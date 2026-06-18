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अद्भूत! समुद्रात उभारले जाणार ८०,००० लोकांचे शहर, १ मैल लांबीच्या Freedom Shipची जगभर चर्चा; Video Viral

Updated On: Jun 18, 2026 | 11:06 AM IST
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सारांश

Freedom Ship Video : जगात प्रथमच, पाण्यावर चालणारे शहर! फ्रिडम शिप हा एक असा बिग बजेट प्रकल्प आहे ज्यात ८०,००० हजार लोकांना राहण्यासाठी विशाल जहाजाची निर्मिती केली जाईल. शहराप्रमाणेच यात बँकेपासून शाळांपर्यंत अनेक सुविधा देखील पुरवल्या जातील. याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यातून आपण जहाजाची झलक पाहू शकता.

अद्भूत! समुद्रात उभारले जाणार ८०,००० लोकांचे शहर, १ मैल लांबीच्या Freedom Shipची जगभर चर्चा; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Youtube)

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विस्तार
  • १ मैल लांबीच्या ‘फ्रीडम शिप’ प्रकल्पाची पुन्हा चर्चा, व्हायरल व्हिडिओमुळे उत्सुकता वाढली.
  • हजारो रहिवासी, पाहुणे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासासह विविध सोयींची संकल्पना.
  • अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि प्रचंड आकारामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी अद्याप अनिश्चित.
आपण आजवर जमिनीवर शहरांचे निर्माण होताना पाहिले आहे पण तुम्ही कधी समुद्रावर शहराचे निर्माण होताना कधी पाहिले आहे का? समोर आलेल्या माहितीनुसार, साइंस फिक्शन चित्रपटाचा सीन वाटावा अशी अनोखी घटना सत्यात घडून येणार आहे. साधारण १ मैल लांबीवर पाण्यात तरंगणारे शहर उभारण्याचा प्रकल्प आहे. हे शहर जहाजावर उभारले जाईल. मुख्य म्हणजे हे इतके मोठे जहाज असणार आहे ज्याला आजवर तुम्ही कधी स्वप्नातही पाहिले नसेल. हा प्रोजेक्ट यशस्वी झाला तर जगातील सर्वात अनोख्या आणि विशाल समुद्री प्रोजेक्टपैकी ते एक असेल. अलिकडे याचा एक नमुना व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे ज्यात तुम्ही या जहाजाची एक झलक पाहू शकता.

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फ्रिडम शिप नक्की काय आहे?

जहाजावर शहर बनवण्याच्या या प्रोजेक्टला फ्रिडम शिप असे नाव देण्यात आले आहे. वास्तविक १९९० मध्ये अमेरिकन इंजिनीअर नॉर्मन निक्सन याने सर्वप्रथम याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु त्यावेळी हा प्रस्ताव कागदांवरच राहून गेला. आता क्रूझ कंपनीने दावा केला आहे की, या प्रोजेक्टची डिमांड इतकी जास्त आहे की, एक नव्हे तर असे तीन जहाज देखील बनवले जाऊ शकतात. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी डिजाइनर, प्रोजेक्ट मॅनेजर आणि नेव्हल आर्किटेक्ट टीम तयार करण्यात आली आहे.

सुविधांनी भरलेले असेल जहाज

हे फ्रीडम शिप अंदाजे ८०० फूट रुंद आणि ३० मजली उंच असेल. यात अंदाजे ५०,०० लोक १०,००० पाहुणे आणि २०,००० कर्मचारी कायमस्वरूपी राहू शकतील. याचाच अर्थ या जहाजात एक लहान शहराची लोकसंख्या सामावली जाण्याची शक्यता आहे. यात लोकांसाठी हाॅस्पिटल, शाळा, बँक, शाॅपिंग माॅल, रेस्टाॅरंट आणि कॅसिनो सारख्या सुविधा असतील.

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न्यूक्लियर पाॅवरने चालणार जहाज

जर हे प्रोजेक्ट वास्तवात पूर्ण झाले तर हे फ्रिडम शिप न्यूक्लियर पाॅवरवर चालवले जाईल. तथापि, यासाठी कंपनीला १६ बिलियन डाॅलर्सच्या जवळपास फंडिग जमा करावी लागेल. सध्या कंपनीसाठी ही फंडीगच एक मोठे आव्हान असेल. कारण जगातील कोणतीही जहाजबांधणीची जागा (शिपयार्ड) ते सर्व एकाच वेळी एकत्र जोडण्याइतकी मोठी नाही.

Web Title: Floating city freedom ship project 80000 residents mile long ocean city viral video

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Published On: Jun 18, 2026 | 11:06 AM

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