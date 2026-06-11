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धक्कादायक! धावत्या ट्रेनमधून ट्रॅकवर फेकलं अन्न; रेल्वे केटरिंग स्टाफचा VIDEO व्हायरल, नेटकऱ्यांडून संताप व्यक्त

Updated On: Jun 11, 2026 | 04:34 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. रेल्वे केटरिंग स्टाफचे कर्मचारी उरलेले अन्न आणि प्लेट्स थेट रेल्वे ट्रॅकवर फेकून देत आहे. यामुळे नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

shocking viral video

धक्कादायक! धावत्या ट्रेनमधून ट्रॅकवर फेकलं अन्न; रेल्वे केटरिंग स्टाफचा VIDEO व्हायरल, नेटकऱ्यांडून संताप व्यक्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • धावत्या ट्रेनमधून ट्रॅकवर फेकलं अन्न
  • रेल्वे केटरिंग स्टाफचा VIDEO व्हायरल,
  • नेटकऱ्यांडून संताप व्यक्त
सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांत अत्यंत संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. रेल्वे प्रवासातील खाद्यपदार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कुठे विक्रेता समोशाच्या टोपलीत पाय ठेवनू बसला आहे, तर कुठे फेकून दिलेले अन्नाचे कंटरने पुन्हा धुवून वापरले जात आहेत. काही ठिकाणी जमिनीवर पडलेले अन्न पुन्हा उचलून ते प्रवाशांना विकले जात आहे. सध्या एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यामध्ये रेल्वे कर्मचारी धावत्या ट्रेनमधून अन्न ट्रॅकवर फेकताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय आहे प्रकरण?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ट्रेन अत्यंत वेगाने धावत आहे. याच वेळी रेल्वे केंटरिंग स्टाफचे कर्मचारी डब्याच्या दरवाज्याजवळ उभे आहेत.  तिथे ते उरलेलं अन्न आणि वापरलेल्या प्लेट्स थेट ट्रॅकवर फेकताना व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

नेटकऱ्यांनी केला संताप व्यक्त

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @sarviind या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले आहेत. एका नेटकऱ्याने अन्न फेकून देण्यापेक्षा एखाद्या गरजू व्यक्तीला द्यायचे ना असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सुट आणि प्रवाशांंना नियम असा भेदभाव का? असा प्रश्न केला आहे. तर तिसऱ्या एकाने अरे ट्रेनमध्ये डस्टबिनची व्यवस्था नाही का असा प्रश्न केला आहे. अनेकांनी कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. यांच्यामुळे ट्रॅक्स खराब होत असणार असे लोकांचे म्हणणे आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Shocking video food thrown on railway track from moving train netizens outraged

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Published On: Jun 11, 2026 | 04:34 PM

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