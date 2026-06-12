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लोकांच्या आरोग्याशी खेळ! हिरव्या रंगात बुडवून विकली जातेय काकडी? भाजीवाल्याचा कारनामा येईल संताप, Video Viral

Updated On: Jun 12, 2026 | 11:17 AM IST
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सारांश

Cucumber Viral Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून बाजारातून भाज्या खरेदी करताना तुम्ही १० वेळा विचार कराल. एका व्यक्तीने काकडी चमकदार दिसण्यासाठी त्याला हिरव्या द्रवातून काढले आहे.

Cucumber Viral Video

लोकांच्या आरोग्याशी खेळ! हिरव्या रंगात बुडवून विकली जातेय काकडी? भाजीवाल्याचा कारनामा येईल संताप, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लोकांच्या आरोग्याशी खेळ
  • हिरव्या रंगात बुडवून विकली जातेय काकडी?
  • भाजीवाल्याचा कारनामा येईल संताप
  • व्हिडिओ व्हायरल
Cucumber Viral Video : गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर अत्यंत धक्कादायक प्रकाराचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. ज्यामध्ये खाद्यपदार्थांबाबत विक्रेत्यांचा निष्काळजीपण दिसून येत आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि अन्न सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. सध्या असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक भाजी विक्रेता काकडी विकण्यापूर्वी हिरव्या रंगात बुडवताना दिसत आहे. हा धक्कादाक व्हिडिओ पाहून  अनेक नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्हाला एक भाजीमंडई पाहायला मिळेल. येथे एक भाजीविक्रेता जमिनीवर बसलेला आहे. त्याच्या आजूबाजूला काही भाज्या ठेवल्या आहेत. तसेच तिथून ग्राहक ये-जा करत आहेत. याच वेळी भाजी विक्रेता हिरव्या रंगाने तयार केलेल्या भांड्यात काकड्या बुडवताना दिसत आहे. रंगातून काकडी बाहेर काडून विकायला ठेवत आहे. या सर्व धक्कादायक प्रकाराचा व्हिडिओ एका ग्राहकाने कॅमेरात कैद केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, व्हिडिओ रेकॉर्ड असताना भाजी विक्रेत्याच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची चिंता दिसत नाही. तो आपला कारनामा सुरुच ठेवतो. काकडी अधिक चमकदार दिसावी म्हणून हिरव्या रंगतून काढत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @KUNDAN00PATEL या अकाऊंटवर शेअर केला आहे. याच्या पूर्वी रेल्वे स्टेशनवर एका विक्रेत्याने जमिनीवर पडलेले वडे उचलून पुन्हा ट्रेममध्ये टाकल्याचा आणि विकल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. तसेच एक विक्रेता ट्रेनमध्ये समोशाच्या टोपलीवर पाय टाकून बसलेला व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या सतत घडणाऱ्या प्रकारांमुळे अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणांबाबात चौकशीही मागणीही केली जात आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Cucumber viral video vegetable seller dips cucumbers in green color

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Published On: Jun 12, 2026 | 11:17 AM

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