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‘तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय’, चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली… ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:02 AM IST
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सारांश

Kid Viral Video : आईच्या प्रश्नाचे मुलाने इतके सुंदर उत्तर दिले की ऐकून सर्वच त्याच्या निरागसतेवर घायाळ झाले. काहींनी त्याला क्यूट म्हटले तर काहींनी असा मुलगा मलाही हवा अशी इच्छा व्यक्त केली.

'तू मला ढगाइतकी सुंदर वाटतेय', चिमुकल्याने आईची अशी स्तुती केली... ऐकून नेटीझन्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू; क्यूट Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • आई आणि मुलामधील खास नात्याचा एक गोड क्षण सोशल मीडियावर अनेकांच्या मनाला भिडला आहे.
  • चिमुकल्याच्या निरागस बोलण्याने नेटिझन्स भावूक झाले असून व्हिडिओला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
  • मुलांच्या नजरेत आईचे स्थान किती खास असते, याची सुंदर झलक या व्हिडिओत पाहायला मिळते.
कोणत्याही मुलासाठी त्याचे पहिले गुरु, मित्र आणि सर्वस्व त्याची आई असते. नऊ महिने पोटात वाढवल्यानंतर आईची नाळ मुलासोबत अशी जोडली जाते जी सहजासहजी तोडता येत नाही. लहानपणापासून बाळ आपल्या आईला पाहून मोठा होत असतो ज्यामुळे आपली आई ही त्याला नेहमीच सर्वात सुंदर व्यक्ती वाटत असते. अलिकडे यासंबंधितच एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्ये पाहून नेटिझन्सच्या चेहऱ्यावर हसू आलं. व्हिडिओमध्ये आई मुलाला एक प्रश्न विचारताना दिसते ज्यावर चिमुकला आईची स्तुती करत इतके गोड उत्तर देतो की ऐकून सर्वच यूजर खुश होऊन जातात. चला व्हिडिओत चिमुकल्याने नक्की काय म्हटले ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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व्हिडिओत नक्की काय घडलं?

इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये मुलगा आपल्या आईसोबत साधेपणाने आणि निरागसपणे संवाद साधताना दिसतो. त्याचा साधेपणा आणि निरागस भाव लोकांना इतका भावतो की लोक त्याच्या उत्तरावर घायाळ होऊन जातात. व्हिडिओमध्ये, आई आपल्या मुलाला विचारते की, ती रागावलेली असतानाही तो नेहमी तिच्याकडे परत का येतो. यावर मुलगा उत्तर देतो की, “तू खूप छान आणि सुंदर दिसतेस. तू खूप गोंडस दिसतेस. तू इतकी गोड आहेस हे मी तुला सांगू शकत नाही,”.

आपल्या आईच्या साैंदर्याचे वर्णन करताना मुलगा म्हणतो की, “तू मला ढगासारखी सुंदर वाटतेय”. तो इथेच थांबत नाही तर पुढे म्हणतो की, त्याला जेव्हा राग येतो तेव्हा त्याला फक्त त्याच्या आईची आठवण येते, कारण आई ही आईच असते. आईला विसरले जाऊ शकत नाही. मुलाचे हे गोंडस बोल फक्त त्याच्या आईलाच नाही तर अनेक यूजर्सना खुश करुन जात आहे. व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून लाखो यूजर्सने व्हिडिओला लाईक्स देत यावर आपली पसंती दर्शवली आहे.

 

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हा व्हिडिओ @kiaanshjain_ नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘जेव्हा तुमचा छोटासा बाळ तुम्हाला जाणीव करून देतो की, ‘आई’ या नात्याची जागा कशानेही घेतली जाऊ शकत नाही. ते प्रेम गोड होतं, पण त्यामागचं कारण त्याहूनही अधिक गोड होतं’. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत मुलाच्या उत्तराचे काैतुक केले आहे. एका यूजरने म्हटले आहे की, “हा मुलगा किती गोंडस आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बाळा, तू चंद्रापेक्षाही सुंदर आहेस” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “किती गोड आहे. मुलांसाठी आई नेहमीच सुंदर असते. देव तुझं भलं करो, बाळा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Heartwarming viral video expresses love for mother in most adorable way viral news in marathi

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Published On: Jun 16, 2026 | 11:02 AM

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