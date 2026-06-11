Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Ground Fallen Vadas Put Back In Serving Tray Passengers Shocked

प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…

Updated On: Jun 11, 2026 | 11:47 AM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका खाद्यपदार्थ विक्रेत्याने जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा टेममध्ये भरुन विकले आहेत. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

viral video

प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्...; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ?
  • जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…
  • VIDEO पाहून नेटकरी संतापले
सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. गेल्या काही दिवसांत रेल्वे प्रवासातील खाद्यपदार्थांबाबत अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. रेल्वे विक्रेते खाद्यपदार्थ अत्यंत घाणरेड्या पद्धतीने विकत आहेत. कोणी समोशाच्या टोपलीवर पाय ठेवून बसले आहे, तर कुठे फेकून दिलेले खाद्यपदार्थांचे कंटेनर्स पुन्हा वापरले जात आहे. सध्या आणखी असाच एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये एक विक्रेता जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेममध्ये टाकत असून त्याने विक्री केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

माणसालाही लाजवेल अशी शहाणपणाची कृती; पाणी पिऊन माकडांनी बंद केला नळ, Video Viral

नेमकं काय आहे प्रकरण?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @PophleeGor51025 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्श्नमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, भुसावळ स्टेशन प्लॅटफॉर्मवर एका खाद्यपदार्थ विक्रेत्याच्या ट्रेमधून काही वडे आणि पाव खाली पडले होते. असे पदार्थ त्याने बाजूला काढून टाकणे अपक्षेत होते. मात्र या विर्केच्याने तेच वडे उचलून  ट्रेमध्ये ठेवल्याचा आरोप आहे. व्हायरल व्हिडिओतही विक्रेत्याची ही कृती स्पष्टपणे दिसत. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ स्टेशनवर बसलेल्या एकाद प्रवाशाने शेअर केला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हिडिओ व्हायरल होतचा प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेकांनी रेल्वे स्थानकांवरील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे का? असा प्रश्न लोकांनी केला आहे. तसेच अनेकांनी रेल्वे विभागाकडे या प्रकरणची दखल घेण्याची मागणी देखील केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे सुरक्षा दलाने तपास सुरु केला असल्यांचे सांगितले जात आहे.

Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्…, पाहा काय घडलं? Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video ground fallen vadas put back in serving tray passengers shocked

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरे बापरे! उन्हापासून वाचण्यासाठी तरुणाचाअनोखा जुगाड, डोक्यावर सोलार पॅनल तर तोंडाजवळ फॅन… पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral
1

अरे बापरे! उन्हापासून वाचण्यासाठी तरुणाचाअनोखा जुगाड, डोक्यावर सोलार पॅनल तर तोंडाजवळ फॅन… पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… वडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral
2

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… वडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्…, पाहा काय घडलं? Video Viral
3

Stunt Video : मुलींसमोर हिरोगिरी आली अंगलट; इंप्रेस करण्यासाठी बाईक स्टंट करायला गेले अन्…, पाहा काय घडलं? Video Viral

“काम बोरिंग होतं…” साॅफ्टवेअर इंजिनीयरने Meta ची हाय पेड नोकरी सोडली, आता गर्लफ्रेंडसोबत रस्त्यावर विकतोय नूडल्स; Video Viral
4

“काम बोरिंग होतं…” साॅफ्टवेअर इंजिनीयरने Meta ची हाय पेड नोकरी सोडली, आता गर्लफ्रेंडसोबत रस्त्यावर विकतोय नूडल्स; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…

प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…

Jun 11, 2026 | 11:47 AM
Mira Bhayandar Case : ‘दोषींना कोणतीही माफी नाही…’, मीरा-भाईंदर अत्याचार प्रकरणावर प्रताप सरनाईक यांची कठोर भूमिका

Mira Bhayandar Case : ‘दोषींना कोणतीही माफी नाही…’, मीरा-भाईंदर अत्याचार प्रकरणावर प्रताप सरनाईक यांची कठोर भूमिका

Jun 11, 2026 | 11:47 AM
Beed Crime: पैशांच्या वादातून लिपिकाचे अपहरण, निर्जन स्थळी 8 तास डांबून बेल्ट-काठीने अमानुष मारहाण; जीवे मारण्याची धमकी

Beed Crime: पैशांच्या वादातून लिपिकाचे अपहरण, निर्जन स्थळी 8 तास डांबून बेल्ट-काठीने अमानुष मारहाण; जीवे मारण्याची धमकी

Jun 11, 2026 | 11:41 AM
IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: केवळ एका ब्लॉगमुळे १९ वर्षीय तरुणाला IIT कानपूरमध्ये थेट नोकरी! रिझ्युमे न देताच झाली निवड

IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: केवळ एका ब्लॉगमुळे १९ वर्षीय तरुणाला IIT कानपूरमध्ये थेट नोकरी! रिझ्युमे न देताच झाली निवड

Jun 11, 2026 | 11:37 AM
Raju Patil MNS : निळजे ते डोंबिवली रेल्वे स्थानक बससेवा पुन्हा सुरू; राजू पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Raju Patil MNS : निळजे ते डोंबिवली रेल्वे स्थानक बससेवा पुन्हा सुरू; राजू पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Jun 11, 2026 | 11:36 AM
Satara News: सातारा शहरातील ३८५ इमारती धोकादायक; ६ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याच्या नोटिसा

Satara News: सातारा शहरातील ३८५ इमारती धोकादायक; ६ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याच्या नोटिसा

Jun 11, 2026 | 11:30 AM
Bhau Kadam :अमेरिकेहून परतलेल्या लेकीसोबत भाऊ कदमांचा भन्नाट डान्स; दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर ठेका धरतानाचा VIDEO व्हायरल

Bhau Kadam :अमेरिकेहून परतलेल्या लेकीसोबत भाऊ कदमांचा भन्नाट डान्स; दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर ठेका धरतानाचा VIDEO व्हायरल

Jun 11, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें