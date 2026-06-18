अद्भूत! समुद्रात उभारले जाणार ८०,००० लोकांचे शहर, १ मैल लांबीच्या Freedom Shipची जगभर चर्चा; Video Viral

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जहाजावर शहर बनवण्याच्या या प्रोजेक्टला फ्रिडम शिप असे नाव देण्यात आले आहे. वास्तविक १९९० मध्ये अमेरिकन इंजिनीअर नॉर्मन निक्सन याने सर्वप्रथम याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु त्यावेळी हा प्रस्ताव कागदांवरच राहून गेला. आता क्रूझ कंपनीने दावा केला आहे की, या प्रोजेक्टची डिमांड इतकी जास्त आहे की, एक नव्हे तर असे तीन जहाज देखील बनवले जाऊ शकतात. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी डिजाइनर, प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि नेव्हल आर्किटेक्ट टीम तयार करण्यात आली आहे.
हे फ्रीडम शिप अंदाजे ८०० फूट रुंद आणि ३० मजली उंच असेल. यात अंदाजे ५०,०० लोक १०,००० पाहुणे आणि २०,००० कर्मचारी कायमस्वरूपी राहू शकतील. याचाच अर्थ या जहाजात एक लहान शहराची लोकसंख्या सामावली जाण्याची शक्यता आहे. यात लोकांसाठी हाॅस्पिटल, शाळा, बँक, शाॅपिंग माॅल, रेस्टाॅरंट आणि कॅसिनो सारख्या सुविधा असतील.
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जर हे प्रोजेक्ट वास्तवात पूर्ण झाले तर हे फ्रिडम शिप न्यूक्लियर पाॅवरवर चालवले जाईल. तथापि, यासाठी कंपनीला १६ बिलियन डाॅलर्सच्या जवळपास फंडिग जमा करावी लागेल. सध्या कंपनीसाठी ही फंडीगच एक मोठे आव्हान असेल. कारण जगातील कोणतीही जहाजबांधणीची जागा (शिपयार्ड) ते सर्व एकाच वेळी एकत्र जोडण्याइतकी मोठी नाही.