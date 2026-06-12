लोकांच्या आरोग्याशी खेळ! हिरव्या रंगात बुडवून विकली जातेय काकडी? भाजीवाल्याचा कारनामा येईल संताप, Video Viral

धक्कादायक! धावत्या ट्रेनमधून ट्रॅकवर फेकलं अन्न; रेल्वे केटरिंग स्टाफचा VIDEO व्हायरल, नेटकऱ्यांडून संताप व्यक्त
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्हाला एक भाजीमंडई पाहायला मिळेल. येथे एक भाजीविक्रेता जमिनीवर बसलेला आहे. त्याच्या आजूबाजूला काही भाज्या ठेवल्या आहेत. तसेच तिथून ग्राहक ये-जा करत आहेत. याच वेळी भाजी विक्रेता हिरव्या रंगाने तयार केलेल्या भांड्यात काकड्या बुडवताना दिसत आहे. रंगातून काकडी बाहेर काडून विकायला ठेवत आहे. या सर्व धक्कादायक प्रकाराचा व्हिडिओ एका ग्राहकाने कॅमेरात कैद केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, व्हिडिओ रेकॉर्ड असताना भाजी विक्रेत्याच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची चिंता दिसत नाही. तो आपला कारनामा सुरुच ठेवतो. काकडी अधिक चमकदार दिसावी म्हणून हिरव्या रंगतून काढत आहे.
सब्जियां बेच रहे हैं या रंगाई पुताई का ठेका चला रहे हैं🌶️ सब्जियों को रंग के घोल में गुजारते यह व्यक्ति नजर आ रहा
है लगता हैं अब सब्जियों की ताजगी खेत में नहीं बाल्टियों में तैयार की जा रही है जो सब्जी अब जितना चमके उतना बड़ा
सवाल भी छोड़ सकती है हमको थाली में पोषण चाहिए पेंटसे… pic.twitter.com/gkqdvAmyon — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) June 11, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @KUNDAN00PATEL या अकाऊंटवर शेअर केला आहे. याच्या पूर्वी रेल्वे स्टेशनवर एका विक्रेत्याने जमिनीवर पडलेले वडे उचलून पुन्हा ट्रेममध्ये टाकल्याचा आणि विकल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. तसेच एक विक्रेता ट्रेनमध्ये समोशाच्या टोपलीवर पाय टाकून बसलेला व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या सतत घडणाऱ्या प्रकारांमुळे अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणांबाबात चौकशीही मागणीही केली जात आहे.
प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.