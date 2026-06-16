झोपेच्या नादात काकांच करोडोंचं नुकसान झालं, दुकानातील धक्कादायक घटना कॅमेरात कैद; Video Viral

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दुकान सांभाळत असताना मालकाला अचानक झोप लागते ज्यामुळे दिवसाढवळा मालकासमोरच दुकानातील महागडा ऐवज लुटला जातो. ही घटना दुकानाच्या सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद करण्यात आली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार, दुकान मालक झोपेत असताना चोराने या सुवर्णसंधीचा फायदा घेतला आणि तब्बल ५ किलो सोने आणि १२ किलोची चांदी लंपास केली. आताच्या काळात सोन्याचे दर झपाट्याने वाढत असताना या दागिन्यांचे मूल्य कोट्यवधींच्या घरात जाते. माहितीनुसार, दुकानातून चोरी केलेल्या या दागिन्यांची किंमत ८ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, याची पुष्टी अद्याप झाली नाही. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, मालक पाय पसरुन निवांत झोपत असताना एक वाटसरु दुकानातील काचेच्या पेटीत अलगद हात घालतो आणि तिथून एक बॅग हळूच काढून घेतो. या क्षणापर्यंत मालक इतका गाढ झोपलेला असतो की त्याला नक्की काय घडतंय याची कल्पनाच लागत नाही. चोर दागिने लंपास करुन निघून गेल्यानंतर मालकाला झोपेतून जाग आल्याचे दिसते पण तोपर्यंत फार उशीर झालेला असतो.
Uncle was fast asleep in his jewelry shop 😴⁰
Thieves stole 5kg gold + 12kg silver!
⁰Now he’ll never sleep again 💰😭
pic.twitter.com/IXrsPcTWeE — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 15, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘काका त्यांच्या दागिन्यांच्या दुकानात गाढ झोपले होते. चोरांनी ५ किलो सोने आणि १२ किलो चांदी चोरली. आता त्यांना पुन्हा कधीच झोप लागणार नाही’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “इतक्या मौल्यवान वस्तू जवळ असताना, मोकळ्या जागेत तो इतक्या शांतपणे कसा काय झोपू शकला? हे काही अंशी त्याच्या निष्काळजीपणाचेच परिणाम आहेत. पण परिस्थिती काहीही असली, तरी चोरी करणे योग्य नाही.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पाच किलो सोनं फार जड असतं भावा ते उचलून नेता येत नाही”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “एका डुलकीसाठी इतके मोठे नुकसान होणे खूप वाईट आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.