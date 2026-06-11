प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…

माणसालाही लाजवेल अशी शहाणपणाची कृती; पाणी पिऊन माकडांनी बंद केला नळ, Video Viral
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @PophleeGor51025 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्श्नमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, भुसावळ स्टेशन प्लॅटफॉर्मवर एका खाद्यपदार्थ विक्रेत्याच्या ट्रेमधून काही वडे आणि पाव खाली पडले होते. असे पदार्थ त्याने बाजूला काढून टाकणे अपक्षेत होते. मात्र या विर्केच्याने तेच वडे उचलून ट्रेमध्ये ठेवल्याचा आरोप आहे. व्हायरल व्हिडिओतही विक्रेत्याची ही कृती स्पष्टपणे दिसत. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ स्टेशनवर बसलेल्या एकाद प्रवाशाने शेअर केला आहे.
बेहद शर्मनाक और घिनौना! भुसावल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर गिरे वड़ा पाव को उठाकर यात्रियों को बेचा जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर स्टॉल सील कर दिया गया है। कैमरा न होता तो यह सच कभी सामने नहीं आता। बाहर का खाना खाते समय आंखें खुली रखिए, सेहत से समझौता मत कीजिए। pic.twitter.com/14c5gFd7mZ — Goraksha Pophlee (@PophleeGor51025) June 10, 2026
व्हिडिओ व्हायरल होतचा प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेकांनी रेल्वे स्थानकांवरील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे का? असा प्रश्न लोकांनी केला आहे. तसेच अनेकांनी रेल्वे विभागाकडे या प्रकरणची दखल घेण्याची मागणी देखील केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे सुरक्षा दलाने तपास सुरु केला असल्यांचे सांगितले जात आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.