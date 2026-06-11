धक्कादायक! धावत्या ट्रेनमधून ट्रॅकवर फेकलं अन्न; रेल्वे केटरिंग स्टाफचा VIDEO व्हायरल, नेटकऱ्यांडून संताप व्यक्त

प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ? जमिनीवर पडलेले वडे पुन्हा ट्रेमध्ये ठेवले अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले, म्हणाले…
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, ट्रेन अत्यंत वेगाने धावत आहे. याच वेळी रेल्वे केंटरिंग स्टाफचे कर्मचारी डब्याच्या दरवाज्याजवळ उभे आहेत. तिथे ते उरलेलं अन्न आणि वापरलेल्या प्लेट्स थेट ट्रॅकवर फेकताना व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
नेटकऱ्यांनी केला संताप व्यक्त
भारत से गरीबी और भुखमरी खत्म करने के लिए रेलवे कर्मचारी काफी मेहनत कर रहे हैं।
ट्रेन से जरूरतमंदों को खाने की प्लेट बांटकर नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इन्हें रेल मंत्री सम्मानित कब करेंगे? इसका इंतजार रहेगा। pic.twitter.com/IGRTTAn02I — Arvind Sharma (@sarviind) June 10, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @sarviind या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज मिळाले आहेत. एका नेटकऱ्याने अन्न फेकून देण्यापेक्षा एखाद्या गरजू व्यक्तीला द्यायचे ना असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सुट आणि प्रवाशांंना नियम असा भेदभाव का? असा प्रश्न केला आहे. तर तिसऱ्या एकाने अरे ट्रेनमध्ये डस्टबिनची व्यवस्था नाही का असा प्रश्न केला आहे. अनेकांनी कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. यांच्यामुळे ट्रॅक्स खराब होत असणार असे लोकांचे म्हणणे आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.