूर्ण नाव विचारल्यावर  त्यांनी देवेंद्र सविता चंद्रराव फडणवीस असे संपूर्ण नाव सांगितले. विद्यार्थीनीने त्यांच्या यशस्वी प्रवासाबद्दलही प्रश्न केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात एका आंदोलनातून झाल्याचे म्हटले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवताना त्यांनी सामाजिक कार्याला सुरुववात केल्याचे सांगितले.

सामाजिक कार्य करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करायची असेल तर प्राथमिक व्यवस्थेशी झगडावे लागते, असे ते म्हणाले. याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ते आदर्श मानतात. काम योग्य असेल तर संघर्षानंतरही यश मिळते असे त्यांनी चिमुकलीला समजावले. मुलीने त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील चांगल्या आठवणींबाबत विचारले, यावेळी त्यांनी तू घेतलेली मुलाखत नक्कीच आठणीत राहिल असे त्यांनी म्हटले. शेवटी त्यांनी डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व सांगून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त शाळेत नवीन सुरु झालेल्या डिजिटल लॅबचा फायदा घेण्याचे आवाहन केले.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या ही मुलाखत सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे. अनेकांनी विद्यार्थीनीचे कौतुक केले आहे. भविष्यात ही चिमुकली नक्कीच पत्रकार होणार असे काहींनी म्हटले आहे.  हा गोड व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @niteshsingh_bjp या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Cm devendra fadnavis interview with little student video viral

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Published On: Jun 16, 2026 | 02:23 PM

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